Nahir dijo que mató a Pastorizzo "por accidente" y que no eran novios: pidieron prisión perpetua

La fiscalía y la querella solicitaron hoy la pena de prisión perpetua para la joven de 19 años Nahir Galarza, acusada por el crimen a balazos de Fernando Pastorizzo, de 20, ocurrido el 29 de diciembre del año pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Galarza realizó su descargo frente a los magistrados que la juzgan por asesinato y entre lágrimas, declaró durante unas 2 horas en una jornada en la que se conocieron los pedidos de sentencia en este proceso judicial.

Tras el pedido de presión perpetua, el veredicto en el juicio se conocerá el próximo martes 3 de julio.

En los tribunales de Gualeguaychú, la joven negó que fueran novios con Pastorizzo y dijo que, en cambio, solo de encontraban en horas de la madrugada "para tener sexo".

También brindó su versión de los trágicos sucesos en los que terminó perdiendo la vida el joven de 20 años que la acompañaba y aseguró que el arma se disparó "por accidente": fueron 2 los balazos que mataron a Pastorizzo.

Galarza relató que en el momento de los disparos simplemente quedó "aturdida", al expresarse de la siguiente manera: "De repente me quedé aturdida y nos caímos los 2 para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron 2 segundos nada más".

"No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá supiera cómo hacerlo", sostuvo la joven ante los jueces.

"Me suicido si muestra el video donde tengo sexo", le dijo Nahir Galarza al fiscal

"No sabía qué hacer, no podía quedarme, pero tampoco irme. Se me había apagado la mente. Me fui a mi casa, entré en mi habitación y no sabía qué hacer. Sabía que Fernando había recibido un disparo, pero del otro disparo no sabía. Estar herido no significa que te vas a morir", dijo.

Continuando con su relato, agregó: "Me quedé aturdida. No se me cruzó por la cabeza que Fernando se iba a morir", e insistió: "Fue un accidente, por más cosas que me hubiera hecho nunca le hubiese causado daño. Nunca se me cruzó ni se me cruzará por la cabeza matar a alguien", afirmó Galarza.

"En serio, no quería que pasara lo qué pasó. Pensaba en mi papá y no quería que lo culparan porque era su arma (...) Todos los días tengo la culpa de haber agarrado el arma en ese momento y no haber dejado que las cosas pasaran de otra forma. Estaba desesperada", manifestó.

Finalmente, expresó: "No era mi novio, solo nos veíamos a la madrugada para tener sexo. No era nada especial (...) Siempre pasaba lo mismo, me insultaba, me decía zorra y desesperada. Y me decía la palabra que más me hería: depresiva".

"Una vez le conté que cuando llegaba a mi casa y me acostaba, me ponía a llorar. No se lo conté para darle lástima. Pero él lo usaba para lastimarme", dijo Galarza sobre Pastorizzo, a quien acusó también de consumir drogas.

Tras 8 horas de audiencia, la joven escuchó el pedido de la pena más dura, prisión perpetua, efectuada tanto por la querella como por la fiscalía, debido al agravante de la relación que ambos mantenían cuando murió Pastorizzo. (NA)