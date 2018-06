La causa Almada vuelve a un fiscal que cree que al chico lo mataron

Después de varios meses de discrepancias sobre la competencia en la causa por la muerte de Ángel Almada (17) en Ingeniero White, el fiscal general Juan Pablo Fernández resolvió que la instrucción del caso vuelva a estar a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien considera que el hecho debe ser investigado como un homicidio.

El jefe de los fiscales bahienses rechazó además el pedido del abogado de la familia del joven fallecido, Leandro Aparicio, en cuanto a que la investigación pasara a manos del fiscal de delitos complejos, Gustavo Zorzano, por la presunta "intervención de policías y políticos”.

"Consideramos que Romero Jardín debe continuar la investigación porque está convencido de la hipótesis del homicidio, teniendo en cuenta los intereses de los familiares de la víctima que coinciden con esta idea y exigen justicia", dijo el doctor Santiago Garrido, secretario de fiscalía general.

"Además él conoce de primera mano la causa, que tiene 5 cuerpos. Tuvimos en cuenta un criterio de eficiencia y una estrategia de mayor confianza por parte de la familia de Ángel y la sociedad, respecto del avance de la investigación", agregó.

Según Garrido, la solicitud de Aparicio se desestimó porque "la competencia de delitos complejos en Bahía Blanca es para casos de estafas, defraudaciones o delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, que persigan enriquecimiento".

Cambios y demora

El incidente registrado en marzo de 2016 comenzó siendo investigado por Romero Jardín, quien giró el sumario al por entonces titular de la fiscalía de homicidios, Mauricio del Cero, al entender que el adolescente había sido asesinado.

Sin embargo, Del Cero devolvió las actuaciones a Romero Jardín, quien subroga en la UFIJ Nº 3, fundamentando que "no existen razones objetivas para pensar que en el suceso actuaron terceras personas”.

"Romero Jardín hizo tareas investigativas que, según él, fortalecieron la hipótesis del homicidio. Por eso remitió la causa a la fiscalía especializada en ese tipo de delito, que ya estaba a cargo del fiscal Jorge Viego (reemplazó a Del Cero)", explicó.

No obstante Viego opinó que aún "no está claro que se haya tratado de un homicidio" y por lo tanto decidió no intervenir en la causa.

"Entonces el expediente se elevó a la Fiscalía General para decidir qué UFIJ debe intervenir", dijo la fuente.

Una pericia efectuada por personal de Gendarmería, con la reconstrucción en el lugar del desgraciado hecho, ratificó la hipótesis del asesinato.