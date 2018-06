Mas de 200 trabajadores del petróleo se manifiestan en el Concejo Deliberante

Unos 200 trabajadores de la refinería y referentes del sindicato de petróleo, gas y biocombustible se manifestaron en el Concejo Deliberante para pedir por la reactivación de la refinería Elicabe y por mantener unos 1000 puestos laborales.

El responsable del sindicato, Gabriel Matarazzo, usó la Banca 25 para manifestar la preocupación que existe por la paralización de tareas en la planta ubicada en Loma Paraguaya.

“Por una decisión errónea del Ministerio de Energía estamos en esta situación. Ojalá que los cambios que se produjeron hoy mismo con la asunción del nuevo ministro traiga soluciones”, dijo Matarazzo.

Entre los manifestantes estuvo el exsecretario de Gobierno del Municipio, Fabio Pierdominici.

“Queremos trabajar y producir”, agregó Matarazzo.

“Nos han dicho que la refinería es obsoleta pero eso no es así. Si no da ganancias que la vendan, pero que no la cierren”, pidió uno de los delegados del gremio.

"La pasividad que vemos desde el ámbito político es preocupante. Si bien todavía no han llegado telegramas algo huele mal en todo esto”, dijo otro de los trabajadores que habló ante los 24 concejales