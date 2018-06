Alcohol y tránsito: la prioridad es más control

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

En lo que va del año al menos una decena de conductores que se encontraban en estado de ebriedad provocaron accidentes en nuestra ciudad, dos de los cuales se cobraron la vida de adolescentes.

El tema preocupa y genera el pedido de mayor control y sanciones ejemplificadoras para los responsables.

Al respecto, el presidente de la ONG Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, sostuvo que el problema es grave y “ocurre en todo el país”.

“Se pone mucho el acento en los jóvenes alcoholizados y es verdad, pero también es verdad que muchos adultos salen a comer, toman abundante alcohol y después conducen. Por eso es que los controles tienen que ser a toda hora y en diferentes sitios. A veces uno piensa que solo se toma los sábados y domingo a la noche y solamente los chicos, pero también existen otras causalidades”.

Esto último tiene correlato con los casos en los que fallecieron Matías Streitenberger y Facundo Saccoccia, ya que ambos imputados tienen 41 años y registraron elevados porcentajes de alcohol en sangre.

“Aunque el tema del alcohol y las drogas en un problema que ocurre en todo el país. Lo peor es cuando vienen juntos. Fundamentalmente el tema del alcohol, que tiene un único camino: el control y la sanción”, agregó.

Exigencias

Del mismo modo, consideró que deben ser mayores las exigencias y requisitos al momento de otorgar una licencia de conducir.

"El registro no solamente se tiene que otorgar formalmente bien, porque se han hecho muchos progresos en cuanto a evitar falsificaciones y ese tipo de cosas, sino que solo puede darse después de una buena preparación teórica y un examen práctico exhaustivo, que ponga su acento en la conducción segura y no como se hace en todo el país, que a alguien se lo aprueba si sabe estacionar entre tres caballetes sin tocarlo. No se mata intentando estacionar y no es un punto esencial de seguridad vial".

También afirmó que "se tienen que acabar las licencias otorgadas por favor político, acomodo, venta o corrupción".



Respecto del trabajo de la Agencia de Seguridad Vial, Silveira manifestó que "se están haciendo esfuerzos”, pero que “los resultados son pocos".

"Falta mucho. La Agencia tiene que cumplir y tener un rol preponderante en la expansión de la seguridad vial en el país. Particularmente, apoyando todo lo que sea control, sanción, superación de inconvenientes y que lleve una política de seguridad vial que todos sigan y se logren resultados. Argentina no tiene un problema sobre las leyes viales, sino que el inconveniente radica en que no se las hace cumplir".

El especialista en tránsito repitió que el único camino posible es el control.

"En Buenos Aires se sumaron controles, aunque una cantidad menor a la necesaria, pero sirvieron para prevenir accidentes. Si se hace seriamente, el problema se puede controlar".

Estadísticas

Un informe realizado por Luchemos por la Vida, sostiene que en los primeros siete años del “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” fijado por la ONU, no se ha logrado disminuir la cantidad de víctimas fatales.

“Según las últimas cifras oficiales disponibles, el número de fallecidos aumentó. No se aprecian avances sustentables en una Política de Estado que traigan una disminución significativa del número de muertos y heridos”, dijo Silveira.

El plan Mundial propuesto por las Naciones Unidas promueve actividades claves a realizar en lo que denomina cinco pilares de acción para la Seguridad Vial.

“Esto no se está logrando en Argentina ya que significaría, especialmente, que se dieran estas condiciones: el uso permanente de cascos en ciclomotores, motocicletas y bicicletas; la utilización de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil en los demás vehículos automotores; cumplimiento de los límites de velocidad; evitar la utilización del teléfono celular y el consumo de alcohol y/o drogas; y el otorgamiento de la prioridad a los peatones”, detalló.

Sanciones y educación

Silveira opinó que existe una serie de medidas que resultan necesarias para lograr reducir el números de fallecidos por siniestros viales.

“Una de ellas es la implementación de sanciones efectivas a los infractores. También se deben incorporar a nuestro Código Penal los delitos contra la seguridad vial, para imponer penas de prisión a los responsables de transgresiones muy graves”.

El responsable de la ONG agregó también que es indispensable educar a los futuros conductores.

"Es absolutamente necesario implementar la educación vial sistemática y continua en escuelas primarias y secundarias, capacitando a los docentes”.

Finalmente, refirió también la necesidad de mejorar la infraestructura vial.