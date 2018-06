Engañaron a un matrimonio para robarle dinero y joyas

Un matrimonio de avanzada edad de nuestra ciudad fue víctima recientemente de una nueva modalidad de cuento del tío.

El hecho fue llevado adelante por una joven pareja, la que llegó hasta una vivienda del microcentro con dos pequeños y contando con información que les permitió rápidamente ganarse la confianza de las víctimas.

Una vez que lograron acceder al inmueble ubicado en el sector de 11 de Abril y Mitre, los ladrones se apoderaron sin despertar sospechas de una importante cantidad de dinero en efectivo y joyas.

“Esto ocurrió a mediados del mes pasado. Era domingo a mediodía, cuando mi mamá de 88 años fue a comprar unas cosas a un negocio cercano. Cuando volvió se encontró con un matrimonio joven, que estaba con un bebé de 4 meses y una nena de 4 años. Tanto mi mamá como mi papá, de 94, están bien de la cabeza y se manejan por sus propios medios”, comentó la hija de las víctimas, quien pidió mantener en reserva su identidad por seguridad, pero se mostró dispuesta a contar lo ocurrido para evitar que otras personas resulten damnificadas.

“Cuando se acercó le dijeron si no se acordaba de ellos, a lo que mi mamá les respondió que no. Esta pareja insistió diciendo que eran del mismo pueblo que todos nosotros (por su familia). Al ser gente muy joven, mi mamá no los conocía y eso argumentó”, agregó.

Explicó que si bien no los identificaba, por cortesía su madre entabló un diálogo con los desconocidos.

“Mi mamá les preguntó qué hacían en Bahía y le contestaron que habían venido a visitarlos. Por eso es que ella los hizo pasar a su casa. Estuvieron aproximadamente una hora y media adentro del domicilio”.

La mujer contó que “los chicos estaban muy inquietos, lloraban y no había manera de calmarlos. La mujer en dos oportunidades refirió que se encontraba descompuesta, por lo que pasó al baño y luego, sin que lo advirtieran, a la habitación de mis padres”.

“La nena tocaba todo e incluso se llevó un muñeco de mis hijos. Yo hasta incluso dudo de que el bebé sea de ellos, porque lloraba sin parar”, siguió diciendo.

Describió que luego de un rato estas personas se retiraron del lugar y que más tarde descubrieron lo sucedido.

“Algunas horas después de que la pareja de delincuentes se fuera del departamento, mi hermana los fue a visitar y le hicieron el comentario de la pareja que había estado. Enseguida nos comunicamos con gente de nuestro pueblo, pero nos dijeron que esas personas no eran de allí, que tampoco había con ese apellido alguien casado y con hijos tan chicos”.

“En la casa no había nada revuelto o algo por el estilo, pero cuando se fueron a fijar si les habían robado algo se dieron cuenta de las cosas que nos faltaban, que estaban todas en un sobre. No necesitaron revolver nada, pensamos que fue cuando la mujer entró a la habitación”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “mi mamá se niega a pensar que haya alguien que los ayudó, pero estas personas dieron los nombres nuestros y eso nos da qué pensar”.

Lo denunciaron, pero no hay novedades

“Aún no tuvimos noticias. También vamos a ir a fiscalía a preguntar qué se sabe de este caso. Tampoco pudimos ver por las cámaras, ya que las de la estación de servicio de la esquina enfocan hacia adelante y las del edificio no graban, solo podes verlas en el momento”, aseguró la mujer.

Los delincuentes se llevaron los ahorros y muchas joyas de la hija de la pareja.

“No sé si es mucho o poco, para nosotros era bastante porque lo tenía como un recurso eventual ante cualquier inconveniente. Pensé en ir a alguna joyería, pero la policía no me dio ninguna esperanza de que pueda recuperar algo de lo que nos robaron”, señaló.

Si bien los delincuentes pudieron haber sido ayudados por alquien, no se descarta la posibilidad de que hayan utilizado la red social Facebook para obtener datos de los damnificados.

“¿Sospechas?. Hay una señora que va a trabajar a la casa de mis padres y quizás inocentemente comentó algo, dio los nombres y por ahí fue eso. No obstante, también sospecho algo del Facebook, porque mi padre lo tiene y es muy ingenuo en ese aspecto”, apuntó.

Y contó que “hace muchos años, delincuentes se le metieron en la casa y desde aquella vez mi mamá quedó muy traumada. Por eso, ahora tengo que agradecer que no les hicieron nada. Ellos actuaron como amigos”.

La mujer aconsejó a las personas mayores “no hacer este tipo de cosas solos y no dejar entrar a desconocidos”.

“Uno es ingenuo también, aunque más de una vez me siento mal porque cierro la puerta con alguien esperando para entrar al edificio. Ahora les pedí que tengan cuidado cuando salen o cuando tocan el timbre. Fue muy doloroso, porque mis padres se ponen felices cuando van a visitarlos, pero esto les pasó por su inocencia y bondad”, cerró.