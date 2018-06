“Han llegado chicas argentinas para competir en nuestra Liga”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

“Me llevo una muy linda impresión de Bahía Blanca, ciudad que no conocía. Y es un orgullo compartir experiencias con Néstor (Quiles) y Lorena (Berdugo), quienes desde hace muchos años comparten la misma pasión por el fútbol femenino. Hemos unido a todos los países de Sudamérica y es una linda vitrina para mostrar nuestro potencial futbolístico al mundo”.

Así se presentó Waleska Fuchslocher, gestora deportiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, quien brindó una charla en el Museo del Deporte, donde ofreció detalles de cómo implementó el fútbol femenino en su país, poniendo así en marcha el sueño de su fallecido esposo (Gustavo Poirrier).

Walesca fundó la escuela SoccerTime en Viña del Mar y desde entonces está abocada a intercambiar conocimientos con sus pares de otros países y a viajar por el mundo para promocionar el crecimiento de un deporte que suma muchos adeptos en Chile.

En esta ocasión, ofició de anfitrión Néstor Quiles, experimentado colaborador del fútbol femenino en Bahía Blanca. También visitó la ciudad Lorena Berdula, quien fue la primera directora técnica de la Asociación del Fútbol Argentino y realizó valiosos trabajos en varias instituciones, entre ellas Estudiantes de La Plata en 1998.

“Mi esposo jugó al fútbol profesionalmente, pero estando en Estados Unidos falleció por una muerte súbita. Le quedó pendiente el poder conocer la realidad del fútbol femenino, del cual estaba enamorado. Su intención era implementarlo en Chile de esa manera, legado que seguí yo para honrar su memoria”, señaló Waleska.

Waleska Fuchslocher (izquierda) y Lorena Berdula

—¿Cómo fueron esos inicios?

—Mediante una escuela de niñas de 6 años. Nadie entendía cómo lo podía llevar a cabo siendo mujer, pero el tiempo me dio la razón y los progresos hicieron que me llamara la Federación, hace 10 años, para trabajar en la organización de la Copa Mundial Femenina Sub 20.

—¿Cuántos obstáculos tuvo que enfrentar en lo inicios?

—Muchos, pero todos se fueron venciendo con tenacidad. Como anécdota, en Estados Unidos, utilizar una camiseta de fútbol rosada no está bien visto, habida cuenta que no utilizan ese estereotipo. Una mujer puede usar cualquier color de casaca.

“En Chile quise implementar lo mismo, pero no estaba esa condición. Comenzamos con una camiseta de fútbol rosada para que pudieran los padres entender que también era un juego de niños”.

—¿Porqué la denominación SoccerTime?

—La traducción es: 'Llegó el tiempo de jugar'. Partí desde la ciudad donde soy oriunda y ese peldaño lo pude sortear fácilmente por mi vocación de periodista y porque muchos allegados a mi esposo me ayudaron muchísimo.

“La emoción de las niñas de poder jugar superó todo, incluso los obstáculos de padres que en aquel entonces no querían dejar a sus hijas para que jugaran al fútbol. La insistencia de los propios chicos terminó siendo un fenómeno de todos los sentidos, incluso el comercial”.

—¿Cuántos años lleva trabajando para la Federación de su país?

—Voy a cumplir 11 años. Hemos desarrollado, con gran éxito, la reciente Copa América y años atrás el citado Mundial de fútbol. El éxito no se mide por lo realizado, porque mi intención es ir mejorando y siempre lo vamos haciendo.

—¿Porqué Chile mostró una evolución mayor al proceso vivido por el seleccionado argentino durante los últimos 20 años?

—Por el apoyo de la Federación. Han llegado chicas argentinas a competir en nuestra Liga, en Chile. No existía, en la parte administrativa, nada que pusiera algún límite respecto de los mencionados pases internacionales del fútbol femenino. Lo implementamos y llegaron futbolistas de todos los países Sudamericanos.

“La ventaja en Chile es que los partidos de Liga se televisan y la vidriera para las chicas es muy importante. Llevamos 10 años ininterrumpidos de competencia, además de una importante mejora en todo lo relacionado con infraestructura”.

Argentina vive otra realidad

Para Lorena Berdugo la realidad de nuestro país difiere bastante de lo que acontece en Chile. Lamentablemente todo se hace a pulmón, con poco apoyo de la AFA y chicas que, muchas veces, tienen que afrontar situaciones límites.

“Desde los inicios tuvimos mucha resistencia a través de AFA en todo lo relacionado con la construcción de cómo pensar y proyectar el fútbol femenino. Trabas que hicieron emigrar a nuestras jugadoras a otros países. Hoy no contamos con una política deportiva de equidad, porque el deporte no tiene ni sexo ni género, ya que el movimiento, la técnica y el reglamento es el mismo para todos”, dijo Lorena Berdugo, quien actualmente trabaja en una Escuela Municipal de Berisso.

“Es un machismo hegemónico inentendible, porque se reproducen situaciones nefastas, como tener que pedir permiso para ejercer los derechos humanos”, afirmó.

—¿Las capacidades para ejecutar el juego tanto del hombre como de la mujer son similares?

—Somos iguales por ser diferentes. Las capacidades condicionales y las coordinativas a nivel hormonal se potencian más en el varón que la mujer, pero esto es claro, chicos y chicas pueden estar entrenando hasta un desarrollo biológico, que se promedia hasta los 13 años, en un fútbol mixto y luego hacer las competencias separadas por género.

“No obstante, paradójicamente pegamos la vuelta y nos volvemos a encontrar con ex, con actuales y venideros o venideras en un fútbol reducido alquilando una cancha. Así se visibiliza a nivel sociocultural histórico un fútbol que es patrimonio del varón, aunque la realidad señala que el fútbol femenino es concreto, se ve, se vive y está realizado desde el placer.

—¿También se tiene pendiente la falta de infraestructura?

—Sí. Poder tener baños acordes, condiciones normales. Y no dejar varado a un Seleccionado, como sucedió en Ezeiza con el Sub 17, para que corran riesgos de robo y otras situaciones indeseables.