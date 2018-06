Urtubey: "Estoy dispuesto a ser candidato a presidente, pero no estoy decidido"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó hoy que está "dispuesto" a ser candidato presidencial del peronismo el año próximo, pero solo si "contruir un espacio" que sea una "alternativa superadora".

"Sí, estoy dispuesto a ser candidato pero no decidido", afirmó Urtubey, quien aclaró que "primero hay que construir el espacio y después ver quiénes son los candidatos más competitivos, porque serlo a cualquier precio no sirve".

En declaraciones a FM Milenium, el mandatario salteño señaló que "como hay tantas variables" dentro del peronismo, "anticiparse en términos de posiciones personales es excesivamente aventurado".

"Yo tengo una enorme vocación política, pero hacerlo a cualquier precio a esta altura de mi vida no me convence, ser por mera ambición de poder personal a mí no me sirve", agregó el dirigente del PJ, que condicionó su eventual candidatura a la construcción de una "alternativa superadora".

El gobernador sostuvo que "la responsabilidad está dentro del peronismo", porque si es "capaz de ofrecerle algo superador a la Argentina puede ser competitivo, independientemente de si le va bien o mal al Gobierno".

Consultado sobre si la construcción que imagina puede incluir a la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner Urtubey opinó que "no" y explicó: "Fue una referencia política tan definida que es difícil plantear una opción de futuro, porque tiene un pasado fuerte, con su debe y con su haber".

Al respecto, el mandatario provincial también rechazó que la votación de la ley para limitar las tarifas en el Senado, en la que por primer vez el Bloque Justicialista y el kirchnerismo estuvieron del mismo lado, puede ser el germen de una construcción conjunta.

"Hay miradas que pueden ser comunes y miradas diferentes, plantear esto como una nueva posición de todo el peronismo es demasiado ambicioso", evaluó Urtubey.

El gobernador de Salta es uno de los nombres que vienen sonando desde hace varios meses en el sector del peronismo alejado de la expresidenta como posible candidato presidencial para 2019, aunque en los últimos días comenzaron a sumarse otros.

El ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota tambièn figura en esa grilla así como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. (NA)