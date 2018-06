Por la pérdida de un bidet se inundó la Legislatura tucumana

La rotura de un flexible en el bidet del baño de una oficina inundó varios pisos del edificio de la Legislatura tucumana, afectando la instalación eléctrica y el mobiliario de al menos 30 oficinas.

Después del feriado por el Día de la Bandera, el despacho del legislador Eduardo "Lalo" Cobos amaneció lleno de agua.

La filtración de agua, que se produjo en el séptimo piso, descendió hasta el tercero e ingresó por las conexiones de aires acondicionados y bocas de luz e inclusive llegó al recinto de sesiones.

Los daños no solo se produjeron en las paredes y techos, el agua también quemó computadoras, focos y arruinó sillas y escritorios.

Los pisos en la Legislatura son flotantes, es decir que hay un espacio entre el piso y el techo de abajo, para que pasen cables. Se arruinaron techos, pisos, se mojaron sillas, se quemaron computadoras, focos.

El secretario del Poder Legislativo, Claudio Pérez, detalló al diario La Gaceta los daños que produjo el derrame y anticipó que, más allá de lo ocurrido, el recinto está "en condiciones impecables para la sesión" de este viernes.

Este miércoles por el feriado, "no hubo actividad en el edificio. Ayer a primera hora, cuando se retomó el ritmo habitual, se detectó que se había roto un flexible en el bidet del baño de la oficina del legislador Eduardo Cobos", explicó el funcionario.

Pérez, que es responsable de lo administrativo de la Cámara, señaló que sólo se registraron daños materiales en el despacho del radical Rubén Chebaia, situado debajo del de Cobos.

"Se vieron afectadas una computadora, una butaca y un escritorio", manifestó.

Advirtió que el agua llegó a otras áreas, como las oficinas de los legisladores Adela Estofán de Terraf (UCR) y de César Dip (PJ) y parte de las direcciones de Taquígrafos y de Asuntos Legislativos.

"Sucede que, al caer en línea recta desde arriba, el agua bajó desde el séptimo piso hasta el quinto. Pero no se generaron más daños que en la oficina de Chebaia. En el resto de los lugares fue más que nada sacar el agua. Como todos los cables que están bajo el piso técnico (flotante) van por conductos de PVC, no hubo más problemas. Así que no hay ningún tipo de inconveniente para que se celebre la sesión", detalló Pérez. (NA)