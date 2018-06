"Ahora sí, mi ciclo en Olimpo está totalmente terminado", dijo "Titi" Villanueva

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El jueves, cuando Olimpo arrancó la pretemporada para la próxima edición de la B Nacional, Cristian Villanueva se hizo presente en el vestuario local. Claro, tiene contrato con el aurinegro hasta el 30 de este mes, aunque por decisión dirigencial no seguirá con los colores que vistió durante 10 años consecutivos.

No se cambió para el entrenamiento, tuvo una breve charla con el DT Darío Bonjour y se retiró del estadio Carminatti con la melancolía lógica de saber que, parece, ya nunca volverá.

"Lo de Olimpo es ciclo cerrado. Lo digo con mucha tristeza, pero ya está", le confío "Titi" a La Nueva., después de juntar sus pertenencias y de dejar el camarín que lo tuvo como capitán y también cómo referente de varios planteles.

Hasta antes de que arranque el ciclo de Bonjour, había una pequeña luz de esperanza para que el lateralista rionegrino continúe en la entidad bahiense, pero esa llama de ilusión nunca prosperó.

Tras la finalización de la Superliga, Villanueva y la dirigencia jamás se juntaron a dialogar sobre una posible renovación y Bonjour no lo tuvo en cuenta en la lista de convocados para iniciar la pretemporada que ya cumplió su tercer día.

"Todavía no sé que será de mi futuro. Tengo algunos sondeos, me han llamado dirigentes y representantes, pero nada concreto. Lo más firme, lo que más me seduce, es de algunos clubes de la B Nacional, pero no quiero decir nada para que no se queme", sostuvo "Titi", quien con la casaca olimpiense sumó 229 presencias, con 3 goles y 2 ascensos a Primera división.