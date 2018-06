Liberman: “El dólar siempre quedará corto si hay inflación”

Guillermo D. Rueda

La quimera del dólar. Imaginación, entre lo posible y lo verdadero, que condiciona a la economía argentina en general, y al sector agropecuario en particular. Ahora: ¿un verde por casi 25,40 pesos, como cerró ayer, es conveniente para el campo?

“Es muy difícil saber cuál es el tipo de cambio ideal porque la inflación sigue actuando”, dijo el economista Oscar Liberman.

“¿Por qué a veces decimos que tenemos un tipo de cambio atrasado? Porque para evitar la inestabilidad se trata de favorecer uno más o menos estable, pero como la inflación continúa firme se atrasa. Y lo que era competitivo para el sector exportador, en algún momento deja de serlo”, agregó.

“A principios de este año, con el ciclo de precios y demás, el dólar que solucionaba la ecuación podría ser de 25 o de 26 pesos. Ahora, con la inflación que tuvimos, con el efecto del tarifazo y con la realimentación que está produciendo la devaluación en los precios, yo no sé si este valor del dólar en el plazo inmediato alcanza. ¿Si está corto? Siempre va a ser corto mientras haya inflación”, explicó.

“Lo que quiero decir es que ya arranca mal. Ponés un dólar de $ 30 y una inflación de 25/30 puntos, y en un año y medio te quedás corto de nuevo. Insisto: mientras haya inflación esto es pan para hoy y hambre para mañana”, sostuvo.

Liberman admitió que el tipo de cambio nominal soluciona menos cuestiones de las que se resolvían en otros momentos. “Antes éramos un país agroexportador y con la economía cerrada donde, si se desequilibraban los números, mandabas una devaluación, corregías la competitividad y, por un tiempo, conseguías aire”, afirmó.

“Hoy es cierto que se te corrigen los ingresos, pero también los costos. Pero no es el efecto de antes; es menor”, aclaró.

El analista también dijo que el sector agroexportador tiene, hoy, dos problemas que confluyen. Por un lado, que la Argentina no es un país competitivo porque posee un gran desequilibrio estructural económico. “El segundo punto es, nuevamente, la inflación, que es el sistema más extremo del desequilibrio. Obviamente, cuando el síntoma toma sinergia propia, se convierte en una enfermedad en sí mismo”, indicó.

Liberman explicó la referencia a la competitividad. “La solución de competitividad del tipo de cambio no debería ser por el nominal, sobre cuál es el valor del dólar, sino por el valor que refleje el mercado siendo competitivo”, dijo.

“Como eso no sucede, en la Argentina terminamos debatiendo —para el sector exportador— sobre el valor del tipo cambio nominal. Esto genera varios problemas. El primero de ellos es que no estamos solucionando nada, porque no hay un tipo de cambio definitivo nominal para dejar. Y el segundo es que, hoy, la economía está muy integrada. Y la diferencia que estés más o menos integrado al mundo es tu eficiencia”, comentó.

“Más bajo, o más alto, el nivel de integración de los precios de la ecuación de la matriz de costos de la producción agropecuaria tiene una importante carga en dólares, también, de insumos que son importados, o de insumos que aunque no sean importados, están nominados en dólares, como los combustibles”, detalló.

—¿Este tema está en la agenda del Gobierno?

—¡Se le escapó! A ver: la corrida provocó una devaluación que, si bien la deseaba, fue tan fuerte que se trasladó mucho más a precio de lo esperado. En economía lo llamamos pass through; es decir, cuando se hace una devaluación se pretende devaluar un porcentaje y que el pasaje a precio sea menor. Pero no pasó eso. Estamos con una inflación mensual descomunal.

—Los productores siempre piden un dólar alto...

—Claro, porque se encontraban con el agua al cuello a la hora de liquidar. Hay un aprendizaje que dice que la pelea en el corto plazo es por eso, pero si no corrigen los problemas de largo plazo solucionarán solo esta cosecha. Y corregir la inflación implica modificar muchas cuestiones que harían competitivo al sector como, por ejemplo, reducir el tamaño del Estado”.

—¿Por qué?

—Hay una ecuación matemática que, por ahí, es difícil de entender, pero exhibe el problema de la competitividad. El valor real del dólar se hace con la siguiente cuenta: se divide el precio de bienes transables sobre los no transables. Todo lo que entra y sale de la economía, dividido lo que se transa adentro. Eso da el tipo de cambio real. Normalmente, el nominal no tiene que alejarse mucho del real, porque luego el mercado lo acomoda. ¿Cuál es el bien no transable por naturaleza de la economía? El gasto público, que no se importa ni se exporta. Si el tamaño del gasto público es muy grande, ese cociente es raro que concluya arriba de 1.

“Cuando existen esas restricciones reales, las devaluaciones nominales terminan generando inflación. Lo que hay que corregir de base son esos desequilibrios. Ser más competitivos implica ser más eficiente como país y eso se hace con un gasto público chico y eficaz que baje la presión tributaria. Así, el agroexportador recibe del Estado lo que tiene que recibir, paga mucho menos impuestos y corrige su competitividad en términos reales y no por una devaluación. Ese es el debate que la Argentina está esquivando hace 40 años”.

—¿Hasta cuándo se puede seguir así?

—Me da la impresión, y esta es una referencia a futuro como país, que el desequilibrio es tan grande que ya está instalado en el primer lugar de la agenda de todos los presidentes. No da para más. Hoy somos un país que exportamos commodities de bajo valor agregado, queremos vivir en un barrio caro, veranear en otros países, sacar dinero en moneda extranjera (al exterior) y que la diferencia entre una cosa y otra nos la presten los bancos o el sistema financiero. Pero no somos un país rico; dejamos de serlo hace mucho”.

—¿Cuál debería ser la actitud del sector agropecuario en este contexto?

—Creo mucho en la racionalidad, y en especial, en la vocación de quienes trabajan en el campo. Este es un problema que le sucede a todos los sectores de la economía argentina, pero el campo lo siente con más intensidad. Pienso en eso porque cuando hay un contexto de precios más o menos favorable, el sector que más transformaciones produce en la economía es el campo. Pasar de la semilla tirada a la siembra directa y la tecnología que se sumó desde entonces ha sido muy grande.

“Ahora, el problema es que si al productor el Estado le generás circunstancias adversas desde la macroeconomía, la ecuación nunca le cierra entre lo que le quita y le da. Para quien invierta en el campo hay que crear un sistema tributario que lo incentive, que sea pensado en el largo plazo y que esté atado a valores de referencia. Además, un sistema tributario que de previsibilidad a las inversiones”, comentó.

“El sector agroexportador es diferente, porque los ciclos son con mucho menos integración y los horizontes son con más largo plazo. Además, tiene una alta dependencia de lo que suceda en el exterior, empezando con los precios. Cuando hay un precio alto y el exportador liquidó, los productores son héroes; cuando el sector viene muy bien son tan héroes que, rápidamente, sale el Estado a quedarse con algún excedente con una retención y cuando andan mal son todos llorones. Por eso, siempre terminamos con un debate muy primitivo que no va al fondo de la cuestión”.

—¿Este es un buen momento para invertir en el campo?

—Como en cualquier área de la economía, uno trata de entrar cuando el precio es bajo. Si el ciclo de precios esperado es muy bueno, si el valor de la hectárea también lo es y el dólar está barato, no es un buen momento. Y no porque no sea un buen negocio, sino porque el costo para ingresar es alto. Con el dólar más alto, y con algunos sectores que no están teniendo tanta rentabilidad, es un buen momento.

“Lo ideal sería que no fuera un buen momento para ingresar, sino que un país empieza a funcionar bien cuando es un buen momento para reinvertir; es decir, que reinvierta quien ya está.

“La economía funciona cuando se favorece la reinversión, no solo la inversión, porque si no siempre estamos en esta contradicción —que uno aprecia en el pago chico—, donde viene una empresa de afuera, se les da ventajas importantes y no se piensa en cómo darle previsibilidad y rentabilidad a las que ya están para que reinviertan. Esta debe ser una prioridad”.

“Lo peor es la incertidumbre”

* Suba de cereales: “Creo que el sector agropecuario tiene rentabilidad con este valor del dólar. Los cereales subieron y falta que se incremente el novillo de exportación; se quedó sin consumo. De todos modos, lo peor es la incertidumbre”, dijo Marcos Rebolini, de la Sociedad Rural de Coronel Suárez.

* Parate: “Pero también preocupa la inflación que esto genera, ya que en pocos meses te come ese dólar competitivo, suben los combustibles y las tasas de los créditos se dispararon. Se hace imposible tomarlos. Y esto está generando un parate enorme de toda la economía. Por ejemplo, no se vende nada de maquinaria agrícola”, agregó el dirigente.

“El productor debe ser eficiente”

* Rentabilidad: “No sé a cuánto debería ubicarse el dólar para dar rentabilidad al sector agropecuario, pero estoy seguro que cada productor debe ser lo más eficiente posible para tener rentabilidad, más allá de los vaivenes económicos”, dijo Bernardo Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis).

* Especulación: “Como productor (tambero) veo con preocupación que, en el afán de estabilizar el valor del dólar, desde el Estado se promueva la especulación financiera con tasas de interés altas para plazos fijos o letras del tesoro, en detrimento de impulsar inversiones productivas en el sector agropecuario”, agregó.