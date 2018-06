Video: le faltaban cosas del aula, pusieron una cámara oculta y descubrieron que era el profesor

Después de que varios alumnos denunciaran que les faltaban cosas de sus mochilas, pusieron una cámara en el aula y descubrieron que el ladrón era un docente.

Según señala TN, el hecho fue en la escuela agraria de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los casos más importantes fue el robo de 1.400 pesos que tenía en la mochila un chico de séptimo grado.

Las “desapariciones” se daban mientras los chicos estaban en los recreos.

Una vez que se descubrió quién era, el docente pidió perdón en una carta publicada en su Facebook

"Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", escribió.