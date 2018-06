Jorge Izarra: “Esto es como revivir las viejas carreras de Turismo Carretera”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Lejanos, entrañables y nostálgicos años de vehículos circulando por ruta a altas velocidades, pulverizando carreteras e inundando de tierra la atmósfera y los rostros de los fieles testigos.

Década del '80 y principios de los '90, período que nos retrata la inconfundible postal del Turismo Carretera recorriendo los caminos de nuestra región; una cita imperdible en la agenda automovilística.

Salvando las grandes distancias, y no por el que propone el frenético avance del tiempo, definitivamente el Punta Alta Automóvil Club recreará hoy aquellas vivencias.

El Rally Bonaerense del Sudoeste, donde compiten un buen número de volantes locales y regionales, se presenta en la vecina ciudad, para dar vida a la cuarta fecha del certamen.

"Para quienes estuvimos durante esas épocas, esto es como revivir las carreras de TC que se hacían en Bahía Blanca y la zona. Si bien esto no tiene la misma magnitud, es un condimento muy parecido; se corre temprano, en el medio del campo, con la gente en los caminos de ruta esperando el paso de los autos y en circuitos de tierra, como a la vieja usanza", remarcó Jorge Izarra, presidente del Punta Alta Automóvil Club.

"Esto era algo que veníamos buscando desde hacía muchos años. Se dio la oportunidad, y más allá que la fecha no es la adecuada por el clima y el Mundial, era un desafío que no podíamos rechazar. Se insistió mucho para poder organizar esta competencia y en algún momento había que empezar. Nos ofrecieron la fecha y, después de tanta insistencia, no podíamos decir que no. Por eso aceptamos el desafío con mucha responsabilidad", remarcó Izarra.

Será un acontecimiento novedoso, tratándose de una competencia inusual actualmente en nuestros pagos, aunque no por ello poco atractiva.

El trazado

No resulta sencilla la diagramación y confección de un circuito apto para la exigencia de un rally, sea cual fuese su alcance...

No obstante ello, Izarra y los suyos confían en la elección de los terrenos para el éxito del acontecimiento.

"Se tuvieron en cuenta caminos con salida y retorno dentro del radio del circuito. Buscamos caminos aptos, cercanos a la ciudad y cómodos para la movilidad. Pero, por sobre todo, terrenos atractivos para el piloto y que al público, además de permitirle fácil acceso, le resulte llamativo", subrayó el puntaltense.

"Se realizarán dos primes, uno de 17,10 km y otro de 10,20 km, respectivamente, los cuales se recorrerán en tres oportunidades para completar el total de carrera (Ndr: serán 184, 50 km totales). Todos los que han venido a probar el circuito con autos particulares dieron el visto bueno del mismo. Esto será distinto a lo que acostumbran, porque no es montañoso, sino con mucha llanura", agregó Izarra.

¿Será este un renacer para el Punta Alta Automóvil Club?

"Ojalá esto salga bien y nos incentive a contener más competencias, no solo el karting regional, sino todo lo que esté a nuestro alcance", cerró Jorge.

La armada regional

Siete pilotos y, por consiguiente, 14 pilotos nos representarán en el cuarto capítulo del Rally Bonaerense del Sudoeste.

Ellos serán: Daniel Muñiz-Federico Arcusín (Seat Ibiza), Lisandro Gastinel-Rodrigo Perugini (VW Gol), Germán Cosiorovski-Bruno Dupont (Fiat 128), Sebastián Murgaitio-Diego Añasco (Fiat 128) y Germán Cazenave-Diego Casas (Fiat Uno), de Bahía Blanca; y Javier Otz-Yair Giménez (Renault 18) y Federico Insausti-Agustín Gallego (VW Gol), de Bajo Hondo.