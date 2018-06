Causa DyF: la justicia pidió a la fiscalía investigar más hechos

Ante la posible comisión de delitos de acción pública, el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal N° 1, quien estuvo a cargo del juicio contra dos abogados vinculados a DyF, remitió actuaciones a la fiscalía para que abra una nueva investigación.

Las sospechas surgieron al concluir el debate que, días atrás, terminó con la condena, a 9 años de prisión, de los abogados Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona, quienes llegaron libres al juicio y hoy están con pedido de captura.

Los letrados están acusados de conformar una asociación ilícita junto con Sergio Favretto, quien sería el principal responsable de las maniobras y también está prófugo, aunque desde hace casi 3 años.

Al mismo tiempo -y como informara La Nueva. el último fin de semana, a través de un informe especial- está a punto de ir a juicio la denominada causa DyF III, en la cual figuran imputadas 9 personas, entre testaferros y administradores de fideicomisos, como la exmujer de Favretto, Patricia Margot Suazo Neira.

En las últimas horas el juez Gutiérrez giró copia de las actuaciones a la fiscalía porque cree que durante el juicio se conocieron nuevos delitos que hasta el momento no habían sido investigados. Algunos vuelven a apuntar a los abogados Díaz Flaqué y Carmona.

De qué se trata

"Se cree que, mediante algunas maniobras, simulaban deuda o se apoderaban de tierras que ya estaban afectadas a algunos proyectos y les daban otro destino", comentó una fuente judicial.

Una de las acciones habría surgido del traspaso de la administración de la sociedad Viviendas 27 de Junio S.C. de manos de Favretto al abogado Fabián Horacio Quartarone.

Este último les habría hecho firmar un convenio a los adherentes para cubrir una supuesta deuda de Favretto con los dos abogados capitalinos y que si no la saldaban no iban a conseguir las escrituras.

Por otro lado, Favretto, luego de la quiebra de DyF, se habría puesto de acuerdo con Díaz Flaqué y Carmona para escriturar un inmueble que estaba enmarcado en un fideicomiso, con el fin de que no pueda ser recuperado por parte de los acreedores o los adherentes.

Finalmente, el magistrado pidió avanzar en relación con la adquisición irregular de más de 20 hectáreas en la zona de Grünbein, donde se iba a desarrollar un barrio por parte de la mutual Amucoba -a cargo de Favretto y Suazo Neira- y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga).

Se cree que Favretto las compró en comisión a los herederos y el mismo día que logró escriturar las hipotecó a favor de la firma Aliatta Schmidt (acreedora de DyF), aunque en el medio de la acción habrían intervenido empresas-fantasma que serían creadas por Díaz Flaqué y Carmona.