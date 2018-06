Gasto político: los intendentes se resisten a implementar otro ajuste

En los concejos deliberantes no se evalúan reducciones de dietas. Algunos CD sí han aprobado rebajas presupuestarias. Foto: Archivo La Nueva.

Mientras la Nación y la Provincia siguen anunciando recortes del presupuesto y el gasto político (ayer mismo se anunció uno por 20 mil millones de pesos), en los municipios de la región las voces son unánimes: el “trabajo sucio” ya se hizo a principios de año o en ejercicios anteriores, por lo que casi no queda margen para ajustes adicionales en lo que resta del año.

"Lo que se planificó, se está haciendo. Un nuevo ajuste tipo shock sería imposible. No dan los números", admitió un veterano intendente de la región.

Lo único que se reconoce como una posibilidad, para el segundo semestre, es la fusión de cargos cuando surja una vacante, el recorte de horas extras y adicionales salariales y hasta el congelamiento parcial de sueldos políticos, entre otras medidas paliativas. Una reducción general de salarios y dietas -coinciden- no está en los planes de nadie.

“Nosotros nos sumamos a la Ley de Responsabilidad Fiscal y ya ajustamos todo lo que pudimos”, dijo a La Nueva. el intendente de Coronel Suárez, Roberto Palacio. Las voces de otros intendentes y secretarios consultados son coincidentes.

Según el jefe comunal suarense, el margen de maniobra es muy limitado porque los ajustes se empezaron a implementar desde el inicio de su gestión.

“Tomamos la Municipalidad con 1.678 personas y hoy tenemos 1.539 empleados, de los cuales 39 son funcionarios; es decir, el 2,5%. Pagamos 32.544.000 pesos por mes de sueldos, pero sólo el 5% corresponde a funcionarios públicos y, el 2,33%, al Concejo Deliberante (dietas). El resto se lo lleva la planta municipal”, aclaró.

El jefe comunal subrayó que, al menos por el momento, no apuntará al sueldo de funcionarios para realizar ajustes, más allá del pedido de la oposición para recortarlos un 25%.

“Hoy un secretario se lleva, en promedio, 59 mil pesos por mes”, justificó.

Otro de los distritos donde por ahora no habrá cambios es Patagones. El intendente José Luis Zara dijo que continuará reduciendo gastos, pero no especificó si habrá rebajas salariales o reducción de cargos políticos.

“No somos ajenos a que tenemos un municipio que depende mucho de la coparticipación provincial, ya que los recursos genuinos son muy bajos. Tenemos que hacer un esfuerzo para ir achicando el gasto público y en eso estamos avanzando, pero también es cierto que este es un municipio muy extenso y la gente requiere cada vez más servicios”, explicó.

En ese mismo sentido se expresó el jefe comunal de Puan, Facundo Castelli.

“Los ajustes se hicieron a principios de año y no tenemos contemplado hacer ninguno más. Igualmente, seguimos la situación de la comuna mes a mes; si debiéramos hacer algún recorte, tengan por seguro que sería sobre la planta política y no el personal", aclaró.

El presidente del Concejo Deliberante puanense, Lisandro Koller, también fue tajante: por ahora no habrá recortes en las dietas.

Desde Monte Hermoso y Tornquist la respuesta fue similar: ya se ha hecho un esfuerzo muy grande y no hay más margen para el ajuste, ni siquiera en el sector político.

“Se han recortado todas las horas extras en todas las áreas del municipio, pero por ahora no se prevén más ajustes de haberes en el Ejecutivo o el Concejo Deliberante”, informó el secretario de Gobierno y Hacienda tornquistense, Ezequiel Gabella.



Salarios congelados

La secretaria de Gobierno y Hacienda de Coronel Dorrego, Susana Lizarrondo, mencionó que en ese distrito tampoco se está evaluando una reducción de la planta política “ni se proyecta una baja en los sueldos (de los funcionarios)”. Según aclaró, la reducción ya se efectuó al inicio de la gestión de Raúl Reyes.

“De todas formas, este año acordamos con el sindicato dos sumas fijas de 1.000 pesos que no alcanzarán al personal político", aclaró la funcionaria.

En Saavedra se tomaron medidas similares: el último aumento salarial otorgado a los agentes municipales, del 15% para el primer semestre del año, no lo perciben quienes ocupan cargos de director y secretario, como tampoco el intendente Hugo Corvatta. En el caso de los ediles, sí perciben la suba salarial.

Por otra parte, se redujeron las horas extras y los gastos corrientes en combustible.

Darío Christensen

Coronel Pringles: “La gestión va a ser de ajuste hasta diciembre de 2019”

El jefe de Gabinete de Coronel Pringles, Darío Christensen, dijo a La Nueva. que no está previsto un shock de ajuste porque los recortes presupuestarios y salariales se vienen realizando desde que asumió el intendente Carlos Berterret.

“Se bajaron sueldos de funcionarios y viáticos, y se redujo en un centenar la planta de personal. La gestión va a ser de ajuste hasta diciembre de 2019; Carlos (Berterret) quiere dejar un municipio equilibrado”, dijo.

Remarcó además que el año pasado hubo dos reducciones salariales para la planta política, y este año seguirán los recortes. “En marzo no cobramos el aumento cuando se pasaron 500 pesos al básico, ni funcionarios ni concejales. Se van a pasar otros 500 pesos en agosto que tampoco se cobrarán”, añadió.

También los ajustes aplicados desde el inicio de la gestión implicaron la utilización de teléfonos móviles particulares para los integrantes de la planta política.

En Tres Arroyos no hay proyectos ni planes de ajuste a corto plazo. El doctor Pablo Abraham, secretario de Gobierno del municipio, dijo que se dispuso fusionar los nuevos cargos de algunos funcionarios con el anterior que desempeñaban en cada cartera. De esta forma, en el área de Turismo, Juan Moizzi accedió al cargo de director, pero absorbió las tareas anteriores que cumplía. Algo similar ocurrió con el contador Carlos Bayúgar, en Producción, y el licenciado Marcelo Leon, en Acción Social.





Carlos Bevilacqua.

Bevilacqua: "acá no hay gastos políticos raros"

Villarino. El intendente Carlos Bevilacqua sostuvo que los sueldos políticos se abonan de acuerdo con lo que fija la ley y aprueba el Concejo Deliberante. "Nuestro municipio es austero y tiene una administración equilibrada y eficiente, con eliminación de gastos superfluos, pero en materia de sueldos no podemos hacer cualquier cosa. En ese aspecto, no vemos qué ajustar. Acá no hay gastos políticos raros", enfatizó.

Guaminí. El intendente Néstor Álvarez no evalúa recortes en los sueldos políticos, aunque tanto él como sus funcionarios sólo percibirán el 15% de aumento acordado con los gremios y quedarán exentos del resto de las mejoras. Sí destacó que está implementando una optimización del gasto que implica eliminar horas extras y adicionales, y la reducción de los costos de telefonía y energía eléctrica, entre otros.

Adolfo Alsina. El intendente David Hirtz sostuvo que a principio de año redujo 10 cargos de la planta profesional y política, lo que implicó la fusión de carteras. Esto está en línea con la firma del Acuerdo de Responsabilidad Fiscal con la Provincia. “También están congelados el otorgamiento de subsidios”, señaló.