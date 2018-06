Darío Bonjour: “Lo de Estudiantes es concreto, pero la prioridad la tiene Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Valía la pena hablar con él. Porque en el mundo Olimpo las preguntas son reiterativas: “¿qué pasa con Bonjour?, ¿va a ser el técnico del equipo en la B Nacional?

Darío, actual coordinador de las categorías menores de AFA del club, quien además terminó dirigiendo al conjunto profesional en los últimos dos cotejos de la Superliga, mantuvo una reunión con el manager aurinegro, Roberto Depietri, y otra con parte de la dirigencia en la sede del club.

Pero en la semana surgió un rumor que se potenció con el correr de los días, y que el ex orientador de varios elencos de la Liga del Sur, terminó de confirmar: “el interés por mi de Estudiantes de La Plata es concreto y todavía no está cerrado, ni para bien ni para mal”.

Algunos periodistas platenses corroboraron que dirigentes calificados del “Pincha” preguntaron por él y ya tienen registrado a Bonjour como posible ayudante de campo de Leandro “Chino” Benítez en el primer equipo albirrojo.

“En Buenos Aires vive un amigo mío, que conozco desde hace mucho, que es hincha de Olimpo y que me hace las veces de representante. De Estudiantes le hablaron a él, le preguntaron cómo era mi forma de trabajar y si yo estaba dispuesto a aceptar un cargo en el cuerpo técnico de Primera división”, empezó contando el ex futbolista olimpiense en las década del '70 y del '80.

“A los dirigentes de Estudiantes les llamó la atención que en Olimpo, en menos de cuatro meses, hayan salido jugadores de menores a borbotones. Estaban sorprendidos que, en los últimos dos partidos, los que yo dirigí, de los 18 que firmaron planilla, 13 eran de la cantera aurinegra”, expresó Darío.

“No entendían cómo era el tema, admitían que lo que estaban viendo en Olimpo, ellos no lo podían hacer ni siquiera en un semestre”, agregó.

“Igualmente, más allá de que me tienen en cuenta y de que es oficial, tenían que esperar a que la `Bruja' Verón (presidente del León) llegue de un viaje programado para analizar mi situación y la de otros candidatos para ese mismo cargo”.

“La prioridad la tiene Olimpo, y si me convierto en el entrenador del equipo en la B Nacional, no analizo más propuestas y me quedó acá. A Olimpo le di mi palabra para hacer un trabajo serio en menores de AFA y estoy cumpliendo con lo prometido”.

“Te digo más: a Estudiantes iría de ayudante de campo y también a dirigir la Reserva de AFA en la Superliga. Estoy súper agradecido que se hayan fijado en mí”.

“¿Por qué soy el apuntado? Por lo que te comenté antes, que se yo. Tal vez me conocían de antes, cuando dirigí la Tercera de Olimpo en la época de Omar De Felippe (temporada 2010-2011), el día que le ganamos 3-1 en el complejo de City Bell. Fue una mañana donde jugamos a gran nivel. Mirando el partido estaban Verón y Alejandro Sabella, muy identificado al `Pincha'. Capaz que ese partido tuvo mucho que ver, pero no te lo puedo asegurar”.

“Mirá, me hice cargo de la Reserva de Olimpo, que sacó 18 puntos y le ganó a River y a San Lorenzo en calidad de visitante. Además, subimos a 13 futbolistas al plantel superior. Todo se sabe, porque aunque no te des cuenta te están mirando, te evalúan, te van conociendo...”.

Todo dicho. Era momento de conocer qué fue lo que pasó en los dos encuentros que mantuvo con la cúpula dirigencial de Olimpo.

“Me pidieron que haga un balance de estos cuatro meses de trabajo como coordinador de las categorías menores, y que les de mi parecer sobre mi experiencia en dos partidos como DT del plantel profesional. Nada más”, esgrimió Bonjour.

“No se tocó el tema sobre que cuerpo técnico se hará cargo del equipo en la B Nacional, ni tampoco me mencionaron la posibilidad de que yo sea el entrenador. Para empezar a resolver esas cuestiones, y para tomar las decisiones correspondientes, van a esperar a que llegue el presidente (Mauro Altieri) a Bahía (arribará el próximo jueves)”, aclaró.

“No sé que pasará, por el momento soy coordinador, llegué al club para cumplir esa función y no tendré problemas en continuar desempeñándola”.

—Sabés que tenés el guiño del hincha, que a toda costa pretende que seas el técnico en la B Nacional.

—Por supuesto, pero en este caso tienen que estar todos de acuerdo dentro de la Comisión Directiva, donde no decide uno solo sino el conjunto. Están esperando a que llegue Altieri y me parece muy bien. Creo que se va a definir a fines de esta semana.