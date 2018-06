Llegó doña Petrona, Absa hace agua y nace una poderosa entidad

--Buen día, Juan María. ¿Cómo te trata la sequía de fútbol?

--La verdad mal, pero ya estamos calentando motores para Rusia, cada vez falta menos.

--Así es amigo, por eso vayamos a lo nuestro. ¿Hasta cuándo van a seguir los cortes de calles por obras de ABSA?

--Mmmm, coincido con tu malestar, pero sin querer pusiste el dedo en la llaga.

--¿Por?

--Porque me acaban de decir que ABSA paralizó todas sus obras de renovación de cañerías y existe mucha preocupación.

--¿De cuántos trabajadores estamos hablando?

--De unos 200 y el nerviosismo en la UOCRA sigue en aumento. El mismo malestar lo tienen las autoridades municipales porque esas obras paradas, o casi sin movimiento, siguen generando molestias a los vecinos y al tránsito.

--Ni hablar. El caso más concreto es el de Sarmiento y 12 de Octubre.

--Entre otros. Y según me enteré en la Muni están que arden, incluso les habrían pedido que si no avanzan por lo menos tapen los pozos. De todas formas me adelantaron que la construcción de la depuradora de líquidos cloacales Primera Cuenca continúa. Todo esto se da en el marco de un muy fuerte ajuste en las obras públicas nacionales y provinciales.

--¿Y el acueducto desde el Colorado?

--Oficialmente aseguran que se hace sí o sí porque ya está asegurada la plata desde el exterior, desde la Corporación Andina de Fomento, aunque hay otros que la ponen en duda porque esto no hace más que incrementar la deuda del país y no sería algo bien visto por el FMI.

--¿Sabés algo más del futuro de la refinería de Loma Paraguaya?

--Algo tengo porque hubo y habrá movimientos. Parece ser que se aquietaron un poco las aguas en lo que hace a un eventual cierre, por lo menos de cara a los próximos dos años, pero habrá que estar atentos porque tengo un dato más.

--¿Bueno o malo?

--No se sabe aún. El jueves, en el más estricto hermetismo, visitaron la refinería bahiense y las instalaciones de Oil Tanking, en Rosales, directivos de Petronas, la petrolera estatal de Malasia que es famosa por sus gigantescas torres en Kuala Lumpur.

--No creo que hayan venido para construir edificios...

--Para nada. Vinieron para ver las posibilidades de exportar petróleo de Vaca Muerta por esta zona.

--¿Por Galván?

--Aún no se sabe demasiado. Lo más lógico es por Rosales, pero por acá tampoco es imposible. Sí sé que recorrieron todas las instalaciones, seguramente impulsados por YPF porque parece ser que en un par de años la Argentina no va a saber qué hacer con el gas y el petróleo que salga de Neuquén.

--¿Será para tanto o están vendiendo humo?

--Eso dicen. De hecho YPF está muy interesada en Bahía y la zona, no sólo para una eventual exportación por barco del gas sobrante, sino para su procesamiento en la industria. Por lo que me adelantaron ahora está analizando encarar una inversión sola o con algún socio que podría ser Dow o algún otro.

Empresarios miran al sur

--¿Esto al margen de la posible construcción de otra planta por parte de Profertil?

--Sí, pero en medio de los temblores que atraviesa la economía nacional nadie se anima a hablar demasiado. Igual te adelanto que el movimiento en los pozos neuquinos ya ha impulsado desde Bahía la conformación de la Unión de Industrias y Servicios de la Patagonia, una poderosa entidad que va a tener una fuerte representatividad para canalizar el trabajo de las pequeñas, medianas y grandes industrias en estos temas.

--¿Quiénes están entre los impulsores?

--Entre otros empresarios me tiraron el nombre de Fabián Gurrado, presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, el de Daniel Bortnik y de Nicolás Kretzel, experto en servicios al petróleo y sobrino del exgobernador neuquino Jorge Sapag, quien también alienta su conformación. Participarán, entre otros, expertos en energías renovables, transporte, logística y construcción.

--Queda la sensación de que están conviviendo dos mundos, por un lado el de los grandes proyectos, que ojalá se concreten, y el de la calle, con una economía que pega duro.

--Lo de Vaca Muerta ya es una realidad, pero tenés razón, me queda también esa idea. Fijate que entre el miércoles y el jueves pasados ya se habían recibido más de 2.000 currículums para cubrir 75 vacantes en el futuro local de comidas rápidas de Mostaza. Esto te da una idea de que la mano no está nada fácil.

--Así es, mientras que en el rubro construcción hay casi plena ocupación, el segmento de los jóvenes sigue siendo uno de los más castigados. ¿Te enteraste de algún emprendimiento más en cuanto a pequeños comercios?

--Algo tengo. Por ejemplo que Oscarcito se hizo cargo de la parrilla Qué Pollos, en Bravard al 100, y del salón para eventos Ariano. Ahora ofrece también menú diario de martes a viernes, con el parrillero y la misma calidad de hace casi 30 años. También me enteré que acaba de reabrir el restaurant La Tranquera, camino White.

--¿En la avenida Dasso?

--Así es, en esa tradicional casona de techo de tejas los hermanos Ditler continúan con el emprendimiento creado en 1992 por su abuelo y no solo ofrecen parrilla, sino también otros platos y barra de tragos.

--¿Ya te diste una vuelta?

--Aún no pero prometo ir. También me enteré de lo que van a hacer en la esquina de Zelarrayán y Rodríguez: seis locales en la planta baja y seis oficinas en el primer piso.

--¿Condimento no le va a faltar no?

--Ahh, ya sé a dónde apuntás. Por supuesto que habrá mucha pimienta, sobre todo porque el inmueble pertenece a la familia Conte Grand.

--¿Y cómo anda la venta de departamentos al pozo en el futuro emprendimiento del club Villa Mitre?

--Muy bien. Están contentos porque en los primeros días ya vendieron 12 unidades, así que si todo sigue así la villa va a tener su primer edificio horizontal, en la segunda etapa. Esta semana

comienzan con la venta fuerte.

Asfalto en Tiro, Villa Mitre y Uni

--Contame algo de las obras municipales ¿En qué anda Héctor?

--Lo próximo es la inauguración de la comisaría 7 y del laboratorio de Bromatología, pero también le habrían confirmado en La Plata los fondos para otro plan de repavimentación que abarcará calles de Villa Mitre, Tiro Federal y barrio Universitario. Son unos 60 palitos.

--¿Lacunza largará un peso? Mira que tiene los bolsillos flacos...

--Me dicen que sí, y a esto habrá que sumarle lo que se recaude por el plan de regularización de construcciones sin permiso, que irá a obras de asfalto. La idea es empezar estos trabajos en octubre, y antes se vendrán las 17 cuadras de Parera, entre Pilmayquén y Rawson.

¿El Cholo calienta motores?

--¿Y en El Cholo? ¿Hubo avances?

--La semana pasada te dije que comenzaron con los trabajos de replanteo en Sesquicentenario. Ahora lo nuevo es que acordaron con cuatro familias que estaban ocupando ilegalmente la traza de la futura autopista y en estos días sucederá lo mismo con una quinta.

--¿Seguís confiando en que se hará?

--En Argentina nada es seguro, pero eso me dicen. De hecho la empresa Esuco ya está armando el obrador en Bosque Alto y montó también varias oficinas. Me chimentaron que como es una obra muy grande, más de 2.000 millones de pesos, y como la empresa siempre se financian con los bancos, ahora tienen el problema de los altos intereses.

--Están esperando que bajen...

--Claro, tienen que arrancar con unos 180 millones de pesos. Tenían todo acordado con un banco pero los intereses se fueron por las nubes. Ese es hoy el principal inconveniente. Hasta González Fraga advirtió que estos intereses no pueden seguir porque son muy negativos para las pymes.

--¿Y la mega iglesia de los mormones en Cabrera? ¿Avanza?

--Ya tendrían la aprobación municipal y con eso encararán la compra de las dos hectáreas a la Cooperativa Obrera, una operación que tienen acordada. Se habla de entre 6 y 7 millones de dólares, un platal que la Coope invertirá en otras obras.

--Contame qué pasó con el preso de la tobillera, aquel que salía --y sospechan que a robar-- sin la pulsera electrónica.

--Hubo dos novedades, las dos del ámbito judicial, una procesal y la otra un poco más llamativa.

--Explicate mejor.

--Empiezo por lo primero. El joven, hasta los últimos días, seguía detenido en el centro de recepción de lo que era el Instituto Vergara, a la espera de que personal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense venga de La Plata -posiblemente esta semana- y revise cuestiones técnicas en la casa de su novia, adonde la justicia le otorgó el nuevo arresto domiciliario, después de haberlo incumplido en la casa de su madre.

--Es decir que no hubo marcha atrás...

--No. Los informes socioambientales no le habían dado bien, pero hubo una nueva audiencia en el fuero de Menores y la familia de la novia del joven se comprometió a “cuidarlo”. Igualmente el fiscal apeló ante la Cámara Penal, que tiene la posibilidad de revocar la medida y mandarlo a prisión.

--Y lo segundo y “más llamativo”, ¿qué es?

--Que la jueza de Menores Natalia Giombi, una de las que integró el tribunal que le mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria al condenado, envió un oficio a la fiscalía en turno (UFIJ N° 7) y a un juzgado en lo Correccional para que investiguen un posible delito o contravención de los medios de comunicación por la difusión del caso.

--¿Eh?

--Sí, lo que escuchás...

--¿Y qué pide investigar?

--Supongo que tendrá que ver con quienes lo identificaron o con una posible “violación de secreto”. La verdad, no lo sé. Y supongo que tampoco va a prosperar.

--Leí, en el caso de “La Nueva.”, que justamente no lo identificaban porque, si bien hoy es mayor, sigue cumpliendo la pena impuesta como menor de edad. ¿Quiero creer que no están enojados por las notas que se publicaron?

--Yo también lo quiero creer, pero alguien me chimentó que las notas, en particular las del diario, no cayeron bien entre los jueces que tomaron la decisión.

--Habría que decirles que a mucha gente tampoco le cayó bien la decisión judicial de mantenerle la prisión domiciliaria cuando en 6 meses tuvo ¡más de 80! violaciones de rango, es decir que se alejó del área de cobertura.

--Tal cual. Y ya que estamos con temas judiciales, te agrego un datito que no había trascendido sobre la licencia por estrés que tomó el fiscal federal Alejandro Cantaro, a quien investigan por posible encubrimiento a una banda narco.

--Te escucho.

--Que la renovación es por otros 21 días, con lo cual se va a mantener en esa condición, al menos, hasta 19 o 20 de junio.

--Dónde hubo un pequeño revuelo hace algunos días es en Darregueira.

--¿Qué pasó?

--El tema es así: el domingo 13 se jugó el clásico entre Gimnasia y Esgrima y Club Darregueira y terminó con incidentes. Durante una transmisión radial, dos periodistas deportivos cuestionaron la “pasividad” policial para actuar y advirtieron que no era conveniente la presencia en el operativo de mujeres policías, con algunos términos que para las autoridades de la policía de Puan fueron “peyorativos”.

--¿Y...?

--El audio de la radio, según dicen, se hizo viral en la localidad y la comisaría decidió enviar una copia del fragmento en vivo y de las actuaciones sumariales al INADI, ante una posible discriminación a las uniformadas.

--Me imagino que el audio trascendió los límites de Darregueira...

--Te imaginás bien. Obviamente que lo escuché.

--¿Y es tan grave?

--Mirá, se nota a los periodistas calientes, porque están convencidos de que la policía no actuaba para dejar en evidencia que para el próximo operativo se va a necesitar más personal -algo que también creen varios dirigentes en la Liga del Sur, aunque solo lo comentan por lo bajo- y también la emprenden y cuestionan la presencia policial femenina aunque, para ser sincero, no advierto que sean decididamente “peyorativos”. Sí que están muy enojados porque, para ellos, las mujeres, por una cuestión natural, no están preparadas para contener a los más enardecidos.

--Capaz que a las autoridades policiales les molestó más la especulación sobre la cantidad de efectivos que los supuestos dichos ofensivos.

--Es probable. Habrá que ver si la cuestión queda en la anécdota o avanza.

--¿Algo más?

--Ya es tarde, lo dejamos para el próximo domingo. Pagá el café y vamos.

--Dale, nos vemos el domingo.