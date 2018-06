“Les planteé a los doctores que esto fue obra de Dios”, dijo el taxista baleado en un asalto

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

La vida pronto le devolvió la felicidad a Sergio Miguel Asenjo. Es que su hija nació solo 4 días después de haber sido baleado en la cabeza por un ladrón que intentó asaltarlo en el taxi a su mando.

Estos sucesos antagónicos provocaron una “mezcla de emociones” en el padre de familia de 32 años, quien se halla en buen estado de salud a pesar de que el proyectil quedó alojado en su cabeza.

El taxista, actualmente, se recupera en su vivienda del barrio Thompson junto con su mujer e hijos, entre ellos la pequeña bebé que nació el pasado Día del Trabajador.

“Fueron muchísimas emociones juntas, sobre todo por el nacimiento de la bebé. Eso fue lo que levantó a mi familia y gracias a Dios estoy bien”, afirmó Sergio.

La bala ingresó por el hueso occipital de su cráneo y dejó secuelas en su visión, además de producirle un coágulo en la cabeza, sin dejar de lado las consecuencias psicológicas que podría sufrir por el trauma experimentado.

“Todavía no volví a salir de noche en auto y eso me podría generar algún trauma, porque tengo la imagen de cuando doblamos en Alem y estaba todo oscuro. Todos los días me acuerdo del asalto, pero no de él (en referencia al delincuente) ni de su rostro”, expresó el entrevistado.

“No sé si voy a volver a manejar el taxi, pero tengo que trabajar para mantener a mi familia. Dios permita que consiga un empleo mejor; por ahora nos sustentamos gracias a la colaboración de mucha gente, que es un gesto hermoso”, agregó.

Por estos días el hombre realiza un tratamiento ambulatorio luego de recibir el alta en el Hospital Municipal.

“El otro día me asusté porque lo que me pasó es delicado. Se ve que por la humedad me dolía la cabeza y empecé a pensar pavadas”, dijo.

“Entre tanta gente que vino, sentí bastante exaltación. Después se me pasaron un poco los nervios y ahora estoy más tranquilo, pero sobrellevando el proceso porque mi cabeza no deja de pensar”, añadió.

Asenjo mostró agradecimiento a las personas que participaron de colectas y rifas en beneficio suyo y de su familia, porque con el dinero recaudado pudo pagar cuentas pendientes.

“Les estoy muy agradecido a mis compañeros taxistas, no solo de Su Taxi sino también de otras empresas, en especial a Jorge Tapia, que me ayudó mucho. También a concejales, periodistas y hasta empleados”, resaltó.

“Tenía una vida muy activa laboralmente y, de pronto, esa plata que ganaba dejó de ingresar; eso perjudicó bastante nuestra economía. Después de que me pasó esto, mi cuñada y mi hermano también hicieron una rifa”.

“El otro día me trajeron el dinero y me sorprendieron porque sé que lo hicieron de corazón y desinteresadamente. Es una plata importante que nos sirve porque estamos construyendo una habitación”, continuó.

Un acto reflejo

Asenjo describió como “increíble” su acto reflejo de haberse arrojado del vehículo en movimiento luego de recibir el disparo, y que el rodado se haya desplazado más de 50 metros sin conductor y con el atracador a bordo.

“Después de eso ya me movía y hablaba, por eso les pude pedir ayuda a unos chicos que estaban comiendo un asado en ese sector. Estoy muy agradecido y el otro día uno me escribió para saber cómo estoy, pero no me acuerdo de ellos porque el balazo me hizo perder la visión de un ojo casi por completo”, sostuvo.



La médica terapista Graciela González Prieto manifestó poco después del incidente que “la bala estuvo a milímetros de entrar en el cerebro”.

“Le planteé a los doctores que esto fue obra de Dios. Si no es tu hora y tenés que llegar a tu casa por amor a tu familia, llegarás. El riesgo está en todos lados y la protección de Dios también”, opinó.

Si bien Sergio no puede sindicar a nadie como el autor del asalto, a raíz de que no observó sus características fisonómicas ni físicas, dirigió un mensaje al sujeto que lo hirió de bala y aseguró que no le guarda rencor.

“Dios obrará en el corazón y en la vida de ese jovencito. Cada cual toma sus decisiones, como hice yo en ese momento que estaba trabajando de taxista y decidí llevarlo”, consideró.

“Muchas veces me niego a transportar gente, pero ese día no me pareció que corriera riesgo. Él no era lo peligroso, sino el arma que llevaba, y decidió dispararme. Dios juzgará su acción”, acotó.

Pidieron la preventiva

El fiscal Jorge Viego le pidió a la jueza de Garantías Marisa Promé que convierta en prisión preventiva la detención de Luis Maximiliano Muñoz (20), detenido por la tentativa de homicidio.

La policía detuvo a Muñoz en un inmueble de Javier Rizzo al 800, a unos 200 metros del lugar del asalto, donde secuestró un arma de fuego calibre 22 y ropas que el agresor habría usado durante el fallido robo a mano armada.

El ataque se produjo en los primeros minutos del 27 de abril, cuando el asaltante abordó el taxi en la terminal de ómnibus.

¿Cómo se puede ayudar a la familia?

Contacto. Los interesados en colaborar con Sergio y su familia se pueden comunicar al teléfono (0291) 155061272, perteneciente a la mujer de Asenjo.

Antecedente. Muñoz había sido aprehendido en septiembre de 2017 durante un allanamiento en una finca de Mendoza al 2200, en el marco de una causa por “amenazas agravadas por uso de arma de fuego”, donde se incautaron armas de fuego y municiones.

Reclamo. Horas después del hecho de violencia sufrido por Asenjo, sus colegas se manifestaron frente a la Municipalidad y reclamaron medidas de seguridad.