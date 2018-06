La demanda millonaria que el creador del aerosol le podría ganar a FIFA

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Cuando Cristiano Ronaldo sacó el derechazo de frente al arco español a los 88 minutos, tal vez imaginó que sellaría el empate ante España en el debut en el Mundial de Rusia.

Lo que no supo el crack de Portugal, fue que el aerosol que usó el árbitro Gianluca Rocchi para delimitar el punto de su tiro libre, era ilegal. Y que desde ese momento, Pablo Silva y su socio brasileño Heine Allemagne, duplicaban los 100 millones de dólares de su demanda a FIFA.

El argentino creador del famoso aerosol, a quien te presentamos en 2013 en una entrevista exclusiva en “La Nueva.”, se encuentra en medio de una disputa legal con el máximo organismo del fútbol mundial.

Que comenzó cuando terminó el Mundial de Brasil 2014, cuando el 9-15 hizo su presentación oficial en una Copa del Mundo de mayores. El producto contó con el apoyo de Julio Grondona y de Joseph Blatter desde un primer momento. Pero cuando estos dirigentes salieron del escenario FIFA, la sucesión de Gianni Infantino le dio un golpe al proyecto.

Pablo Silva, a la izquierda de la imagen, junto a Howard Webb, el árbitro de la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

“Blatter y Grondona se habían comprometido a que una vez que desandáramos todo el camino juntos, y si pasaba con éxito Brasil 2014, la FIFA iba a comprar todo el proyecto. Ellos iban a terminar de homologarlo e iban a ir dando las licencias para que todo el mundo tuviera un producto probado y aprobado. Porque el único producto probado es el 9-15. Pero la actual conducción de FIFA nos dejó colgados de un pincel”, dijo Pablo Silva.

“Se murió Grondona y Blatter padeció el FIFA gate... Salió como pudo. Intentamos demasiadas veces hablar con Infantino, en buenos términos y por distintos canales. Sobre todo mi socio, que es una persona muy honorable y muy pacífica. Y cuando nos cansamos de que nos desgasten, iniciamos una batalla judicial en 2017”, contó Silva en diálogo con “La Nueva.”.

El nudo del problema

El aerosol es un invento revolucionario. Silva lo presentó en la International Board, el organismo que decide los cambios reglamentarios en el fútbol. Al ser aceptado allí, su comercialización fue viable. Y en poco tiempo se lo probó en mundiales Sub 17 y Sub 20. Después, llegó la consagración definitiva en Brasil 2014.

“Queríamos que honraran la palabra, acerca del desarrollo y acuerdo con la anterior conducción de FIFA. Al incumplir el pacto por la continuidad del proceso de homologación, nos dimos por perjudicados y automáticamente dejamos de fabricarlo. Nos vimos perjudicados en todo: derechos, patente, proliferación de aerosoles piratas y su uso en partidos oficiales. Por eso iniciamos una demanda bastante considerable”, explicó Silva.

Es una primera etapa del conflicto. El asunto de fondo. La usurpación de patentes y trabas a la comercialización del producto. A lo cual la justicia de Río de Janeiro -donde quedó asentada la demanda- respondió con un fallo favorable a los creadores, Silva-Allemagne. Reconoció la validez de la patente en 44 países y prohibió la utilización del sistema. También dispuso una multa de 15 mil dólares por cada partido en se utilice, mientras rige la prohibición desde diciembre pasado.

FIFA, que intentó sin éxito apelar esas decisiones, no sólo desoyó el planteo de la justicia brasileña sino que actualmente en el Mundial de Rusia está utilizando un aerosol a pesar de la prohibición. Lo que vuelve millonaria la demanda de Silva.



"¿Qué hizo la FIFA? El miércoles previo al inicio del Mundial de Rusia metió una solicitud ante el juez para que, con efecto retroactivo, les permitiera comprar aerosoles truchos para jugar el torneo. Dijeron que en los sitios web más conocidos no conseguían nuestro producto. Una cosa desopilante, ridícula en el Derecho. ¡Pidieron permiso para infligir patentes! Al día siguiente el juez le falló que denegaba el pedido y les recordó que está vigente una prohibición de uso. Creo que efectivamente la FIFA está bastante complicada”, afirmó Silva.

“Tienen un serio problema. Porque de poder asumir el error de la primera parte legal, pasaron a complicarse mucho más por la utilización de un aerosol trucho en Rusia. La demanda inicial por 100 millones de dólares, ahora se puede duplicar o triplicar”, agregó.

Conclusiones

“La conducción actual de FIFA consideró que todo lo que venía de la gestión anterior era malo. Y de paso se hicieron los vivos porque la vieron fácil. Pero eran parte de la conducción anterior por decantación, porque Infantino era presidente de la UEFA y partícipe del comité ejecutivo”, recordó Silva.

El creador del 9-15 sospecha de dos funcionarios de FIFA que impidieron la concreción de la venta de los derechos del aerosol del fútbol.

“Jerome Blake, ex secretario general de FIFA. Y Thierry Weil, quien era el director de marketing. No tengo las pruebas, pero desde un primer momento quisieron quedarse con el negocio”, dijo.

“Una vez, uno de los directores del área de Weil nos mandó un email desde una dirección oficial FIFA en el que nos ofreció comprar el proyecto del 9-15 por 500 mil dólares. Se lo comenté a Grondona, quien me dijo que era algo inadmisible y que guardemos ese email como prueba. Y ese email terminó siendo un elemento probatorio casi letal, porque FIFA dijo `no queremos comprar el producto´, pero nos mandaron un email con una oferta concreta”, recordó.

Silva y su socio nunca desconocieron que la lucha es contra una potencia.



“La pelea que iniciamos es como pelearse con Canelo o con Mayweather. Pero fuimos a pelearla sabiendo que tenemos nuestras armas. FIFA es una entidad billonaria. No les debe gustar tirar la plata, perderla. Y más de manera humillante”, sostuvo.

“Sabemos que tenemos los documentos, la buena fe y que lo podemos probar ante el mundo. Además el talón de Aquiles de FIFA es su ética y su credibilidad. Muy desgastadas. Es como si en la pelea Mayweather te deja el mentón al descubierto. FIFA nos deja su mentón permanentemente. Y tenemos mucho vuelto más, que lo guardamos para el juicio. Se viene un súper arreglo o un fallo contundente”, afirmó.

“Creamos un elemento que puede definir partidos. No vendemos cucuruchos, pelotas o remeras, sin menospreciarlos. ¡Creamos un sistema que les termina con un problema! Supongamos un partido de Copa del Mundo, Brasil contra Inglaterra. Gana Brasil uno a cero. Faltando tres minutos, tiro libre para Inglaterra. Se adelanta la barrera de Brasil, la pelota le pega a un jugador en la cabeza, se va afuera y Brasil campeón del Mundo... Pero nos trataron como si vendiéramos droga”, concluyó.