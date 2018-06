Bruno Díaz Bittner: “De Olimpo no me llamó nadie y en Huracán me cargan todos”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El interés existe. Tal vez no sea de la dirigencia, pero el técnico Darío Bonjour lo tiene agendado entre los posibles refuerzos que podrían sumarse a Olimpo desde el ámbito local, a casi dos meses del inicio de la B Nacional 2018-2019.

Off the record y también con la grabadora de voz activada, Bruno Agustín Díaz Bittner, el pibe de Villa Iris que juega en Huracán de Ingeniero White, fue sincero y dijo lo que tenía que decir, sin crear falsas expectativas ni ilusionarse con algo que puede llegar a ser pero que todavía no es: “de Olimpo no me llamó nadie, la única información que tengo pasa por los rumores que circularon en los distintos medios de prensa”.

“No sé si estarán hablando los clubes o si Olimpo quiere empezar a negociar, pero yo estoy en Huracán y tengo que pensar en los objetivos que estamos logrando, como la ya segura clasificación a los playoff del Apertura liguista”, sostuvo el volante, que el 31 de julio cumplirá 23 años.

“Mi pase es de Tiro Federal, que me cedió a préstamo por un año a Huracán. Pero ya hablé con los dirigentes que, si se da lo de Olimpo o aparece alguna oferta superior, me darán el pase para que yo pueda negociar”, agregó quien, después de haber cumplimentado todo el proceso formativo en Olimpo, el mismo club lo dejó en libertad de acción cuando le había llegado el momento de firmar su primer contrato profesional.

—Lo que son las vueltas del fútbol y de la vida, mirá si ahora tenés que volver...

—Ojalá se dé. Estoy muy esperanzado con pegar un salto de nivel, jugar en otra categoría. Igual estoy tranquilo, en un buen momento personal y deportivo. Con Olimpo no tengo rencores. En la vida aprendí que si las cosas suceden, es por algo. En ese club he dejado amigos, y si me toca volver, pondré todo mi empeño para demostrar que ahora soy un jugador mejor formado y más maduro.

—Bonjour te dirigió en Tiro y eras uno de sus comodines para armar los distintos equipos titulares. Si vas a Olimpo, es por él, ¿o no?

—Sí, seguro. Seguramente él está influyendo mucho. Bonjour sabe lo que le puedo dar, y es un honor si cree que mi nivel puede llegar a estar a la altura de una B Nacional.

“Bonjour tampoco me llamó, por eso sigo creyendo que son sólo rumores. Aunque cuando salió mi foto en La Nueva. mis compañeros de Huracán me volvieron loco, me gastan cuando llego, cuando entreno y cuando me voy”.

—Es cierto: me llegó un mensaje de Ezequiel Alonso diciendo que “estás agrandado”.

—Nada que ver. Eze es el que más me carga, pero también me aclaró que quiere lo mejor para mi. En Huracán hay buen onda y buena gente, por eso nos está yendo tan bien como nos va.

—¿Crees que podés jugar en la B Nacional?

—Confío en mis condiciones. Habría que ver.

Bruno, por las dudas, mantené el celular prendido hasta cuando te vas a dormir...