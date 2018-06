Crecer, luchar, avanzar, mejorar con unidad y trabajo: una obligación como trabajadores

Por SPIQPyA

Ya aprobada la Memoria y Balance del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines (SPIQPyA), por los trabajadores afiliados, podemos afirmar con mucha contundencia, que se llegó a los objetivos planteados cuando se asumió este mandato.

El sindicato profundizó lo logrado en estos años acrecentando la fuerza, desarrollando la unidad y creciendo en prestigio. Dejando atrás un sindicato dividido e impotente para defender a los afiliados e integrar a sus familias. Esto se expresa claramente en todas las áreas de trabajo. En su economía, en su patrimonio, en todo lo que respecta a los beneficios sociales de nuestros afiliados y fundamentalmente en el crecimiento de nuestros derechos y conquistas.

Julio Leguizamón fue elegido para continuar a cargo de la Secretaría General y conducir este gremio importantísimo, con un masivo respaldo, y desde ese momento se dieron nuevos saltos de calidad hasta estos días.

Dijimos apenas asumió el nuevo gobierno, que era el gobierno de los Ceos de las empresas y no nos equivocamos. Nos preparamos para tiempos difíciles para la mayoría de los argentinos y dijimos que nuestro sindicato y sus afiliados no estaban afuera de esto. La flexibilización, los despidos, los convenios a la baja eran parte de lo que debíamos enfrentar. No nos equivocamos.

Seguros de esto, nos prepararnos para esta nueva situación y pusimos mucho empeño en dar aún más fortaleza a nuestro sindicato. Esto lo impulsamos desde lo institucional, lo social, en nuestra vinculación con distintos actores sociales, el deporte, la solidaridad, las relaciones con sindicatos y organizaciones hermanas entre otras cosas.

Es destacable el crecimiento de la presencia pública del sindicato en los medios y que nuestras posiciones han llegado a miles de bahienses, logrando mejorar el prestigio de nuestra organización gremial en momentos adversos para esto.

Orgullosamente podemos decir que logramos una presencia social y gremial de gran importancia en nuestra ciudad y respetadas a nivel nacional.

Hicimos lo que dijimos y cumplimos con todos los compromisos que asumimos.

A continuación, Julio Leguizamón planteó algunas de las grandes líneas en las que trabajamos, en este período:

"Mantuvimos en alto nuestra bandera de de velar con toda la fuerza que hemos acumulado en estos años por la defensa de nuestras fuentes de trabajo, sin que avancen sobre nuestros derechos y conquistas. Vamos incorporado nuevos afiliados de distintas empresas y profundizamos nuestro trabajo para que todos tengan su Convenio Colectivo. Con esto retomamos una tradición histórica del movimiento obrero, que se había abandonado en nuestro sindicato y en la mayoría del sindicalismo en nuestro país. Esto para nosotros es de principios y lo demostramos con la práctica.

Pudimos mantener nuestra historia reciente de no perder poder adquisitivo. Todos los años garantizamos discutir el valor real y por adelantado. Esto quedó claramente expresado en el acuerdo paritario anterior. Hoy estamos entrando en nueva paritaria, al cierre de este ejercicio.

Como parte de nuestro desafío de multiplicar la fuerza de este sindicato establecimos a través de nuestras actividades y compromisos, muchos nuevos vínculos con los que aspiramos defender juntos los valores y conquistas adquiridos, así como transformarnos en una fuerza en lo social para avanzar en nuevos desafíos. Siempre poniendo por delante nuestra independencia como trabajadores de todo poder de turno o empresas y con una línea que nos pone como parte de ser un país soberano e independiente.

Algunos piensan que nuestras conquistas vienen de siempre, y no piensan ni por un segundo que pueden perderse. Todo lo que logramos costó mucho esfuerzo y sacrificio. Seguimos en la lucha para mejorar aún más las condiciones de trabajo, hacerle frente a la inflación, al ajuste y al impuesto al salario. Y este desafío lo llevamos adelante todos los días.

La fuerza nuestra está en las comisiones internas, los delegados, los afiliados, la Agrupación 8 de Julio y en nuestras convicciones. No dudarán en hacernos retroceder, si nos encuentran débiles. Debemos avanzar y crecer aún más.

Nosotros estamos dispuestos a hacerlo.

El continuo mejoramiento de nuestras instalaciones en los predios de General Cerri, Villa Ventana y avenida Colón y Teniente Farías. Estas constantes mejoras, ampliaciones y creación de nuevas instalaciones están graficadas en el uso diario por parte de nuestros afiliados de los predios del sindicato.

Así como en el de avenida Colón y Teniente Farías, se desarrollan múltiples y masivas actividades deportivas, culturales y sindicales. También en nuestro predio de General Cerri, con las mejoras permanentes, en el que además de la participación de los afiliados en el torneo de fútbol, llegan a pasar cerca de 2000 mil personas en los fines de semana del verano. Y podemos asegurar que nuestro Complejo de Cabañas de Villa Ventana se ha transformado en un de los lugares más codiciados para la recreación y el turismo de cientos de bahienses.

Es un Orgullo encabezar este trabajo y ver día a día como avanzamos, y más ganas no da saber que esto puede crecer mucho más.

Hemos tenido un superávit que muestra un crecimiento del 31 por ciento en comparación al año anterior y el total de ingresos del sindicato ascendió un 30 por ciento en comparación al año anterior.

Es notorio que con toda esta actividad diaria se creció muchísimo y la evolución de nuestro patrimonio neto fue importante. Por eso rescatamos que el total de ingresos y el crecimiento del superávit del año pasado fue superior a la inflación, como muestra de un desarrollo real.

Como siempre decimos, nuestro crecimiento es para beneficio de los trabajadores y esto está demostrado con hechos", cerró.

Un sindicato que no para nunca de hacer

Este año se realizó el 5º Campeonato de Fútbol, el cual constituye un impresionante factor de unidad de los trabajadores de las distintas plantas. Este año bautizamos al campeonato “70 años“ en honor del aniversario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines (SPIQPy A).