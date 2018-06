“Estoy cansado de que me roben, estas cosas te acobardan”

“Estábamos con mi mujer y mi hija limpiando para irnos. Por suerte, Pablo está bien, fuera de peligro y en el local ya no había clientes. “Estas cosas te acobardan”.

Luis Chambón aún se encuentra consternado por lo ocurrido el sábado a la noche, minutos después de las 23, cuando dos delincuentes armados lo asaltaron en su rotisería de 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen.

En cuestión de segundos se apoderaron de la caja registradora y balearon a su empleado Paulo Andrés Cuce, de 36 años, quien forcejeó con los ladrones. Cuce, quien trabaja como cocinero, recibió dos tiros en la zona abdominal y permanece internado en el Hospital Municipal.

Los disparos no le afectaron órganos vitales y su vida no corre riesgo, según se informó. “Mi hija y mi señora estaban adelante y estos tipos (por los delincuentes) entraron de una. Estaban armados los dos. Cuando me asomé desde la cocina, con un balde de agua en la mano, lo único que atiné es a decirles que se llevaran todo. Me dijeron que me fuera para atrás y manotearon la caja. Intentaron abrirla, pero como no pudieron se la llevaron completa”, describió.

“Los disparos los hicieron desde la calle”. El pibe (por Cuce) salió por el costado y fue a encararlos. Después le decía '¿para qué lo hiciste?'. Enseguida gritó que le habían pegado”, agregó. Chambon contó que es el primer asalto que sufre, aunque “nos han robado muchísimas veces, pero nunca con gente adentro. Me entraron en mi casa y acá también, aunque de esta manera nunca”.

“Laburás para ellos”

Los asaltantes escaparon en una moto. “Uno estaba con casco y el otro encapuchado. Fueron dos segundos y en ese momento lo que menos tratás es de mirarlos”.

“Se llevaron todo lo recaudado de la jornada, aunque eso ya no tiene importancia. Vale más la máquina registradora que la plata. Lamentablemente laburás para ellos (por los delincuentes). Por suerte, Pablo está fuera de peligro”, agregó el titular del negocio denominado “La Plazoleta”.

Del mismo modo, sostuvo que previo al asalto no advirtió movimientos extraños. “No se ve mucho desde adentro, pero no hubo nada raro. Ellos trabajaron muy tranquilos, sabían lo que estaban haciendo. Nosotros siempre tomamos recaudos cuando nos vamos, pero si quieren robarte lo hacen igual”, comentó.

El hombre admitió que todo lo sucedido causa dolor y pocas ganas de seguir adelante. “Estoy cansado de que me roben”, pero si lo hacen que se lleven la plata y no hagan más nada. ¿Qué medidas puedo tomar?. Tenía cámaras y las terminé sacando porque no servían para nada, me entraron mil veces igual. Nosotros dejamos algo de plata para que no rompan nada”, cerró.