Bahía de los escándalos

--Buen día Juan María, 36 años de amistad y café hubiesen merecido empezar con alguna alegría en materia deportiva, pero bueno, parece que no hay mucho para rescatar, apenas que Nigeria nos dio algo de vida...

--La esperanza jamás se pierde, pero lo del jueves fue un verdadero papelón y el problema es que dependemos de nosotros...

--Coincido, pero lo que más vergüenza me da es ver los productos que salen de esta sociedad. No me refiero a todos los argentinos, pero duele ver lo impresentable que somos en muchos aspectos, desde la AFA y el técnico, hasta los hinchas.

--Uhhh siii, ni hablar, sobre todo porque hubo un caso muy cercano, el del bahiense y su videíto de cuarta. ¿Sabés algo más?

--Que seguramente se debe querer matar por la estupidez que hizo. No sé con qué cara va a atender después del escándalo en el supermercado de calle O’Higgins, a unas pocas cuadras del centro.

--Encima el escrache fue nacional, salió en todas partes y en “La Nueva.” los lectores que comentaron la noticia y hasta pusieron la dirección y teléfono del videasta, exponiéndolo aún más al escarnio público.

--Sí, lo vi y te digo que la condena social es muy fuerte, sobre todo porque se trata de un comerciante exitoso que en los últimos años creció muchísimo. En definitiva, un golpe a “la ilusión” de ser mejores en todo.

--Otro episodio que tampoco deja bien parada a Bahía es el caso Bobinas Blancas, ahora volvimos a ser noticia nacional con otro escándalo.

--¿Qué tenés del tema?

--Los pasillos están al rojo vivo y los comentarios abundan.

--¿Cómo sigue la historia?

--Mirá, existe mucho hermetismo por parte del juez y el secretario de Campana y todos los efectivos policiales que actuaron son de Capital Federal, así que mucho no se sabe. Desde ya te puedo anticipar que no se descartan nuevos allanamientos.

--Ok, pero paremos un poco el ritmo. Contame algo más relajado.

--Dale. En barrios humildes como Tierras Argentinas avanza un plan de Edes para regularizar gente enganchada. Lo van a poder hacer gracias al programa de mejoras habitacionales que encabezan Pancho y equipo. Con las casitas en mejores condiciones será posible hacer una instalación legal, pagar con tarifa social y, tan importante como eso, será algo más seguro para las familias. Viste que los cortocircuitos pueden provocar desgracias.

--Está bueno, es un drama el tema de los enganchados a la luz. Pasa mucho en la periferia, lamentablemente.

--Periferia... y no tanto.

--¿A qué te referís?

--El otro día un amigo me contó que a su edificio, un muy lindo complejo ubicado en el macrocentro, llegó un electricista porque había unos problemitas en el servicio.

--¿Y?

--Parece que este buen hombre empezó a revisar las instalaciones y de inmediato se dio cuenta qué fallaban. Resulta que algunos consorcistas habían decidido derivar gastos.

--No entiendo.

--Unos cuantos propietarios o inquilinos se habían enganchado de sus vecinos. Así como te lo digo. Es más, cuando pusieron todos los cables en orden, pasaron unas semanas y llegaron las primeras boletas de electricidad. Los que cumplían con todas las de la ley recibieron tarifas con valores hasta un 50% por debajo de lo que llegaba antes.

--¡No te puedo creer! ¡Gente que se supone que tiene educación!

--Eso, y no te cuento el “negocito” que hizo alguno que otro con unas cocheras que hacía tiempo no se ocupaban.

--No me digas...

--Tenés razón. Mejor no te digo. Sigamos con otra cosa.

--Te cuento una buena nueva del ámbito judicial.

--¡Bien! Siempre traés pálidas de Tribunales...

--Bueno, es lo que marca la cruda realidad. En este caso debo decirte que el viernes 15 juró el nuevo perito informático de la Fiscalía.

--Qué buena noticia, ¿era muy necesario, no?

--Ni hablar. Acordate que cuando se produjo la megaestafa en perjuicio de la Sapem, no se pudo avanzar en tiempo y forma con el análisis tecnológico del caso por la renuncia del perito anterior.

--De esa situación ya pasaron dos años.

--Sí. Lo concreto es que el cargo quedó en manos de Juan Forgia, quien trabajará de manera muy estrecha con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, que tiene a su cargo el análisis de las comunicaciones. Aunque también estará a disposición de otros investigadores.

--¿Y cuenta con los recursos técnicos para esa tarea?

--Mirá, sobre fines del año pasado la Fiscalía General sumó aparatología para el análisis de las comunicaciones. Adquirió un software que tenía un costo cercano a los 800 mil pesos y que fue fabricado por una empresa de Israel.

--Bueno, esperemos que con el aporte humano y el tecnológico se pueda trabajar con la eficiencia que exigen estos tiempos, casi dominados por lo todo lo virtual.