El cine en Bahía Blanca: retroceder nunca, rendirse jamás

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Las primeras películas que recuerdo haber visto en los cines del centro de Bahía fueron “El Oso” (1988), “Las aventuras de Chatrán” (1988) y “Ghost, la sombra del amor” (1990).

Tenía entre 5 y 7 años. Apenas sabía leer cuando caminaba de la mano de mi papá por las largas veredas de Chiclana hasta el Cine Ocean (Chiclana al 250), el Plaza o el Visual.

Íbamos con una alegría. El recuerdo roba un suspiro. Me entusiasmaba saber que después le podía pedir una 7Up de esas que venían en botella de vidrio. O un chicle Bazooka de tutti-frutti. O una Patoruzito.

Hacía muy poco que mi mamá y mi papá se habían separado. A esa edad ya entendés que es mejor la distancia cuando las cosas no van bien. Pero extrañás lo mismo.

Un par de años más tarde, en una noche de verano, estábamos con mis hermanos mirando la tele y comenzó a sonar “Melodía desencadenada”. Me escondí abajo de la cama y me largué a llorar. Era la banda de sonido de “Ghost”. La había visto con él, pero ya no vivíamos juntos.

Fue en ese momento en el que me di cuenta de varias cosas sobre el cine: Que puede ser más que un simple entretenimiento. Que cuando las películas están hechas con sabiduría te penetran el alma. Que un simple montaje de imágenes, cuadros o simplemente una nota menor sobre una escena triste puede llegar a generar una explosión en tu imaginación.

Que lo real se puede explicar como si fuera una película, aunque ésta no sea la realidad.

En definitiva: soy uno de esos tantos que extraña ir con su papá al cine. Que añora la época en que no se comían pochoclos adentro de la sala. El valor del silencio.

Hoy la historia es distinta. Pasó mucha agua por debajo del puente. La industria a nivel local y nacional se fue adaptando a los cambios tecnológicos. Llegaron las multisalas, el cine 3D o el sonido envolvente. También llegaron otros cambios, muchos de los cuales sólo sirven de florero.

Actualmente hay dos tipos de visiones acerca del cine: aquellos que ven un futuro apocalíptico o quienes saben que seguirá adelante, adaptándonse a las necesidades del mercado.

Lo cierto es que el cine en Bahía Blanca y en el país continúa resistiendo.

Por eso charlamos con distintos especialistas para tratar de iluminar profundo la realidad de este obstinado hábito: el de sumergirnos dentro de una pantalla y soñar otra realidad.

Como hacía Mary Poppins cuando saltaba sobre un cuadro recientemente pintado en la vereda para seguir bailando en un paisaje diferente. Saltá, soñá, animate.

Las 5 películas más vistas en lo que va de 2018

Christian Severini es comentarista de cine y vive en Bahía Blanca. En el ambiente todos lo conocen por su seriedad a la hora de analizar las estadísticas nacionales y locales.

Apoyados en números oficiales pudimos sacar distintas conclusiones acerca del panorama del negocio cinematográfico.

No es una novedad que las producciones de Hollywood sean las que continúan dando los mayores dividendos.

Si bien en lo que va de 2018 aún no hay procesadas estadísticas a nivel local, los encargados de las distintas salas (Cinemacenter y Cines del Centro) coinciden en que las nacionales marcan la misma tendencia que acá.

Severini armó el Top Five de las películas más vistas en todo el país en lo que va del 2018 (Fuente: Ultracine).

1) “Coco”: 3.126.454 espectadores” (ocupa el puesto 9 en el Top histórico).

2)“Avengers: Infinity War”: 2.847.413.

3)“Jumanji: en la selva”: 1.309.715.

4)”Los Increíbles 2”: 1.090.728.

5) “Deadpool 2”: 987.109.

Te puede gustar o no, pero no quedan dudas de que es Hollywood el que continúa sosteniendo la industria.

Ahora veamos el Top Five de las películas nacionales más vistas en el mismo período (Fuente: INCAA).

1)”Animal”: 422.581 espectadores.

2)“Perdida”: 269.830.

3)“La reina del miedo”: 126.779 .

4)“No dormirás”: 99.379.

5)”Las grietas de Jara”: 70.709.

La situación económica y su influencia en las producciones nacionales

Severini afirma que la situación económica del país no afectó de forma determinante la producción nacional.

“El INCAA sigue ofreciendo a los productores opciones de acceso al fomento de la actividad cinematográfica, a pesar de los vaivenes económicos. En febrero fueron anunciados más de 70 rodajes, de los cuales 29 se realizaron en el primer trimestre”, aclaró.

“En lo que va de 2018 se estrenaron 92 películas argentinas (de ficción y documentales), aunque muchas de ellas sólo en festivales, muestras o en los Espacios INCAA alrededor del país, en algunos casos con funciones limitadas. De esas 92, en Bahía Blanca se conocieron 13”, reveló Severini.

No está siendo la mejor temporada, pero no es desesperante

Las variadas opciones de entretenimiento, la coyuntura económica y el atractivo de los títulos a estrenar influyen en el negocio.

Aún sin concluir junio de 2018, el acumulado enero-mayo nacional arrojó 18 millones de tickets cortados, contra 21,6 millones de 2017.

“En la disminución influyeron esos motivos, pero sobre todo la falta aún más pronunciada de películas familiares atrayentes. Ayudaron a revertir la tendencia los lanzamientos de “Coco” (11/01), “Avengers: Infinity War” (26/04, aunque su mayor convocatoria fue en mayo) y “Deadpool 2” (17/05)”, aclaró Severini.

¿Cuánto sale la entrada en Bahía?

En la ciudad hay 12 salas: 5 en el centro (3 en el Visión y 2 en el Visual) y 7 en el shopping.

La entrada en el centro es de 150 pesos (menores y jubilados pagan 100). De lunes a miércoles es más barato: 100 y 90. Si la “peli” es 3D tiene un recargo de 10 pesos.

En el shopping la entrada tiene un valor de 150 (2D), 160 (3D) y 170 (Atmos). De lunes a miércoles sale 100 (2D), 110 (3D) y 115 (Atmos).

Los números más interesantes

— 50,3 millones es el récord de entradas vendidas en el país. Fue en 2015 según la auditora Ultracine (la cifra no incluye pases gratis, muestras y festivales).

— 77.239 espectadores consiguió en Bahía Blanca la película "Minions". Fue el film más visto de la era moderna en Argentina.

— 48,8 millones de entradas se cortaron en 2016 en todo el país.

— 47,6 millones de entradas se cortaron en 2017 en todo el país.

— 3.834.749 tickets cortó "Mi villano favorito 3" logrando ser la más vista en 2017 en todo el país.

— 50.030 entradas cortó "Mi villano favorito 3" en Bahía Blanca en 2017.