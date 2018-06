Jornada de capacitación gratuita sobre entrenamiento deportivo

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Destinada a profesores y estudiantes de Educación Física, entrenadores, instructores y técnicos en deportes, se llevará a cabo una jornada de capacitación sobre entrenamiento deportivo.

Será el viernes, de 9 a 16, en la ex Estación Solier, en Rosales 900. Tendrá carácter gratuito y se entregarán constancias de asistencia.

Contará con la organización de la Dirección de Deportes del municipio rosaleño y estará a cargo de capacitadores de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires.

Mediante actividades teóricas y prácticas, se impartirán conocimientos sobre trabajos de fuerza, resistencia, talento deportivo, deporte cíclico y acíclico, procesos perceptivos, fatiga y tipos de intermitencia, entre otros.

Para recabar mayores datos, los interesados se pueden dirigir al Polideportivo Municipal "Punta Alta", ubicado en Río Dulce 50, o bien comunicarse al teléfono 432749, de lunes a viernes, de 7 a 19.

En tanto finalizó la etapa local de los Torneos Bonaerenses y ya se conoce el listado de personas e instituciones que pasaron a la instancia regional.

Por caso, en acuatlón, sub 16, Sol Pranno y Tomás Sánchez; ajedrez, sub 14, Lucas Calienmo y Lucas Giménez, sub 16, Estela Pacello, y sub 18, Santiago Luna; básquet 5 vs 5, sub 13 y 15, Instituto Estrada, y sub 17, Centenario y Secundaria Nº 2; básquet 3x3, sub 14 y 16, Altense, y sub 18, Ateneo; beach voley, sub 14, 16 y 18 femenino, y 18 masculino, Club Espora; fútbol 11, sub 14 y 16, Estrada, y sub 18, Centenario; fútbol 7 femenino, sub 14, 16 y 18, CEF.

También en rugby, sub 14 y 16, Puerto Belgrano; tenis, sub 14, Franco Correa, sub 16, Santiago More, y sub 18, Juan Barone; tenis de mesa, sub 14 masculino, Martino Faelis, y femenino, Narella Ortiz, sub 18 masculino, Zamora, y femenino, Agustina López. En voley, sub 13, 15 y 18 femenino, Estrada y ex Nacional, y sub 18 masculino, Estrada.

Otras disciplinas.

De ambos sexos y en diferentes categorías.

Fútbol PCD. Más de 17, categoría B, y sub 16, D, CEF; tenis de mesa PCD, intelectual, más de 18, Braian Morán; atletismo, sub 25 libre intelectual A, Claudio Rach, sub 20 libre intelectual, Francisco Romero, sub 20 PC 35, Germán Carrión, entre otros, según el área de Deportes.

Natación. Sub 20, Agustín Silva y Rodrigo Brizuela, sub 25, Alejandro Martínez; fútbol playa, sub 14, Estrada y sub 16, Secundaria 2; futsal, sub 14, Estrada, sub 16, Nacional, sub 18, Secundaria 1; gimnasia, sub 12 masculino y femenino, Club Rosario; handbol masculino, sub 14 no federado y abierto, Estrada, sub 16 y 18, Estrada; handbol femenino, sub 14 no federado, 16 y 18, Estrada, hockey femenino, sub 14 y 16, Puerto Belgrano.

Más natación. Estarán presentes representantes no federados sub 14 y sub 16 en femenino y masculino.

Punta Alta. En nuestro medio se jugará tenis, rugby, gimnasia y básquet 5x5 y 3x3.