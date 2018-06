Un sentimiento que trasciende todos los sentidos

La incapacidad no siempre consiste en la ausencia de alguno de los cinco sentidos humanos. De hecho existe una fuerza interna capaz de superar muchos de los obstáculos que se interponen en el camino de la vida: la voluntad.

En consecuencia, estamos obligados a preguntarnos: ¿qué es un impedimento? Para determinarlo será conveniente un particular análisis del caso a tratar.

La hipoacusia que afecta de nacimiento al medanense Juan Manuel Gómez, hasta el momento no representó ningún tipo de impedimento en las distintas esferas de la vida.

"Ahora no me afecta en nada. Tal vez cuando era chico, un poco sí; pero después de los 20 años, no tuve problemas en relacionarme más con las personas", contó Juan, uno de los 19 pilotos debutantes que presenta el campeonato invernal de Midget 2018.

"Soy sordo, pero no mudo. Muchos dicen que no podemos hablar, pero en realidad sí lo hacemos. Pronunciamos mal las palabras, pero podemos hablar. Tengo una vida normal, trabajo en el taller municipal de Médanos, tengo familia y vivo una vida normal", aclaró.

Casado con Tamara Enríquez y padre de Mía (2 años), Juanma mostró desde pequeño su afinidad hacia los fierros y la velocidad. Como no podía ser de otra forma, el primer “vehículo” se trató de una modesta bicicleta, con la que recorrió las calles del barrio emulando todo tipo de carreras automovilísticas...

A los 13 años, gracias al apoyo incondicional de su familia y los Mancini (ver aparte) se dio el gusto de subirse a un karting y competir con buen pasaje durante un par de años en el circuito de tierra medanense.

La ambición creció y la ansiada posibilidad ¡llegó!

"Un día, mirando una página de internet -contó-, encontré en venta el Midget que corría Joaquín Molina. Enseguida lo contacté y se lo compré. Hacía 9 años que quería correr y nunca se daba".

—¿Cuánto tuvo que ver la familia Mancini en esto?

—Me ayudaron desde el primer día que compré el auto. Antes era mecánico de ellos, y ayudaba siempre en lo que hiciera falta. Por suerte, ahora ellos me dan una mano con consejos, elementos, el motor y lo que haga falta; es una ayuda mutua. Otro que también me ayuda con algunas cosas es Luciano Franchi.

—¿Qué recordás de tu época del karting? ¿Creés que te ayudará a adaptarte en Midget?

—Recuerdo que las carreras eran súper entretenidas, que había mucha gente apoyándonos, y hasta tenía hinchada. Gané 7 finales en los 3 años que corrí. Aprendí bastante y no me costó mucho agarrarle la mano. Creo que me va a ayudar mucho todo lo que aprendí en Karting.

—¿Te afecta la hipoacusia a la hora de manejar?

—No, en nada. Voy muy atento a la pista y al acelerador. También estoy atento a la forma en que derrapa el midget. Tengo un poco de resto auditivo, y alcanzo a escuchar el limitador del auto.

Pasó el debut

Los inconvenientes padecidos en la suspensión, durante la primera semifinal del Grupo B, disputada el pasado 6 de mayo, no opacó en absoluto la primera experiencia de Juanma arriba de un midget.

"El debut lo viví tranquilo, con mucha felicidad por cumplir el sueño que anhelaba de hacía tanto. Es hermoso estar ahí adentro, ves todo de otra forma", detalló.

—¿Le apuntás a algún objetivo en particular?

—Por ahora, en estas primeras carreras, lo único que quiero es divertirme, practicar y aprender. Pero, en unos años más, voy a tratar de llegar lo más alto posible y de pelear cosas importantes.

El tiempo dirá qué sucederá en el plano deportivo. Pero, en la vida, Juan Manuel Gómez gana diariamente, predicando con el ejemplo...

Un “dibujante” dentro y fuera de la pista

A los 12 años, previo a su desembarco en el Karting, Juan Manuel Gómez descubrió otro gran pasatiempos: el dibujo.

Durante varios meses, el medanense concurrió a la escuela de dibujo con funcionamiento en el Centro Regional de Información y Capacitación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villarino, donde pulió sus aptitudes artísticas.

Su talento con el lápiz quedó registrado y archivado en las páginas de este medio, luego de su labor en el XII Concurso de Dibujo y Pintura “Jonas Salk” de 1999, destinada a personas con capacidades diferentes.

Gómez se adjudicó el segundo premio, en la competencia que convocó a 1.101 participantes y que coordinó la Dirección de Cultura y Subdirección de Artes Plásticas de la Municipalidad de Vicente López.

“Cuando lo recibí en mis clases supe que podríamos conseguir muchos logros, porque, al tener una discapacidad auditiva, la visual es más aguda y por lo tanto entiende mucho más que cualquier otra persona", afirmó en aquel entonces Marta Cecchi, su profesora de artes visuales.

“Es muy perceptivo y está atento a todas las indicaciones”, agregó.

Un pilar fundamental en ello fue Adela, su madre, quien acompañó en cada paso a su hijo.Orgulloso, Juanma exhibe el recorte de "La Nueva Provincia", donde quedó reflejado el logro obtenido en aquel concurso de arte, celebrado en 1999.

Siempre ligado a la familia Mancini

"Fui al Midget por primera vez en 2004, como mecánico de Néstor (Mancini). Me acuerdo que se le había roto el diferencial y al arreglarlo, enchastrado en el barro, me lastimé todo. No me importaba nada, con tal de arreglar el Midget y que salga a pista...", recordó.

Hasta la temporada pasada, Juan Manuel fue mecánico de Esteban Mancini, con quien coincidió en la pista de Karting de adolescente. "Me acuerdo que su suegro, para molestarlo, hinchaba por mí. También corrí con el Pepo (Sebastián Pérez) y Franchi (Luciano)", contó.

"Nos mantenemos gracias a un par de publicidades, al apoyo de la familia y a la peña. Sin ela peña sería imposible. De hecho, todos los viernes organizamos cenas para juntar unos pesos", admitió.