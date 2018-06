Facundo Campazzo ya no le saca ventaja a Luca Vildoza

“Sabemos que tenemos una revancha, que en casa no queremos perder y que tenemos dos partidos por delante que ganar. Nos dolió la última derrota (83-78), porque estuvimos muy cerca de poder conseguirlo, pero demostraron que pueden jugar de visitante igual que lo hacen como local", admitió Luca Vildoza, el base de Baskonia, que pierde 2-1 ante Real Madrid.

El conductor viene rindiendo a excelente nivel, aunque, claro, enfrente tiene nada menos que a Facundo Campazzo.

“A Facu lo vengo enfrentando hace mucho y tenemos una rivalidad linda. Siempre me costó muchísimo defenderlo, pero en este momento me siento bien, me siento al mismo nivel físico de velocidad; creo que en eso siempre me sacó ventaja. Es lindo disfrutar de un compatriota y de cómo le está yendo, porque durante ocho o nueve meses condujo a Madrid como si fuera un veterano y la verdad es un orgullo porque es argentino”, elogió Luca.

El cuarto partido comenzará a las 16 y será televisado por Fox.