Provincial U19: Bahía Blanca venció a Mar del Plata con un triple agónico

Con un triple a 2 segundos del final, el seleccionado de Bahía Blanca derrotó esta tarde a su par de Mar del Plata por 90-88, en la segunda jornada del Provincial U19 que se desarrolla en La Plata.

Las estadísticas del partido

El autor de la conversión ganadora fue Fausto Ruesga, el elemento más destacado en el combinado de nuestra ciudad. El jugador de Olimpo totalizó 23 puntos (1-2 en triples) y 8 rebotes.

Además, Franco Pallotti y Valentín Bettiga aportaron 13 unidades cada uno, y Juan Ignacio González, 12.

Con esta victoria, Bahía, integrante de la zona B junto con los marplatenses y Esteban Echeverría, se clasificó a las semifinales. Mañana completará su participación en la primera fase ante La Plata (duelo interzonal), desde las 21.

Cabe recordar que en su debut en el torneo, el equipo que dirige Mario Errazu ayer venció 101-38 a Esteban Echeverría.

Programa de partidos

Fecha 1 - Miércoles 20

**Esteban Echeverria 38-101 Bahía Blanca (en Gimnasia)

**San Nicolás 66-61 Mar Del Plata (interzonal) (Atenas)

**La Plata 70-72 Chivilcoy (Atenas)

Fecha 2 - Jueves 21

**Bahía Blanca 90-88 Mar del Plata (Atenas)

**20:30 - La Plata vs San Nicolás (Atenas)

**21 - Chivilcoy vs Esteban Echeverría (interzonal) (Gimnasia)

Fecha 3 - Viernes 22

**19 - Chivilcoy vs San Nicolás (Atenas)

**19 - Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

**21 - La Plata vs Bahía Blanca (interzonal) (Atenas)

Partido por el 5° puesto - Sábado 23

**11 - Tercero Zona A vs Tercero Zona B (Gimnasia)

Semifinales - Sábado 23

**18 - Ganador Zona B - Segundo Zona A (Atenas)

**20 - Ganador Zona A - Segundo Zona B (Atenas)

Partido por el 3° puesto - Domingo 24

**10 - Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 (Atenas)

Final - Domingo 24

**12 - Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 (Gimnasia)

El plantel de Bahía

4- Emanuel Miguel (Bahiense del Norte)

5- Leonardo Tardío (Villa Mitre)

6- Branco Salvatori (Pacífico)

7- Valentín Bettiga (Olimpo)

8- Juan Cruz Marini (Pacífico)

9-Ramiro Santiago (Villa Mitre)

10- Federico Elías (Bahía Basket)

11- Juan Ignacio González (Bahiense del Norte)

12- Franco Ferrari (Liniers)

13- Fausto Ruesga (Olimpo)

14- Franco Pallotti (Olimpo)

15- Federico Repetti (Bahiense del Norte)

DT: Mario Errazu

Asistentes: Javier Musumeci y Franco Cucchetti