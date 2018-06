Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

El viernes 5 de mayo de 2017 un trágico accidente entre una utilitaria y una moto terminó con la vida de su padre y su hermanito de dos años.

Trece meses después, Kevin Gómez (12) permanece en silla de ruedas y sueña con conseguir un clavo femoral que le permita estar de pie y, por qué no, aspirar a la mejor de las rehabilitaciones.

“A mí de entrada en el hospital me dijeron que no iba a vivir, que entrara y le diera un beso. Pero está acá, vivo. Nos entregaron al chico muerto de la cintura para abajo, tenía que usar pañales sí o sí, pero los logró dejar. Ahora está mucho mejor y no sabemos cuánto puede seguir mejorando, pero necesita urgente el clavo para poder pararse, hace seis meses que sus posibilidades de progresar están frenadas por algo material”, lamentó Florencia Quintana, madre de Kevin.

“La mayoría de estos trece meses Kevin los pasó dentro del hospital. Cada dos por tres lo tienen que internar por las escaras que se le forman, por problemas urológicos, etcétera. El hospital Penna me empezó a tramitar el clavo, pero lo estoy esperando hace seis meses. Hace un par de semanas me enteré de que habían archivado su carpeta, me di cuenta de que sus tiempos no son los de mi hijo y de que si no me movía yo, no se iba a mover nadie”, agregó.

Para poder comprar el clavo quirúrgico, que con la escalada del dólar ya ronda los 90 mil pesos, Florencia empezó a vender rifas y en distintos comercios de la ciudad hay urnas donde se puede hacer una donación.

“En Facebook todo el mundo comparte las publicaciones, les da me gusta o comenta compadeciéndose, pero a los que ayudan de manera concreta los puedo contar con los dedos de la mano. Parece mentira, pero una de las que me dio una mano grande es una mujer que está en la misma situación que yo, intentando juntar plata para el tratamiento de su hija que tuvo un accidente con monóxido de carbono”, lamentó la mujer soltera y madre también de una nena de tres años.

Para agregar vías de donación Florencia intentó abrir una cuenta bancaria, pero había tantos requisitos que no lo pudo hacer.

Para ayudar a Kevin Gómez se puede depositar a su nombre en Tecnoprot, Casanova 49, comercio donde venden el clavo. También en las casas o comercios ubicados en México 28, Cuba 2.670, 12 de Octubre 1.111, Láinez 1.081; o bien contactando directamente a la familia en Esmeralda 1.338, al teléfono 0291-156-457092 o a través del Facebook Kevin Gómez Fuerza.

Del automovilista involucrado en el accidente, la familia de Kevin nunca tuvo noticias.

“Hasta ahora me hice cargo de todo yo, compré la silla de ruedas, un almohadón que sale mil pesos y por suerte me prestaron otro que cuesta 20 mil. Sé quién es el hombre, cómo se llama y dónde vive, pero nunca fue capaz ni de mandar a preguntar cómo está mi hijo, así que no espero nada de él ni me hago ilusiones a corto plazo con que haya justicia”, lamentó Florencia, que actualmente trabaja por hora en limpieza.

El pedido a quienes puedan y estén dispuestos a ayudar no solo es económico.

“El Penna no puede darme sondas para todo el mes -–Kevin no puede orinar por sus propios medios--, así que las tengo que lavar con lavandina y llevarlas al hospital para que las esterilicen y así las puede volver a usar. Para mí, las sondas son oro”, graficó la madre.

“Kevin era un chico totalmente normal, le gustaba jugar al fútbol y corría para todos lados. Lleva más de un año en silla de ruedas, con otros problemas derivados de esa condición y por la falta de un clavo no lo podemos operar. Si el clavo está, me lo operan enseguida. Una neuróloga me reconoció que lo que hacen con mi hijo es abandono de persona”, concluyó la mamá de Kevin.