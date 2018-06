El Ciclo de Jazz de Bahía Blanca celebrará sus 20 años

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Un gran concierto con invitados especiales servirá para festejar los 20 años del Ciclo de Jazz de Bahía Blanca que viene organizando el baterista Daniel López, del cual han participado numerosos músicos de nuestra ciudad y otras localidades.

El próximo sábado, a las 21.30, en el Teatro Municipal, tendrá lugar este espectáculo donde López estará acompañado por Jorge Cutello (voz), Guillermo Calliero (trompeta), Ricardo Lew (guitarra), Alejandro Kalinoski (piano) y Franco Grimoldi (contrabajo). Además, subirá en algunas canciones Raúl Soto (saxo y clarinete).

--¿Qué significa este nuevo aniversario del Ciclo de Jazz?

--A lo largo de estas dos décadas de esfuerzos compartidos, pudimos construir un espacio de privilegio en el que se conjugan el jazz con su tremenda carga de libertad estética y sus intérpretes, artistas provenientes de diferentes lugares del país y del exterior.

En mi carácter de organizador me siento plenamente satisfecho de haber contribuido a edificar estos eventos culturales y lo seguiré haciendo mientras el deseo me acompañe.

--¿De qué se trata el espectáculo del sábado?

--En este show denominado "Concierto Celebración" se podrá escuchar un resumen de temas interpretados en los 20 años de vigencia.Vamos a presentarnos con un sexteto de músicos de primer nivel , uno de los mejores trompetistas argentinos, Guillermo Calliero, radicado hace varios años en Barcelona, dos íconos importantísimos de la historia del jazz argentino como el cantante Jorge Cutello y el guitarrista Ricardo Lew, el conocido pianista Alejandro Kalinoski, y como anfitriones el contrabajista Franco Grimoldi, el saxofonista Raúl Soto como invitado especial y un servidor, en batería. Sin duda será una cita imperdible para los espectadores bahienses.



--Pasaron muchos años y todo fue adquiriendo nuevos ritmos y colores. ¿Qué cosas fueron cambiando en el jazz en Bahía en estas dos décadas?

--Creo que con estos conciertos, más otros que se fueron generando con presentaciones de extranjeros en otros ciclos como el Open Music, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a los músicos más famosos del mundo, sumado a las clínicas y talleres que se fueron realizando dentro y fuera del Teatro Municipal, se fue generando una movida cultural muy importante en Bahía Blanca.

A todo esto se suma otro movimiento más actual y muy importante que son las jams de los días miércoles en la sala Forum, donde participan músicos y estudiantes de todas las edades, generando así un nuevo impulso para los amantes de este género.

También se sumó y vino a Bahía el Festival de Jazz de la Provincia de Buenos Aires, cosa que también contribuyó. Por todas estas movidas, a mi parecer, Bahía Blanca está considerada como una de las ciudades con mayor movida jazzera en nuestro país.

--¿Cuáles fueron algunos de los conciertos imborrables del ciclo?

--Todos fueron importantes y contribuyeron al crecimiento, sería injusto dejar de lado alguno. Pero no puedo olvidar los primeros Ciclos de Jazz con los legendarios Baby Lopez Furst y Jorge Navarro, los generados con íconos del jazz como Jorge Cutello y Ricardo Lew, Nymar Tenreyro, Alejandro Varela, Hugo Pierre, las cantantes Déborah Dixon , Barbie Martínez, Belén Perez Muñiz, Livia Barbosa, los trompetistas Juan Cruz de Urquiza, Guille Calliero, pianistas de otra generación como Hermida, Nolé, Jacinto, Kalinoski, Torres, Raposo, Fraga y guitarristas como Néstor Gómez, Valentino, Leo Alvarez... en fin, sería una lista interminable de buenos músicos que nos visitaron.



De primer nivel

--Como integrante del público y ya no como artista en el escenario. ¿Qué otros shows disfrutaste de manera especial en estos años en Bahía?

--Como público he disfrutado muchísimos espectáculos de primer nivel en nuestra ciudad: el pianista Michel Petrucciani, el multiinstrumentista Hermeto Pascoal, el batero Dave Weckl, el guitarrista Joe Pass, el tecadista y líder de grupos geniales como Weather Report, Joe Zawinul, los violeros Mike Stern y Egberto Gismonti, entre otros.

--¿Cómo continúa el Ciclo 2018?

--En octubre con un importante concierto que estamos por concretar. Todavía no está definido, pero estamos trabajando para el mismo... sin duda será de gran nivel.

Invitamos a toda la gente que apoye los Ciclos y las movidas que se generan en nuestra ciudad como lo ha hecho hasta ahora y aún más. Son momentos difíciles y es donde hay que poner toda la garra y la pasión si queremos continuar con los proyectos culturales.

Finalmenete, quiere dejar un profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible estos Ciclos de Jazz en nuestro querido Teatro Municipal de Bahía Blanca.