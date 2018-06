Los municipales aceptaron una de las ofertas salariales

Los empleados de la comuna de Coronel Rosales aceptaron un aumento del 5% al básico con los haberes de julio y un 5% en octubre (para alcanzar el 20% anual), con el compromiso de la cláusula gatillo para culminar la mesa de paritarias a instancias de la Asociación de Trabajadores Municipales y la Asociación Trabajadores del Estado, y el Departamento Ejecutivo. Los agentes, a principios de este año, ya habían recibido un 10% de incremento en las remuneraciones.

Al mismo tiempo, quedó establecido que en caso de una suba en el índice inflacionario, antes de octubre se realizará una recomposición de acuerdo al porcentaje correspondiente.

El dirigente gremial del STM, Jorge Herrera, dijo que "en la asamblea se explicaron las propuestas del Ejecutivo y se optó por la última oferta, considerando el tema de la inflación, tal como ocurrió el año pasado cuando se debió hacer un reacomodamiento de los salarios".

"Los trabajadores, al principio, no estaban de acuerdo. Ahora abordamos cada una de las alternativas de manera detallada. Creo, y este es un punto que se debe tener muy en cuenta, que somos el único sindicato que llegamos a un acuerdo con la cláusula gatillo, situación que ya no se considera en la Provincia. Hay sindicatos que no consiguieron nada y otros que ni siquiera pudieron abrir las paritarias. Esto quiere decir que no venimos mal. Estamos trabajando como corresponde. A veces se hace difícil. La situación es complicada para todos. Y lo que viene creo que será aún más dificultoso", dijo.

(Agencia Punta Alta)