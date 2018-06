Regional Pampeano: derrotas para los clubes bahienses

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Los cuatro representantes de la Unión de Rugby del Sur sufrieron derrotas en la segunda fecha de la etapa clasificatoria del Regional Pampeano de rugby.

En el único encuentro desarrollado en nuestra ciudad Sociedad Sportiva perdió su primer encuentro en la categoría superior. Fue ante Sporting de Mar del Plata por 26 a 9, encuentro que la visita ya dominaba al cabo del primer tiempo por 14 a 6.

El pentacampeón regional concretó cuatro tries, tres de ellos en ataques abiertos, y se llevó el punto bonus que le permite seguir en la punta junto con Mar del Plata Club.

Para el equipo de la Villa Marista no fue obstáculo tener un fuerte viento de frente en la primera etapa. La movilidad de su pareja de medios le dio intensidad en ataque y con una aceitada mecánica de line, el albinegro tuvo obtenciones de calidad para trabajar y ganar profundidad en campo bahiense, diezmado ante dos nuevas bajas por lesión (el octavo Ignacio Cánepa y el segunda Mikel Irastorza).

Lo más trascendente de los delanteros de Sporting estuvo en defensa. Más allá de algunos penales, la disputa de la pelota en el piso fue eficaz e hicieron retroceder a los locales con infracción cada vez que Sportiva quiso progresar en zona de 22 metros. La definición quedó para los backs, encabezados por el wing Joaquín Pérez Maraviglia (dos tries).

Los ingresos de Bautista Petersen -el juvenil debutó la fecha pasada- y de Ignacio Irastorza le dieron mayor movilidad al dueño de casa, pero no le alcanzó ante un rival que mostró mayor dureza en el contacto y confirmó su condición de candidato.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Sociedad Sportiva (9): Mariano Mares Levis (44m amarilla), Alberto Lindner, Ignacio Lance; Mikel Irastorza, Juan Galindez; Juan De Las Heras, Francisco Figueras (capitán), Ignacio Canepa; Ignacio Ficcadenti, Fermín Santos; Agustín Cappa, Guido Álvarez Font, Gino Zanoni, Matías Imbellone; Rocco Bellingeri. Entrenadores: Bernardo Stortoni, Juan Manuel Doria y Juan Cruz Rigal.

Sporting (26): Rodrigo Collins, Federico Tehaux, Iván Ballesteros; Ignacio Parietti (69m amarilla) y Federico Paruzzolo; Ignacio Castañón, Rodrigo Fernández Criado, Lucas Gasparri; Juan Di Pace y Gastón García Argibay; Pedro Area, Ignacio Roldán, Federico Spinelli, Joaquín Pérez Maraviglia; Joaquín García Argibay. Entrenador: Eduardo Etcheto.

PT. 5m penal Ficcadenti (Sportiva), 10m try y conversión de G. García Argibay (Sporting), 28m penal de Ficcadenti (Sportiva) y 31m try de Collins (Sporting) convertido por G. García Argibay. Parcial: Sportiva 6-Sporting 14.

ST. 13m penal de Ficcadenti (Sportiva), 18m try de Pérez Maraviglia (Sporting) y 37m try de Pérez Maraviglia (Sporting) convertido por G. García Argibay.

CAMBIOS. 17m L. Del Gobbo por Cánepa, 24m Doria por Irastorza, 58m Petersen por Ficcadenti e I. Irastorza por Alvarez Font, 65m Pais por Lance, 68m Elorza por Zanoni y 73m Azcoitía por Mares Levis, en Sportiva; 59m Banus por Di Pace y 75m Dramis por Gasparri, en Sporting.

ARBITRO. Federico Fioravanti (Sur).

CANCHA. La Carrindanga (Sportiva).

Uni cayó ante SIR

Universitario y El Nacional sumaron su segunda caída consecutiva, respectivamente, en otros de los encuentros que tuvo la jornada del Pampeano A.

El albirrojo cayó ante San Ignacio 27 a 14 como visitante, en partido dirigido por Ignacio Boccardo (Mar del Plata).

Uni dominó durante la primera etapa (14-12) con tries de Martín Tealdi y Matías Alonso (conversiones de Tealdi), pero no pudo sostener la supremacía en el complemento (al elenco marplatense no le alcanzó para el punto bonus).

Las Pirañas sufrieron algunas ausencias entre sus titulares -Chiuccariello, Robbiani y Bianchi- teniendo en cuenta que el sábado próximo se jugarán ante Tilcara de Paraná (visitante) la permanencia de la plaza en el Torneo del Interior B.

Además esta tarde sufrieron las bajas de Iñaki Zabala (lesión en un codo) y Mateo Monge (traumatismo).

Derrota ante el “tetra”

En su temporada debut en la categoría El Nacional afrontó las dos primeras fechas del TRP A en condición de visitante y ante los campeones (la primera ante Sporting). Hoy fue el turno de ser huésped del tetracampeón Mar del Plata Club, contra el que cayó 50 a 17 en choque dirigido por Matías Herrera (Oeste).

Como ocurrió en la jornada del debut, el celeste estuvo a la altura en el primer tiempo (esta vez lo perdió 22-10). En el complemento, lógicamente Mardel prevaleció con su jerarquía para asegurar su segundo triunfo consecutivo.

En el equipo bahiense los puntos llegaron por tries de Julián Severini y Santiago Salvatori, más dos conversiones y un penal de Martín Marbella.

La jornada del Pampeano A se completó con la victoria de Comercial ante Universitario (Mar del Plata) 34-25 (sin punto bonus) como visitante y en choque arbitrado por Pablo Casellas (Mar del Plata).

Posiciones y la próxima

A raíz de la última ventana UAR para la definición de los torneos nacionales, el próximo sábado no habrá jornada regional. El certamen se reanudará el sábado 7 de julio con una tercera fecha que marcará los debuts como local de Uni y El Nacional, además de la primera salida para Sportiva.

Jugarán El Nacional-Comercial, Universitario (BB)-Universitario (MdP), Sporting-San Ignacio y Mar del Plata-Sportiva.

Posiciones: 1º) Mar del Plata Club y Sporting, 10 puntos; 3º) San Ignacio, 5; 4º) Sportiva, Comercial y Universitario (MdP), 4; 7º) El Nacional y Universitario, sin puntos.

Al cabo de las siete primeras fechas (fase clasificatoria), los seis primeros pasarán a jugar a dos ruedas por el Campeonato. El 7º y 8º se unen a los cuatro mejores del TRP B para una fase similar conducente a mantener/recuperar plazas para la unión en 2019.

Se le escapó...

Argentino dominó a Los Cardos, llegando a sostener la victoria parcial por 28 a 23 en el minuto 60. Sin embargo, el equipo de Tandil apeló a un esfuerzo extra y en los siguientes 20 minutos dio vuelta el marcador, para quedarse con la victoria por 34 a 28 como local.

El elenco bahiense había ganado el primer tiempo 23-15 con tries de Manuel Balcarce y Julián Gargiulo. En el complemento agregó otro try Tomás Doré (también hubo 2 conversiones y 3 penales de Juan Ferrino Cantarelli).

En otros resultados Pueyrredón 10-Uncas 46 y Santa Rosa 28-Los 50 (Tandil) 35.

Cardos y Los 50 encabezan las posiciones con 9 puntos, respectivamente. Los sigue Argentino (6).

Próxima fecha (7 de julio): Argentino-Los 50, Santa Rosa-Uncas, Los Cardos-Biguá y Unión del Sur-Los Miuras.