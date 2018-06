Las grandes obras para Bahía, ¿sí o no?

--Vayamos al tema de todos los domingos, el de las grandes obras. Debo reconocer que la pegaste hace una semana cuando anticipaste que el jueves pasado se firmaba el contrato para empezar la autopista de Sesquicentenario, El Cholo y parte de la 3 Sur. Trámite que finalmente anunció Vialidad Nacional.

--Sí, parece que se larga porque funcionarios y empresarios firmaron el acta de replanteo y corre el plazo para su ejecución, que es de dos años. Además, me comentaron que el viernes se firmó el último acuerdo de reubicación con las familias que ocupaban tierras en la traza de la futura autopista, con lo que quedó todo despejado.

--Entonces se hace.

--Sí, pero sigo siendo tan cauto como antes porque en materia de obras públicas, a nivel de Nación, la incertidumbre aumenta con el paso de los días.

--¿Te referís al tema de los pagos?

--Claro. Los funcionarios aseguran que lo que está en marcha va a continuar, lo otro no, pero la realidad es que llevan cuatro o cinco meses de mora en los certificados, con este nivel de tasas de interés no hay acceso a crédito ni negocio que lo resista y las empresas temen que no se vayan a cumplir los cronogramas de pago porque de hecho el gobierno nacional ya no lo está cumpliendo.

--Pero el ministro de la Producción dijo que no se debe interrumpir la cadena de pagos...

--Sí, pero por otro lado su mismo gobierno le pisa el pago a todos los proveedores. Te repito, hay mucha incertidumbre y una certeza: el ajuste viene y será muy duro.

--También acaba de adjudicarse la ruta segura en la 3, entre Azul y Dorrego, que se va a hacer por el sistema de Participación Público Privado (PPP).

--Si no ocurre nada raro, los primeros seis corredores que se licitaron en el país se van a iniciar seguramente en los próximos 90 o 120 días. El tren Bahía – Vaca Muerta va a salir porque tienen una buena ecuación económico financiera, el resto de los proyectos PPP, salvo cosas muy puntuales, tienen poquísimas chances de darse, entre ellos la autopista Bahía–Dorrego. Me parece que este verano, cuando vayas a Monte, no vas a ver muchas máquinas que digamos.

--Crucemos los dedos. Che, leí que a nivel nacional la UOCRA de Gerardo Martínez se manifestó en alerta porque se pueden perder entre 40 o 50 mil puestos de trabajo por la caída en las obras públicas. ¿Qué puede pasar a nivel local?

--Bahía no saldrá indemne, eso seguro. De hecho ahora, con la paralización de las obras de ABSA ya se perdieron 200 puestos de trabajo.

--A propósito. ¿Divide aguas el paro de mañana?

--Algo de eso hay. Por un lado se va a notar porque no habrá bancos, transportes ni escuelas, pero más del 80% de los comercios adheridos a la Corporación manifestó su intención de abrir sus puertas, aunque hay cierto temor por eventuales represalias.

--La mano viene durísima porque cerrar les implica seguir perdiendo en una plaza comercial que no está fría, sino helada...

--Claro. La policía va a reforzar sus patrullajes no solo en el centro sino también en lugares claves, como las concesionarias de autos que exhiben sus vehículos en las veredas, pero ojo que hay bronca en todos los sectores. Si no fijate en el de los petroleros, donde peligran cientos de puestos de trabajo por la paralización de la refinería de Loma Paraguaya.

Bronca en el sur con una empresa local

--Ya que hablaste de malestar. Dónde hay mucha bronca es en Bariloche y contra una empresa bahiense ¿No?

--Sí. Los empresarios del sur vinculados al turismo joven pusieron el grito en el cielo porque consideran como una ofensa la campaña que hizo London Travel para promocionar sus destinos de crucero para los viajes de egresados.

--¿Tenés más datos?

--Claro. Dijeron sentirse conmovidos porque jamás vieron una campaña tan violenta y negativa contra Bariloche.

--¿Fue para tanto?

--Y... una cosa es promocionar las bondades de tu producto y otra tirarle tierra encima al de la competencia. “Vengo a hablarles de un viaje de egresados”, dice un joven llamado Franco Masini cuando comienza el spot. Luego se muestra una foto de Bariloche y el chico agrega: “No, no, les hablo de un viaje de egresados en serio”. Poco después, al mencionar los paseos, enumera: “Cerro Catedral, Circuito Chico... No, no, lo que va es Angra Dos Reis y Punta del Este: ¿no es mejor que el frío?”.

--Uhhh.

--Sí, incluso el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, cuestionó las fotos de jóvenes mostrando carteles en los que se lee “Brc” con un dibujo del dedo del medio levantado. Luego de seguir criticando a la empresa bahiense dijo que las autoridades del ministerio de Turismo de Nación ya están al tanto y, como contragolpe recordó que “hoy la venta de pasajes al exterior está casi detenida”.

--Bueno, si querían hacer marketing con esto y estar en boca de todos, lo consiguieron...

--Guerra en puerta. Mejor pasemos al tema deportivo. ¿De Olimpo tenés alguna novedad?

--Ya empezó la pretemporada al mando de Darío Bonjour, pero hasta que no retornen al país Mauro Altieri y Christian Long el mercado de refuerzos no se va a mover. Por lo pronto hubo charlas informales del DT con algunos jugadores de la Liga del Sur para saber si les interesaría militar en la B Nacional.

--¿Ya se saben los nombres?

--Eduardo “Cocho” López, en LU2, y Sergio Peyssé, en “La Nueva.”, ya hicieron públicos tres. Ellos son Franco Lefiñir, de Tiro Federal; Gabriel Jara, actualmente en Sansinena, y el tercero es Bruno Díaz, quien fue dirigido por Bonjour en su paso por Tiro pero que hoy está en Huracán.

--¿Y los otros nombres que faltan?

--El restante sería un lateralista que jugó en las divisiones formativas aurinegras, aunque lo dejaron libre y se fue para la parte alta de la ciudad. Tampoco descartaría a un delantero que viene haciendo muchos goles en un equipo de Punta Alta.

--¿Escuché que Bonjour quiere retener al “Chori” Vega?

--Sí, porque lo considera muy importante dentro del vestuario por su experiencia, sobre todo porque los dirigentes ya le avisaron que no vendrán más de 6 refuerzos de cierta jerarquía. Por lo pronto David quedó en contestar en los próximos días porque la rebaja en su sueldo será bastante y antes de responder pretende cobrar lo que le adeudan.

--¿Los equipos del Federal A ya se están moviendo?

--Falta todavía para que Sansinena y Villa Mitre vuelvan a tener acción, pero los dos buscan definir sus cuerpos técnicos. Por lo pronto, en el equipo de Cerri es sabido que habrá una reconciliación entre dos pesos pesados que parecía imposible a simple vista: Julio Román y Dámaso Larraburu.

--¿Y en la Villa?

--Como te anticipé hace varias semanas, ya le avisaron a Sergio Priseajniuc que no le renovarán el contrato que vence a fin de mes. Y la mira, como también te dije hace bastante, está puesta en Carlos Mungo.

--Bien. ¿De la región tenés algo?

--Una buena: la semana que viene, después de meses de sequía, se licita una obra vial relativamente importante para la región.

--¿Alguna repavimentación?

--No, no tanto. Se licita la rehabilitación y conservación de rutas provinciales en jurisdicción del Departamento Zona XI Bahía Blanca, por una cifra superior a los 80 millones de pesos.

--Bueno, en épocas de vacas flacas, noticias como esta son bienvenidas. Pero tirame alguna data más...

--Arranco por lo que más te puede llegar a interesar: la ruta 3 vieja, desde la rotonda de la 51 hasta la ruta nacional 3, vital para descomprimir las idas y venidas de los balnearios, sobre todo en momentos pico del verano.

--En algunos tramos está muy bien esa ruta, pero en otros es un calvario. Lo que te ahorrás en kilómetros lo terminás perdiendo en tiempo, porque tenés que ir a 50 kilómetros por hora.

--Bueno, confirmado por Vialidad que entra en el plan de bacheo. Sumá también la reparación de pozos en 83 kilómetros de la ruta 51, entre Bahía y El Divisorio, así como otro tramo de 37 kilómetros de esa misma carretera en el partido de Pringles.

--Te sigo.

--Y por último, también tienen previsto bachear la 76, desde la ruta nacional 3 hasta el río Sauce Grande y desde allí hasta el límite entre General La Madrid y Coronel Suárez.

--Espero un buen trabajo en ese tramo, que está destrozado y es un riesgo para los conductores. Varios han arruinado el tren delantero del auto y abollado llantas en los pozos increíbles que se ven en sitios clave.

--Te cambio de tema y te llevo para el lado de los municipios.

--Dale. ¿Con qué vamos a arrancar el semestre?

--Con preocupación.

--Epa...

--Y, es lo que hay. Por el lado de la obra pública se vienen meses de “aguante”, con inversiones relativamente importantes pero que derivan de compromisos asumidos hace meses o que vienen presupuestados de 2017. Nuevo y de gran envergadura no hay nada. Por otro lado, se viene lo que muchos creen que será un duro segundo semestre con los gremios.

--¿Será para tanto?

--Vaya uno a saber, pero el panorama se ve gris plomizo y oscureciendo. El motivo es uno: están a dos meses o menos de que se dispare la cláusula gatillo o de revisión que acordaron con los sindicatos.

--Entre enero y mayo, los técnicos del CREEBBA ya midieron un aumento del 11,3%.

--Exacto. Sumale dos puntos más en junio, otros dos más en julio y ya están en el 15% que la mayoría había cerrado para el año, y con el cual esperaban llegar al último trimestre sin disparar los reclamos sindicales. El miércoles mantuve una charla sobre este tema con un funcionario muy cercano a un intendente de la región, y me confió que están preocupados. Palabras más, palabras menos, la frase que me dejó fue: “el escenario de conflicto que esperábamos tener recién en noviembre o diciembre lo vamos a tener en agosto”.

--Imagino que una parte de esa preocupación está ligada al arrastre que esto pueda tener en 2019...

--No tengas dudas. Lo que los gremios no logren de aquí a diciembre lo van a ir a buscar a pie firme a partir del inicio del año electoral.

--¿Ya hay algún conflicto desatado en la región?

--Todavía no, pero el río está sonando. En Suárez, por ejemplo, aún no cerraron la paritaria, pero ya se empieza a ver cómo la inflación está influyendo sobre los porcentajes de la negociación.

--Pasamelo en limpio.

--El intendente Roberto Palacio había ofrecido 6% a marzo, más 4% en mayo y 3% a julio, con la posibilidad de adelantar esta última suba a junio. Es decir, 15,8% acumulativo antes del medio aguinaldo. La respuesta del gremio es que es insuficiente.

--Panorama complicado.

--Imaginate: Suárez tiene comprometido el 80% de su presupuesto para sueldos, y para pagar el medio aguinaldo pidió un adelanto de coparticipación. En este escenario delicado, pero con índices de inflación que justifican plenamente su reclamo, el gremio le pide más.