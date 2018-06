Real Madrid se aseguró a Facundo Campazzo por tres temporadas más

El base Facundo Campazzo renovó su contrato con Real Madrid de España por tres temporadas más, informó esta tarde el propio club.

El cordobés terminó la temporada actual con 57 partidos jugados, 516 puntos, 130 rebotes y 254 asistencias.

"Estoy contento por la renovación y porque un club como el Real Madrid sigue confiando en mí y en mi juego. Me motiva para seguir trabajando por el mismo camino y para prepararse para lo que viene en el futuro", señaló Campazzo.

"Aún no he asimilado lo que hemos ganado. Estoy con la selección en Argentina pero todavía no me paré a descansar y a pensar la temporada que tuvimos y dimensionar lo que hicimos, que ha sido increíble. Teníamos la confianza para ganar cosas importantes y el grupo se lo merecía más que nadie después de los problemas que hemos tenido", agregó.

El base jugó en Real Madrid durante la temporada 2014-2015, estuvo dos años cedido al UCAM Murcia y regresó en la recién concluida campaña 2017-2018 al club blanco, con el que ha ganado la Liga y la Euroliga.

Su palmarés comprende dos Euroligas, dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.