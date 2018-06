El aniversario de la ciudad llegará con las nuevas obras para los vecinos

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La modernización y ampliación del hospital "Eva Perón", las reformas en la terminal de ómnibus, los cambios realizados en el Parque San Martin serán presentados a partir del 2 de julio venidero, ocasión en la cual la ciudad cumplirá sus 120 años de vida. Un día antes, en la plaza General Belgrano, se llevará a cabo una exposición cultural con todas las instituciones desde el mediodía.

"¿Dónde está puesto el sacrificio? Invertimos en las cosas que son prioritarias. Ello significa descuidar otros frentes. Desde el primer día de la gestión empezamos a trabajar para mejorar la salud y la atención de los vecinos de Coronel Rosales, a lado de sus familias", expresó a "La Nueva." el intendente Mariano Uset.

Dijo que en poco tiempo se empezaron a tener las respuestas con la incorporación del equipamiento. "Se gestionaron y consiguieron los fondos de infraestructura".

Expresó que los servicios de diagnóstico por imagen al nuevo se ubicarán en el nuevo lugar. "Se juntan mamografía, con rayos, con ecografías, ecocardiogramas, Queda un espacio reservado para el futuro tomógrafo. Y a continuación viene el lugar para el voluntariado María Goretti, la cooperadora del hospital y el kiosco que posee para generar los ingresos para su valorable labor de acompañamiento".

"No recuerdo la época en la cual las integrantes del voluntariado hayan trabajado cómodas. Hacen un trabajo importantísimo al reparar las donaciones de ropa, la ropa blanca del hospital. Hay mucha gente grande de bajos recursos que estuvo en el hospital, Eraldo, Juan Domingo, y que ahora tienen la suerte de estar en el Hogar del Anciano".

Puntualizó que al voluntariado María Goretti le asignaron un espacio de preferencia. "Rescatamos, además, un oratorio para que todos los pacientes y sus familias puedan hacer una oración por el momento que en que están pasando".

Comentó que se refaccionó completamente la cocina del nosocomio. "Se unificó y ordenó dado que no pasaba nuestras propias inspecciones de Bromatología. Esto fue uno de los primeros problemas que me encontré. Hoy tenemos una cocina ejemplar"



Recordó que se refuncionalizó neonatología y se incorporaron, en términos cuantiosos, siete nuevas salas de internación: un 50% más de salas. "Son para dos pacientes, con un baño privado y todos los servicios".

"En la semana del 2 del julio, sentimos que a esta ciudad, en sus próximos 120 años, nos corresponde entregarle de manera palpable el trabajo realizado en el gobierno en estos años".

Dijo que por ello se apresuró la entrega a los vecinos de la avenida Tucumán, "Es para todos ellos, el ingreso a Punta Alta. Está 100% iluminada con luminarias LED. Es una avenida sustentable y verde. Tiene un paseo y está repavimentada".

Uset dijo que el 2 de julio se presentarán las reformas en la terminal de micros. "La reubicación y reconstrucción de todos los puestos de venta de las distintas compañías. Habían crecido de forma desordenada. Está la nueva oficina de Turismo presta para atender a todos los viajantes que llegan a la ciudad. Y el nuevo estacionamiento donde estamos trabajando en estas horas para reordenarlo y que no exista la convivencia entre el auto y el colectivo".