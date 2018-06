Enojadas con Messi

Mis hijas salen del colegio, tras la derrota de Argentina frente a Croacia en el Mundial de Rusia. Tienen 8 y 10 años.

—Messi no hizo nada papá ¿por qué no pone ganas? Messi no puede jugar así. Él tiene que ganar el partido —dice la más grande.

—¿No lo viste papá? Cuando cantaban el himno él se agarraba la cara o miraba para abajo. Tiene que estar así (levanta el pecho y la cabeza). No tiene que mirar para abajo.

Las escucho e intento explicarles que fue un partido de fútbol y que los jugadores quieren ganar pero a veces no pueden. Que el otro equipo también juega, que... Nada, no puedo meter una frase.

Están enojadas, furiosas por el 0-3 que nos deja casi afuera de Rusia 2018. No importa, ya se les va a pasar, reflexiono.

Aunque me quedó una preocupación: ¿De dónde sacaron esas frases? ¿De dónde sacaron ese enojo? En casa el fútbol es algo muuuuyyyy secundario. Y mucho menos la importancia de un triunfo o una derrota.

Entonces sólo me queda una: lo copiaron. Ya no tengo dudas.

¿Lo copiaron de algún maestro? ¿Lo copiaron de algún compañero con el que compartieron el partido? Un compañero que a su vez copió a algún adulto.

Porque eso hacen los chicos: copian.