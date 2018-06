Midget: Leonel Ramos y Julio Monteros saldaron una gran cuota pendiente

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Qué tuvieron en común las sensaciones de Leonel Ramos y Julio Monteros, luego de compartir el primer escalón del podio del segundo capítulo Invernal de Midget? Por sobre la inmensa alegría que un resultado de semejante tenor significa (amén de aquellos que desprestigian estos campeonatos), el desahogo.

El Piraña ratificó el notorio crecimiento conductivo/mecánico evidenciado el último tiempo y alcanzó, de manera épica (ver aparte), el tan esperado bautismo triunfal. ¡Sí! Aquel que por tan poco se le escurriera de las manos en la duodécima fecha del último Estival.

De haber ocurrido aquello, hoy hablaríamos de una historia distinta para el ex sofbolista (perdió la chance de playoff luego de ir al trompo a una vuelta del cierre). No obstante eso, no cabe dudas que su graduación victoriosa en la categoría saldó una gran deuda...

¡Y con clase! Al cierre de la fría y desapacible jornada, Ramos (Altamirano-Purretta) coronó una perfecta e inolvidable producción, tras arrasar en los relojes y con todo lo que hubo en juego.

No menos gratificante resultó la vuelta al éxito del Rifi Monteros (E.Pérez-M.Halm), a quien el destino pareció haberle hecho cumplir un severo castigo tras colgar el casco en el torneo pasado.

Dos vuelcos en tres programaciones, considerando lo sucedido en el encuentro nacional, claramente no fue el rendimiento que el Emperador y los suyos imaginaban como bienvenida.

Pero en la víspera, tras un silencioso comienzo (fue 3° en la tercera batería preliminar), el Midget le hizo un guiño al ex campeón, inobjetable ganador de la prueba central de la Clase B.

"La verdad es que casi ni me acordaba lo lindo que es ganar, así que estoy muy feliz haber cambiado la racha de esta manera", expresó el Rifi, quien había ganado por última vez en la undécima fecha del estival 2014/15 (23 de enero de 2015).

"La verdad-agregó- es que es cada vez se hace más difícil correr en esta categoría, y aún en la Clase 2, donde nadie te perdona nada. Por eso el valor del triunfo".

Se descuidó y perdió

La parcialidad de Ignacio Fernández tenía los papelitos listos para arrojar al aire, ante el inminente paso triunfal de su piloto.

Con el semáforo verde, Nacho salió eyectado a la vanguardia desde el cuarto cajón y pasó a comandar las acciones de la final de la Clase A, la cual lo tuvo como dominador en un 90%.

Cumplido el último giro, Fernández se descuidó y abrió una ventana al error.

Ni lerdo ni perezoso, Ramos se mandó bien soldado al cordón interno y, en una baldosa, desplazó al oriundo de Punta Alta de la punta.

"¡Fue un carrerón! La verdad es que no tengo palabras para describir más. Estaba casi resignado en el segundo puesto, hasta que dejó un hueco y dije: 'Vamos a intentarlo'. Por suerte se dio", expresó el flamante vencedor.

Aplausos repartidos

De más decir que todos los focos del Grupo B cayeron sobre Julio Monteros.

Pero también hubo otros volantes que, por distintas razones, también merecieron aplausos.

El primero, el puntaltense Lucas Scotto, quien fecha a fecha gana confianza y solidez arriba del auto.

Luego, Rodrigo Peruggini, quien al fin completó un gran resultado con su nueva unidad (Salaberry-Torres).

Por último, el debutante Juan Cruz Rodríguez. El ex campeón de Micromidget remontó desde atrás (se adelantó de la primera fila) y volvió a exhibir una admirable frialdad y capacidad al volante.

Con 118 autos en pista (ver aparte), los sucesos desafortunados que demoran el espectáculo son inevitables. No obstante, nada de ello opacará lo apuntalado anteriormente.

Estas cosas pasan cuando uno cuida demasiado”

“¡Qué se le va a hacer! Estas cosas pueden pasar cuando uno cuida demasiado. La verdad es que no hay que pensar en lo que hace el que viene atrás, solo concentrarse en lo que está haciendo uno y nada más. El resultado es muy bueno, pero tengo mucha bronca”, se lamentó Ignacio Fernández.

Varios vuelcos

En total, 9 pilotos anduvieron a los tumbos. Los más alarmantes, los de Fabián Colturi y Leonardo Vega. También se accidentaron Facundo Rodríguez, Mauro Acuña, Lucas De Acharán, Silvio Manzotti, Alfredo Salazar, Juan Manuel Gómez y Diego Anastasio.

Tarde negra para el “1” y el “2”

Curiosamente, Claudio Roth y Esteban Mancini no redondearon buenas actuaciones en la víspera. El campeón rompió palier en la tercera serie y decidió no continuar en competencia. El medanense, en tanto, no pasó de la semifinal luego de culminar 9° y muy lejos de sus habituales producciones.

Campeonatos

La punta del certamen en el Grupo A es compartida entre Leonel Ramos y Luciano Vallejos, con 33 puntos. En el Grupo B, en tanto, el líder del campeonato es el debutante Juan Cruz Rodríguez, con 41.50. Le siguen Lucas Scotto con 40 y Luciano Torres con 36.

Boxes colapsados

Más y más autos, ¡realmente increíble! El sector de boxes de la segunda fecha invernal reunió un total de 118 máquinas, nueva cifra récord para competencias de Midget; número que tranquilamente podría aumentar en las próximas fechas.

Micromidget

Thiago Heiland se impuso de punta a punta en la segunda final del certamen invernal de Micromidget. Detrás del vencedor, previamente ganador de la primera serie, culminaron Tomás Pérez (ganador de la segunda) y Aylín Baur Strasheim. El campeonato lo lidera Heiland, con 36 puntos.