Contundente victoria de Bahía en el inicio del Provincial de Juveniles

Una muestra de jerarquía dio Bahía Blanca, al adjudicarse con suma tranquilidad el primer juego del Provincial U19 que se disputa en La Plata hasta el domingo.

La Selección, dirigida por Mario Errazu, venció a Esteban Echeverría -quizá el equipo más débil del torneo- por 101 a 38.

Mirá las estadísticas del partido

Tras 7 minutos de estudio, en el que el juego estuvo equilibrado (12-12), un par de triples (Santiago y González), más 5 puntos en fila de Elías, encaminaron el partido para Bahía.

El conjunto bahiense cerró el 1ºC con un parcial de 13 a 0 (12-25) y arrancó el 2ºC con un 7 a 2 que le permitió escapar 32 a 14.

Ya sin el peso de salir a la cancha por primera vez y con el margen que permitió el resultado, Errazu rotó a todo su plantel (el que menos jugó fue Miguel, con 9m51, y los que más participaron fueron Bettiga y Elías, con 21m16) y comenzó a pensar en el compromiso de mañana, ante Mar del Plata.

Recordamos que el plantel bahiense está compuesto por Branco Salvatori (Pacífico), Franco Pallotti (Olimpo), Juan Ignacio González (Bahiense del Norte), Ramiro Santiago (Villa Mitre), Federico Elías (Bahía Basket), Juan Cruz Marini (Pacífico), Emanuel Miguel (Bahiense del Norte), Franco Ferrari (Liniers), Leonardo Tardío (Villa Mitre), Valentín Bettiga (Olimpo), Fausto Ruesga (Olimpo) y Federico Repetti (Bahiense del Norte).

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

**Esteban Echeverria 38-101 Bahía Blanca (en Gimnasia)

**San Nicolás 66-61 Mar Del Plata (interzonal) (Atenas)

**20:30 - La Plata vs Chivilcoy (Atenas)

Fecha 2 - Mañana

**18:00 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Atenas)

**20:30 - La Plata vs San Nicolás (Atenas)

**21:00 - Chivilcoy vs Esteban Echeverría (interzonal) (Gimnasia)

Fecha 3 - Viernes

**19:00 - Chivilcoy vs San Nicolás (Atenas)

**19:00 - Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

**21:00 - La Plata vs Bahía Blanca (interzonal) (Atenas)

Partido por el 5º puesto - Sábado

**11:00 - Tercero Zona A vs Tercero Zona B (Gimnasia)

Semifinales - Sábado

**18:00 - Ganador Zona B - Segundo Zona A (Atenas)

**20:30 - Ganador Zona A - Segundo Zona B (Atenas)

Partido por el 3º puesto - Domingo

**10:00 - Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 (Atenas)

Final - Domingo

**12:00 - Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 (Gimnasia)