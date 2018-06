La patria estuvo en peligro

por Carlos R. Baeza

El 25 de mayo de 1810, el proyecto de patria -la misma no existía todavía como tal- estaba en peligro y para conjurarlo un grupo de próceres se reunió en la plaza, entre quienes se encontraban Saavedra, Moreno, Belgrano, Castelli y Passo. El 25 de mayo de 2018, en esa plaza otro grupo proclamó que “la patria está en peligro”, y allí estuvieron los actores Echarri, Sbaraglia, Romano, Grandinetti, Rizzo y Cortese, junto a otros próceres como D’Elía, Hebe, Moreau, Kiciloff, los Moyano o Baradel.

Todos ellos invocaron que la patria peligra por varios motivos, el principal de ellos, el haber recurrido al FMI en busca de ayuda financiera para restablecer el caos económico y financiero dejado durante doce años de corrupción y latrocinio. Lo curioso es que estos mismos prohombres de la patria jamás levantaron su voz cuando el movimiento que defienden acudiera igualmente al FMI, órgano al cual Argentina ingresara en 1956 y cuyo primer préstamo tuviera lugar 2 años después, siendo que hasta la fecha el país nunca renunció a ese organismo.

Otro de los “peligros” era el veto ejecutivo a la ley que pretendía retrotraer las tarifas de servicios públicos al año pasado y que ya fuera hecho efectivo. De no haberlo hecho, el descabellado proyecto hubiera provocado un déficit fiscal de $115.000 millones y que solo hubiera beneficiado a los habitantes de CABA y Gran Buenos Aires con capacidad económica suficiente y ello -vaya paradoja- gracias al voto de los senadores del interior que siempre cuestionaron ese beneficio. Pero nunca ninguno de los integrantes del gran aquelarre reunido en la plaza cuestionó el veto del anterior gobierno al 82% de aumento de los jubilados.

Ni qué hablar del otro grave peligro cual sería la existencia de presos políticos pues como dijo el demócrata Luis D’Elía, “ahora hay 28 que suelen caer presos primero por las condenas mediáticas”, por lo cual afirmó que “si volvemos, la primera medida que hay que tomar es confiscar el grupo Clarín”. Que alguien le avise que hoy no hay ningún preso político sino políticos presos por corrupción sometidos al debido proceso y que el número es superior al que denuncia.

Entre otros peligros para la República igualmente se invocó el caso Maldonado, pidiendo justicia para el mismo no obstante que ese lamentable fallecimiento no obedeció a ninguna desaparición forzosa por parte del Estado, sino que solo se produjo por cuanto Maldonado murió ahogado al no saber nadar; y ni que decir de la invocada persecución a la comunidad qom a quienes el anterior gobierno mantuvo durante largo tiempo acampando por un reclamo de tierras hasta que fueron desalojados sin brindar respuesta alguna.

En cambio, la patria sí estuvo en peligro cuando el 6 de septiembre de 1930 tuvo lugar el primer golpe de Estado que derrocara a un presidente constitucionalmente elegido. Entre las filas debutó como golpista el entonces capitán Juan D. Perón, integrante del Comando de Operaciones encabezado por Uriburu y oficial de enlace entre los revolucionarios y la Escuela Superior de Guerra, quien declamó que ello fue un milagro realizado por “el pueblo de Buenos Aires, que en forma de una avalancha humana se desbordó en las calles al grito de ‘¡viva la revolución!’”

La patria también estuvo en peligro el 4 de junio de 1943 al derrocarse por la fuerza al gobierno del presidente Castillo, golpe de Estado organizado por el GOU integrado por 8 oficiales, uno de ellos, nuevamente el ya Coronel Juan D. Perón quien igualmente legitimó la acción al decir que en esa fecha “se derribaron cuanto significaba una renuncia a la verdadera libertad, a la auténtica fraternidad entre los argentinos”. Así fue como Perón ocupó en ese gobierno usurpador los cargos de Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y finalmente vicepresidente de la República.

La patria estuvo en peligro cuando el 28 de junio de 1966 un nuevo golpe de Estado derrocara al presidente Illia, movimiento militar plenamente apoyado por Perón desde el exilio quien afirmaba que “El golpe de Estado era la única salida para acabar con el régimen corrupto imperante en Argentina en los últimos tres años”

La patria estuvo en peligro durante la primera presidencia de Juan D. Perón, cuando se desató una brutal campaña represiva contra la oposición y otros sectores de la sociedad, incluyendo la quema de Iglesias y edificios tales como los de la Casa del Pueblo, la Casa Radical, la sede del Partido Demócrata Nacional y el Jockey Club. Todo ello bajo consignas inimaginables en boca de un presidente de una república democrática, tales como las siguientes: “Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos”; “El día que se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan”; “Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden ... puede ser muerto por cualquier argentino”; “Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores”; “Con un fusil o con un cuchillo, a matar al que se encuentre”; “Distribuiremos alambre de enfardar para colgar a nuestros enemigos”.

La patria estuvo en peligro cuando el tercer gobierno de Perón creó en su seno la Triple A, que llevara a cabo una campaña de terror y muerte entre los sindicados como enemigos del gobierno; en tanto grupos de terroristas asolaban el país, secuestrando y asesinando a funcionarios, políticos, sindicalistas, militares y simples ciudadanos, todo ello dentro de un gobierno constitucionalmente elegido y que fuera derrocado por otro golpe todavía más sangriento que los anteriores.

Por tanto, la patria no está actualmente en peligro alguno pero quizá pueda estarlo en un futuro cercano si volvieran al poder quienes dejaron el país en la situación calamitosa que se está tratando de revertir. Dentro de pocos meses, las urnas tendrán la palabra.

Carlos R. Baeza es abogado constitucionalista. Vive en Bahía Blanca.