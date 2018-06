Marfil: “el 60% de los trabajadores estatales está precarizado y eso no puede ocurrir”

La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra ciudad, Viviana Marfil realizó fuertes críticas a Cambiemos, se quejó por los despidos en diferentes áreas y denunció que hay un vaciamiento del Estado.A pocos días de celebrar un nuevo aniversario por el Día del Trabajador del Estado, la titular de la Asociación de Trabajadores del Estado Viviana Marfil se mostró preocupada por la situación que enfrentan sus afiliados y dijo que “siguen esperando el cambio que habían prometido el presidente Mauricio Macri y el intendente Héctor Gay”.Fiel a su estilo de plantear los problemas sin rodeos y de hablar con estadísticas concretas dijo que en este nuevo aniversario, los trabajadores enfrentan una situación gravísima.“El 60% de los estatales se encuentra precarizado y como si fuera poco, el partido político que gobierno a nivel nacional como local prometía diálogo ahora nos hace un monólogo de la realidad”, aseguró.“Todo esto agravado con casos de personas que trabajan mediante contratos que se renuevan año a año y que llevan entre 10 a 30 años de antigüedad en esas condiciones”, se lamentó.Luego opinó que en todo el país, desde Cambiemos se viene haciendo un vaciamiento del Estado que preocupa, que a los cientos de despedidos que se hicieron en territorio bonaerense se suman cientos de cargos que quedan descubiertos cuando quienes los ocupan se jubilan o fallecen.“Lo grave es que ocurre en ámbitos tan delicados para la vida de las personas como en las áreas de salud o educación. Podemos anticipar que a nivel sanitario, la provincia va a enfrentar una situación de extrema delicadeza por la cantidad de despidos que hubo”, aseguró.En tal sentido mencionó que en la seccional local hubo 120 jubilaciones en sectores vinculados a la salud y que esos puestos nunca se cubrieron con nuevo personal, a pesar de las promesas de la gobernadora María Eugenia Vidal.“A todo eso se suman los despidos que se dieron a nivel nacional en el Conicet, INTI y en Fabricaciones Militares, con el cierre en Azul y el conflicto en la planta de Villa María. Están continuando con el vacimiento que empezó en el gobierno anterior”, se lamentó.Además mencionó que pesa a repetidas promesas del gobierno bonaerense, el Instituto Valentín Vergara continúa sin funcionar, los chicos apenas tienen asistencia y en el área de niñez se jubilaron 40 personas y solo se cubrieron 4 cargos.“Este gobierno hace propaganda de todo, pero los problemas que se enfrentan en la salud no se solucionan con arreglar la guardia de un hospital y nada más”, aseguró.También hizo mencionó a la situación del ámbito educativo.“Unos 4000 docentes de toda la provincia llevan entre 3 y 4 meses sin cobrar porque la modernización del Estado que se intentó fue un fracaso, no se cubren las suplencias y se siguen usando las cooperadoras que forman grupos de padres para hacer cosas que debería hacerse con aportes del Estado”.Por último dijo mencionó que los lugares de trabajo siguen siendo inseguros y que por ejemplo, tanto el Hospital Penna como el Registros de las Personas de calle Las Heras al 100 y el Registro Civil de Castelli al 300 no cuentan con salidas de emergencia.“Bajo el lema de Cambiemos prometieron mucho paro no cambiar nada.Siguen gobernando en detrimento de la sociedad”, afirmó.¿Por qué se festeja el Día del Trabajador Estatal?El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.En nuestro país, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.876 en julio del 2013 por iniciativa del diputado nacional Víctor de Gennaro, e impulsada por ATE y por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE).En la seccional Bahía Blanca, ATE cuenta con 2000 afiliados.