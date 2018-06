Huracán gana igual, tanto en la salud como en la enfermedad...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

"A Liniers le ganamos bien, pero al virus que afectó al plantel en la semana le dimos una biaba bárbara”.

A Gustavo Echaniz, parado en la puerta del vestuario visitante, en la zona baja del estadio chivo, le faltaba el guardapolvo y el estetoscopio colgado en el cuello.

No es médico y está muy lejos de serlo, pero como entrenador de Huracán sabía el diagnóstico preciso de la enfermedad, la historia clínica y el proceso de recuperación de cada uno de sus jugadores, los que desde hace días vienen con gripe, fiebre, resfrios y malestares.

“La verdad, nunca me había pasado de tener, antes de un partido, tantos futbolistas apestados y que eso me complique el armado del equipo”, señaló el orientador del “Globo”, congestionado y medicado bajo receta al igual que cuatro de sus pupilos: Brian Scalco, Maxi Iglesias. Bruno Díaz y Franco Antognoli.

Pero no hay mal que por bien no venga, ¿no Huracán? Con virus, bacterias, parásitos o gérmenes a cuestas, deglutió estratégicamente a Liniers, que fue presa fácil con un esquema moderno (4-1-3-2) pero nada efectivo.

Lo del visitante fue inteligencia a la máxima potencia. En el primer tiempo cubrió bien el ancho y el largo del campo, presionó alto, dejó salir jugando al arquero con los defensores y no permitió que la pelota le llegue limpia a volantes y delanteros. Se desdobló constantemente para quitar lo más rápido posible el balón y con rápida transición del medio hacia arriba le hizo un desastre a un conjunto local híbrido, desconectado y con una fragilidad psicológica que nada tiene que ver con los potentes y resistidores elencos que siempre ha formado esta institución.

En el segundo, al ceder la posesión del útil, el albinegro equiparó el trámite, pero no le alcanzó para más. En realidad, sufrió con cada contra comandada por Brian Scalco, un delantero picante que podría empezar a mirar Olimpo (para la B Nacional) tranquilamente.

Es más, el dueño de casa siempre estuvo lejos del gol. Convirtió en tiempo de descuento gracias a un penal inventado por el árbitro Daniel Ramundo, quien percibió falta de Navarro sobre Onorio (hubo contacto pero no empujón, ni arriba ni abajo) cuando ambos entraron apareados al área.

"Mientras haya un virus en el plantel y sigamos ganando, que el virus siga entre nosotros. Es el virus de la suerte, me gustaría verlo para tenerlo de mascota", se río el arquero Ezequiel Alonso.

"¿Virus en el vestuario? Si ni siquiera entrenamos en el bulevard. Lo hacemos en la cancha de Mundial Fútbol Club, llegamos, practicamos y nos vamos. Si nos enfermamos es por el frío, no por otra cosa", dijo, a su paso, Dan Brian Scalco, quien enseguida recibió una chicana de Marcos Coronda, el golero suplente del equipo.

"Le hablás de virus a éste, que no sabe lo que es porque no hizo ni la escuela primaria. Mejor buscalo en google", atacó el cordobés.

"El único mal que tiene este plantel es Coronda, que con 40 años ya empieza a pensar que el cuerpo no es el mismo que antes. Que tenga muy en cuenta eso...", respondió Scalco con una sonrisa sarcástica, dando una muestra más que el grupo huracanense está tan fuerte que no hay nada ni nadie que lo afecte.

Es más, un refrán dice: "lo que no mata fortalece", y el "Globo", desinflado --por algunas enfermedades-- pero no pinchado, ya voló para la clasificación a la siguiente instancia, pese a que queda una fecha para el cierre de la fase regular del Apertura liguista.



Con el triunfo de ayer, el de White saltó al segundo lugar de la Zona 1 y, si no pasa en ese puesto al playoff, lo hará, en todo caso, como uno de los dos mejores terceros.

Huracán gana, avanza y se convierte en candidato al título. Tanto en la salud como en la enfermedad...

Un maleficio que duró 8 años

"¿En serio? No sabía. Bueno, las rachas están para cortarse, y nosotros la cortamos jugando bien, con dinámica, rotación e inteligencia".

Gustavo Echaniz, DT de Huracán, se sorprendió con el dato estadístico, cuando vio en mi libreta que el "Globo" no ganaba en el estadio Alejandro Pérez de la avenida Alem desde el 7 de mayo de 2010, cuando lo hizo 4-2 con tantos de Fabio Batalla, Juan Cruz Cuneo y dos de Federico Iglesias.

Tras esa victoria, se sucedieron 6 éxitos del albinegro y 3 empates.

Repasando la formación huracanense de aquel día con la de ayer, el único que se repite en ambos equipos es Ezequiel Alonso, que ya cumplió una década defendiendo el arco de su querido club en Primera división.

"De ese partido no me acuerdo, pero el recorte del diario lo tengo seguro. Mañana te digo lo que quieras", avisó "Aguita".