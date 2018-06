Despertar y viajar para dar y recibir amor de familia

Por Gustavo Pereyra

De chica, Vanesa Dapsich ya sabía que de grande iba a adoptar a un nene. Así, después de parir a Franco y Agostino, desató ese viaje interno de decidir buscar a su tercer hijo en un orfanato de África.

“¿Y por qué no un nene de acá? Simple: porque sentí que mi hijo estaba allá”, responde Vanesa cuando la juzgan por una decisión que casi nadie se atreve a considerar. “Y vos, ¿vas a adoptar allá o acá?”, les dice a los demás cuando se cansa de tanta crítica.

En mayo de 2017, Vanesa viajó con sus hijos a Guinea-Bissau para conocer en persona a Mussa, el nene de 10 años que iba a sumar a su familia.

Todo ese viaje interno de decidir adoptar, contárselo a sus hijos, hacer los trámites, la ida a África y el regreso a Bahía Blanca quedaron plasmados en Despertar en el corazón de África, un libro que empezó a escribir para desahogar.

“Cuando volvimos, los primeros 15 días no pude levantarme de la cama. El desgaste emocional fue muy grande. Recibí mucho amor y sentí que ya no encajaba en esta sociedad. Y cuando me preguntaban del viaje, no podía poner en mi boca lo que de verdad había vivido. Escribía para sacarlo de adentro, porque me estaba ahogando. Fue mi amiga Laura Airola, que es escritora, quien me alentó a publicarlo.”

Vanesa y Despertar… ya estuvieron el mes pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahora lo presenta en Bahía, este sábado 23 de junio, desde las 10, en la Biblioteca Rivadavia (avenida Colón 31), con entrada libre y gratuita.

“Una vez que pisás África, no volvés a ser la misma. No volvés de allá. No podés hacer la vista a un lado, ignorar lo que pasa, no comprometerte. Y compartir su cultura me ayuda a transitar la adaptación de Mussa a nuestra nueva realidad.”