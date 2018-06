Del Potro ganó en Roland Garros: "Pude jugar bien en los momentos importantes"

El tandilense Juan Martín Del Potro venció esta tarde al español Albert Ramos y avanzó a los octavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Delpo, número 6 del mundo, triunfó con un marcador de 7-5, 6-4 y 6-1.

“Me sentí bien. Pude jugar bien en los momentos más importantes de cada set. En el tercero me sentí mejor aún. La clave estuvo en el primero, que fue muy peleado”, expresó la Torre de Tandil, en declaraciones a ESPN.

En la próxima fase, el argentino jugará con el ganador del choque entre el estadounidense John Isner (10º) y el francés Pierre-Hugues Herbert (87º).

El Peque, de festejo

El porteño Diego Schwartzman (12º) logró este sábado por vez primera la clasificación a octavos de final de Roland Garros, tras vencer al croata Borna Coric (40º) por 7-5, 6-3 y 6-3.

"Vengo sintiendo que los Grand Slam me gustan, me gusta jugar a cinco sets y me da confianza el formato, todo lo que se genera, la gente que viene a verlo. Me hace jugar mi mejor tenis", aseguró el Peque, quien se medirá en octavos frente al sudafricano Kevin Anderson (7º).

"Será un duelo difícil, porque también juega bien de fondo, es fuerte y agresivo. Va a ser muy duro, voy a tener que jugar diferente de lo que vengo haciendo, devolver bien y asegurar mi servicio, porque si te lo ganan eso les da confianza", analizó.

Otros resultados

El español Rafael Nadal, Nº 1 del mundo, sigue con su paso firme en París, tras vencer hoy al local Richard Gasquet, por 6-3, 6-2 y 6-2. Además, el Nº 3 del ranking, el croata Marin Cilic, avanzó a octavos tras eliminar al estadounidense Steve Johnson (6-3, 6-2 y 6-4).

Entre las damas, la española Garbiñe Muguruza derrotó a Samantha Stosur, 6-0 y 6-2; mientras que la rusa Maria Sharapova le ganó a la checa Karolina Pliskova, 6-2 y 6-1.