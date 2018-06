En abril pasado, Chascomús recibió el primer Encuentro de Mujeres de la cual participaron diferentes delegadas de las distintas regiones afiliadas al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

La Seccional Bahía Blanca fue parte del evento a través d ella presencia de Cintia Bobadilla, secretaría de Acas y coordinadora de la rama femenina de la sexta región.

“Este fue el comienzo del cual participamos compañeras de las diferentes 12 seccionales de la sexta región, que está compuesta por las provincias de Buenos Aires y La Pampa”, abrió Bobadilla.

La mujer contó que durante el Encuentro Héctor Chaparro, secretario del Interior, planteó el objetivo de profundizar el debate y construir un consenso para un SMATA mejor.

“Debemos ratificar que no se trata de una inclusión de la mujer, porque siempre tuvimos nuestro lugar en el Sindicato. La idea no es diferenciarnos de los hombres sino unirnos a lo que hoy existe”, sostuvo.

Bobadilla señaló que “en primera medida, la idea principal es justamente aportar ideas para producir utilidades en beneficio de la familia mecanica y trabajar en la incorporación de nuevas compañeros y compañeros que uno determine que sean capaces de llevar adelante la defensa de los derechos de los trabajadores que es lo que básicamente nos une”.

Al mismo tiempo, comentó que “en la sociedad es difícil la inclusión de la mujer, sobre todo en lugares donde siempre predominaron los hombres”.

“No obstante, -aseguró- creo que el cambio se está dando, pero desde SMATA la idea es unir las mujeres a través de un reconocimiento por estar. No queremos dividirnos ni tener más poder que nadie, solo tener la identidad que nos merecemos”, expresó.

Bobadilla contó que el mes pasado también hubo un encuentro de mujeres en la seccional local ubicada en calle Blandengues 149.

“El secretario general Carlos Morenos Salas nos hizo una presentación en general para darle un comienzo a este grupo”, dijo.

Allí, las afiliadas plantearon la necesidad de desarrollar nuevas capacitaciones y talleres, a modo de que la mujer se acerque al gremio.

“Posiblemente las mismas mujeres al no conocer como se trabaja dentro del Sindicato creen que no es su lugar o que no van a tener su derecho. Nuestra idea es mostrarles que SMATA está para todos”, señaló.

Y contó: “Moreno Salas dice que las mujeres tiene una óptica distinta a la de los hombres y estas ideas pueden llegar de otra manera al hogar de los afiliados, partiendo de la base que desde SMATA Central se promulga la idea de sumar la visión femenina, que es diferente a la de los hombres, ni mejor ni peor, solamente distinta”.

A través de estos encuentros buscan tener un acercamiento entre las afiliadas.

“Sabemos que en Bahía Blanca hay mujeres en muchas concesionarias pero no se llega a tener un contacto como ocurren a través de estos encuentros. Buscamos sumar nuevas compañeras y sentimos que a partir de este primer encuentro haya un sentido de pertenencia a SMATA y esas ganas de avanzar”, opinó.

“Hay mucho entusiasmo y por eso es que se intercambiaron muchas ideas y proyectos. Seguramente en el transcurso de este mes tendremos la segunda reunión”, agregó.

Bobadilla se inició como delegada e ingresó al gremio a mediados del 2013.

Hoy, ya como Secretaría de Actas y Coordinadora de la rama femenina mencionó el “orgullo de tener esta oportunidad y que hayan confiado en mí para semejante cargo. Siempre que vengo de un encuentro a nivel nacional a uno lo llena de ganas de trabajar y cooperar, todo desde un humilde lugar y pensando en mejorar la calidad de vida de los compañeros”.

"Comenzamos un nuevo camino"

María José Regatuzo, delegada Congresal del Sindicato, se refirió al Encuentro de Mujeres realizado el pasado 24 de mayo en la seccional local. Fue el primero y allí quedó establecido la apertura y dejando abierta la sede para próximos encuentros o asambleas. "A buena hora comenzamos a desarrollar nu nuevo camino donde las mujeres luchamos, pensamos, trabajamos y creamos a la par de nuestros compañeros por una organización sindical y un modelo de país con justicia social e igualdad. Estamos coordinando ya nuestro próximo encuentro que seguramente tendrá lugar la venidera semana y ahí debatiremos objetivos, propuestas en común y actividades", comentó Regatuzo.

