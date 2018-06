En imágenes: la marcha #NiUnaMenos llegó hasta el Congreso

Una multitud compuesta por jóvenes, estudiantes secundarios, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas se convocaron esta noche en la Plaza del Congreso en el marco de la marcha por "Ni una Menos", que se realiza todos los años desde 2015 para visibilizar la lucha de las mujeres contra la violencia machista.

Con carteles, en los que se leía "Juguemos al ahorcado está muriendo el patriarcado", "No fue la ropa, no fue el lugar fue un machito patriarcal", "El machismo mata" o "Somos el grito de las que no tienen voz", las columnas se extendían varias cuadras hasta la avenida 9 de julio.

La movilización, realizada con la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", partió desde Plaza de Mayo con el eje puesto en el proyecto por la despenalización del aborto que se debatirá el 13 de junio próximo en la Cámara de Diputados y con fuertes críticas al gobierno nacional.

A las 18, la plaza de los Dos Congresos se tiñó de verde ya que miles de personas coparon la avenida de Mayo con sus simbólicos pañuelos a pedido de la inmediata legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El movimiento Ni Una Menos se impulsó el 3 de junio de 2015 a partir del asesinato de la adolescente santafecina Chiara Paez, y gracias al puntapié de periodistas, activistas y artistas.

En Bahía Blanca, más de 1.000 personas participaron esta tarde de la marcha #NiUnaMenos. (Télam y La Nueva.)