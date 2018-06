Empleados de Comercio, bien representado en todos los deportes

Así como otras actividades, el deporte también ocupa un lugar importante en el día a día de la Asociación de Empleados de Comercio, y es otra de las cosas en la que tiene una participación activa el afiliado mercantil.

Y así lo demuestra la gran participación con la que cuenta el gremio tanto la Liga Intersindical de fútbol, como en las Olimpíadas Intersindicales. Además, claro, del Torneo Evita de fútbol, organizado por AEC, que cuenta con dos categorías y 36 equipos.

"Desde el año pasado estamos participando con un equipo de la Liga Intersindical. Y, este año, hubo tan buena aceptación de los afiliados que muchos vinieron a preguntar si había un cupo, o un lugar, y fue tanta la convocatoria, que se armaron dos equipo. Se armo el equipo "A" y "B", que son todos compañeros del sindicato que están representando al gremio en este torneo", contó Roberto Opazzo, encargado de la Secretaría de Deportes.

"El torneo -agregó- empezó en abril, con el torneo Preparación. Nosotros tenemos la localía en nuestra predio de Aldea Romana, donde un fin de semana hace de local un equipo y la otra fecha el otro. Y, así, nos vamos rotando por diferentes predio como el de la UTA, Petroquímicos y un complejo que tenemos en Cerri.

"Son 4 canchas las habilitadas entre las que está la de Empleados de Comercio, donde a veces nos toca a uno de nuestros dos equipos de local o a veces coinciden que los dos juegan en nuestra cancha, eso depende de cómo se vaya dando el fixture. Un equipo de los nuestros salió primero en su grupo y el otro, tercero. Estamos muy bien posicionados en lo que es la tabla general", explicó Opazzo.

Dicho certamen se disputa bajo la modalidad de 11 vs. 11, con partidos divididos en dos tiempos de 40 minutos, y la reglamentación habitual.

Para que todo esto salga de gran manera como hasta el momento, la predisposición de los afiliados siempre cumple un rol fundamental.

"Hay una muy buen aceptación de todos. Este torneo, el preparación, se hizo en dos grupos A y B con cinco equipos cada uno. Donde se sacó un ganador de cada zona y este fin de semana se jugó la final entre Empleados de Comercio y UTA, en la cancha oficial del club Tiro Federal".

Al igual que la liga de fútbol, las Olimpíadas Intersindicales también contaron con mucha participación de los empleados mercantiles y muy buenos resultados. Dicha competencia se realiza una vez al año entre mayo y junio.

"El afiliado siempre se suma, no sólo en este deporte sino en todos lo que brindamos. En las Olimpiadas Sindicales también tuvimos muy buenas actuaciones en fútbol, las chicas del vóley consiguieron el primer puesto, al igual que los chicos del pádel y en natación, conseguimos un tercer puesto. Tuvimos una muy buena representación y hemos llegado al medallero. En básquet, que también estamos participando, hasta ahora tenemos un segundo puesto y este último viernes participaron los compañeros en ping pong y en truco", contó Roberto.

Aunque estos buenos resultados y el gran acompañamiento de los participantes tiene una fórmula bien clara, según entiende Opazzo: "Es fundamental tener el apoyo de todos los compañeros y que todos quieran participar. Porque no es fácil trasladar tanta gente todos los fines de semana y realmente siempre hemos tenido esa buena predisposición del compañero que están siempre presto a competir y representar al gremio.

Si no hubiera un buen grupo de trabajo esto no sería posible, no sería fácil organizar dos equipo. Pero, la verdad, que están haciendo un muy buen trabajo y eso es un logro de todos. De un equipo de trabajo que está siempre apoyando".

Al igual que el gran presente que atraviesa el Torneo Evita que organiza el sindicato, de donde surgen los equipos para luego participar de la Liga Intersindical.

"Todo esto es algo muy bien logrado por todo el trabajo que se viene haciendo desde hace ya siete años, con todos los delegados que nos apoyan, los veedores, la organización, la Comisión Directiva y Miguel (Aolita) que siempre nos apoya y nos está apuntalando en un montón de cosas", cerró.