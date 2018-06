Clan Benítez: “Mi hija va recordando cosas cada día”

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

Mientras reclama que los responsables sean castigados y pide ayuda para costear un tratamiento que permita evitar que Aldana García pierda uno de sus ojos, la madre de una de las víctimas del denominado Clan Benítez reveló que la otra chica que permanecía en la vivienda también agredió a su hija.

Paola Donnay dijo que el hecho descubierto a fines de marzo, y por el que se encuentra detenido con prisión preventiva Fernando Benítez, cambió para siempre la vida de la joven de 18 años.

Cabe recordar que en la causa también son investigados Gonzalo Benítez y su madre María Esther Llanos, aunque ellos fueron excarcelados tiempo atrás.

La mujer mencionó que no tuvieron contacto con Andrea Santa Cruz, la otra chica que fue rescatada del inmueble de calle Güemes al 3700 donde, según se informó, se encontraban privadas de la libertad y sometidas a brutales castigos.

“Nunca tuvimos contacto, porque Aldana me contó que ella le pegaba junto con Fernando. El golpe que tiene en el ojo arriba de la ceja se lo hizo esta chica con un anillo y los demás, él”.

“No sabemos si lo hacía porque se sentía amenazada por Fernando o por qué. Por esto mismo es que no busqué tener contacto con ella, me dio mucha bronca. Aldana quería estar con ella cuando estuvo internada, pero cuando comenzó a recordar cosas cambió su parecer. Mi hija va recordando cosas cada día que pasa”.

Producto del maltrato, Aldana “se tiene que operar porque sino pierde un ojo. Todo esto nos sale 40 mil pesos. Estoy esperando una respuesta para saber si la Municipalidad o el Hospital Penna nos pueden ayudar”.

Donnay describió que su hija “tiene quebrada la órbita y se le está hundiendo el ojo, y ya no tiene visión. Ella tiene quebrado los dos, aunque el más complicado es el derecho. Ya no sé qué puerta tocar”.

También destacó la tarea de los facultativos del Penna.

“En primera instancia me habían dicho que en Bahía no se hacía porque era una operación cara, pero gracias a los médicos del Penna, que se movieron e investigaron, encontramos a un especialista en cirugía maxilofacial que nos dijo que la operaba”.

Explicó que el dinero será utilizado para comprar las mallas (una interna y otra externa) que se requiera para llevar adelante la intervención.

“Todas estas lesiones son producto de los golpes que le hizo Fernando Benítez. Las moderduras de las piernas se le cicatrizaron bien, tiene desprendimiento de una parte del oído, lo que hace que no esté estable”, detalló.

Explicaciones

Paola contó que Aldana va a todos lados con ella y que, además de la operación, otra de las prioridades es que regrese al colegio.

“Nos cambió la vida radicalmente y no solamente a ella. Estamos todas las semanas muy ocupadas con los médicos, por lo que también tuve que dejar de trabajar. Me cuesta manejar la situación”, comentó.

Al mismo tiempo, contó que su hija le “cuenta todo”.

“Siempre le pregunto la razón por la cual aguantó tanto y el motivo por el que no me dijo la verdad, y ella me responde que tenía miedo por su hermana menor. Cada vez que sale de bañarse y se toca las piernas, llora por sus marcas”.

Respecto a la relación de su hija con el detenido, indicó que “fue su primer novio”.



“Siempre tuve comunicación con Aldana, venía a mi casa o yo iba a la de ella, pero no podía entrar. Me decían que la perra mordía y como iba con mi hija más chica les daba miedo. Quería saber cómo vivía, pero ella me decía que Fernando no quería. Incluso, a todos lados donde íbamos él estaba pegado a nosotras”, expresó.

"Que se pudran en la cárcel"

Donnay pidió que la Justicia actúe y reclamó ser atendida por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la investigación.

“No lo conozco personalmente y aún no pude hablar con él. Aldana fue a todas las declaraciones que la citaron, pero pedí declarar y aún no me llamaron. Mi abogada ha estado tratando de concretarme una cita, pero como la causa siempre se va moviendo, hasta que no me llamen no podré hacerlo”.

No obstante, la mujer sí tuvo que declarar por los dichos de Fernando Benítez, quien sostuvo que la pareja de Donnay abusaba de su hija y al mismo tiempo la chica ejercía la prostitución.

Asegura que “Aldana me lo dijo mientras estaba con él, aunque no podía sostenerlo con palabras. Era todo orquestado por Fernando, porque su intención era ir a vivir a mi casa. Quiso aprovechar que estábamos todas mujeres solas”.

“No me entra en la cabeza que la justicia, en vez de defender algo que está sobre la mesa, lo hagan con las personas enfermas o violentas. Porque incluso dijo que yo la golpeaba a mi hija”, sostuvo.

Agregó que “quiero que se pudran en la cárcel. Esperemos por una condena justa. Porque mi hija no va a volver a tener una vida normal”.

“Me cuesta entender los privilegios que le dan, porque nunca los tuvo mi hija. Son culpables y todos tienen que estar en la cárcel. Hasta tienen la posibilidad de aquietar la causa apelando decisiones de la Justicia. Ellos tienen más derechos que nosotros”.