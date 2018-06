Bobinas Blancas: giraron la causa a Bahía y no se descarta que el juicio se haga acá

“Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Superintendente con la intención de compartir información posible relacionada con el tráfico de drogas. La información da cuenta sobre actividades de exportación de estupefacientes a Barcelona, España, utilizando el puerto de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y bajo la cobertura del envío de bobinas de láminas de acero”.

El día 14 de marzo del año pasado, la división Operaciones de la Policía Federal Argentina recibió esa nota, enviada por la Drug Enforcement Administration (DEA), que advertía sobre la posible existencia de una organización criminal de gran escala en nuestro país.

El dato proveniente del organismo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos era tan real que apenas 97 días después, profundizada la investigación, se conoció públicamente: la noche del domingo 18 de junio -cuando se celebraba el Día del Padre-, explotó el caso Bobinas Blancas. Y en nuestra ciudad algo cambió para siempre.

Uno de los mayores golpes al narcotráfico permitió el secuestro de 1.862,17 kilos de clorhidrato de cocaína, que no solo tenían destino europeo, sino también Canadá.

Casi 1,4 toneladas se encontraba oculta en 8 bobinas de acero en el Parque Industrial local y el resto en un depósito de piedras de la localidad mendocina de Perdriel.

¿Cómo pudo pasar acá? ¿Por qué Bahía? ¿De qué manera se radicaron algunos mexicanos cartelizados sin que nadie lo advirtiera?

A un año del acontecimiento -con las mismas preguntas y pocas respuestas- la novedad saliente es que la causa judicial que se tramitó casi con exclusividad en el Juzgado Federal de Campana -a partir de aquella presunción de la DEA sobre la terminal exportadora- hoy está en Bahía Blanca.

¿Motivo? El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín -a cargo de la jurisdicción de Campana- se declaró incompetente para intervenir en el juicio contra la mayoría de los procesados y giró las actuaciones a su par de Bahía Blanca.

El tribunal local recibió copia del voluminoso expediente -más de 50 cuerpos- hace una semana y ahora analiza si interviene o no. Hay una salvedad que dificulta la resolución: el cuerpo bahiense hoy no tiene jueces titulares y los 3 que subrogan son de afuera.

De aceptar la competencia, el juicio deberá realizarse en nuestra ciudad. De lo contrario, se trabará un incidente entre San Martín y Bahía Blanca, que tendrá que resolver la Cámara Nacional de Casación Penal, para ver cuál debe asumir la responsabilidad.

El pedido de juicio, en esta etapa de la causa, alcanza a los mexicanos Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva -quienes se habían instalado en un departamento céntrico de nuestra ciudad-, los hermanos mendocinos Marcelo y Darío Cuello, el empresario de Necochea Amílcar Darío Martino y el experto en dinero electrónico Emmanuel García.

Jesús Madrigal Vargas

Gilberto Acevedo Villanueva

También figuraba Rodrigo Alexander Naged Ramírez, aunque en su caso la acción quedó extinguida por fallecimiento, al ser asesinado junto a su hijo en un departamento del barrio porteño de Belgrano, hecho por el cual está detenida su abogada.

Los hermanos Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch y el despachante de aduanas Damián Limanski, todos de nuestro medio, hoy están con falta de mérito, un punto intermedio entre el procesamiento y el sobreseimiento. Como su situación aún no fue definida por el juez Adrián González Charvay, no hay posibilidad de que se los incluya en esta etapa.

La clave: el puerto de salida

¿Cuál es la discusión? Que más allá del dato inicial de la DEA, sobre el posible uso del puerto de Campana para la exportación de la droga, nunca se pudo acreditar esa posibilidad. Y, por otra parte, la cocaína se secuestró en Bahía y Mendoza. Nada relaciona a Campana con el caso, más allá del origen de la información.

Sin embargo, el año pasado, aún en medio de la investigación, la Cámara Federal de San Martín había fijado postura al respecto, tras el pedido de un defensor sobre la competencia.

“La interjurisdiccionalidad del tráfico de estupefacientes desbaratado, el avanzado estado del proceso y el evidente conocimiento que de los hechos posee el magistrado que previno (González Charvay), atendiendo a la etapa que se transita, corresponde mantener la competencia del Juzgado Federal de Campana”, sostuvo.

Connvertido casi en un mito urbano, cuando uno alude al caso Bobinas Blancas lo conecta directamente con el puerto de Ingeniero White, aunque no existe en la causa ningún elemento probatorio que los vincule. Solo la proximidad entre el Parque Industrial, donde apareció la mayor parte del cargamento de cocaína escondido, y la terminal bahiense.

La sospecha formal, de hoy y de siempre, es que la droga iba a llegar al mar a través del puerto del norte bonaerense.

De todas maneras, nadie puede hacerse el desentendido y descartar la otra posibilidad. “Nos abrió los ojos”, reconoce ante La Nueva. una de las autoridades encargadas del control portuario en nuestra ciudad.

En el caso de la Aduana bahiense, los operativos son más intensos, aunque no necesariamente por las bobinas camufladas.

“Básicamente se incrementó la presencia”, admite una fuente del organismo.

De hecho, la Aduana reforzó la articulación con todas las fuerzas federales: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. E intensificó los controles, al menos en los accesos a las terminales -de vehículos y personas-, no solo la de White, sino también en Puerto Galván y Coronel Rosales.

En la zona primaria aduanera -área de operatoria de embarque y desembarque-, la seguridad también está en alerta. La justicia federal tomó un rol más protagónico y hasta el juez Walter López Da Silva recorrió las instalaciones y observó de qué manera funciona el único scanner portuario.

El equipo está ubicado en la terminal Patagonia Norte, por donde ingresan y egresan unos 5 mil contenedores anuales, mayoritariamente con frutas.

“Los controles siguen siendo aleatorios y de manera física, documental o no intrusiva (scanner), con imágenes que quedan grabadas. Son importantes aunque no somos infalibles”, dicen desde la Aduana.

Entre operadores viejos y nuevos

Nadie lo confirma, aunque se cree que los nuevos operadores comerciales o aquellos que no son frecuentes sufren un control más exhaustivo de su cargamento.

De todas maneras, evalúan que para el citado movimiento comercial un solo scanner es suficiente. Adquirir otro sería muy costoso -más de 2 millones de dólares- y su mantenimiento también es oneroso, porque se calcula en el orden de los 10 mil dólares mensuales.

La Aduana cuenta, además, con la ScanVan, una unidad móvil diseñada para inspeccionar equipajes y encomiendas y que también se usa en los operativos de ingreso a los puertos.

Los objetos sometidos al análisis se introducen en la cinta transportadora del vehículo y se exponen a un sistema de rayos X regulable que, incluso, ofrece imágenes de objetos con paredes de acero.

“Después del caso de las bobinas, no advertimos nada irregular”, asegura otra fuente de contralor.

Sí les cambió la vida a los bahienses que se vieron implicados en el resonante caso y hoy, a la espera de una resolución judicial definitiva, están libres y con falta de mérito.

Dicen que Damián Limanski no volvió a la actividad y se encerró en su círculo más íntimo. Los hermanos Guasch, en cambio, continuaron con el negocio de la piedra en su empresa familiar. Siguen importando material desde el exterior, como Italia, “aunque no tanto como antes”, señala un vocero.

La defensa de los empresarios, según trascendió, tiene listo un pedido de sobreseimiento. No obstante, hasta que no se resuelva la competencia judicial no avanzarán en ningún trámite.

El entorno del despachante de Aduana siempre se mostró mucho más hermético, aunque se presume que tomaría una decisión similar.

Además, el asesinato de Naged, que volvió a remover con furia el caso, generó que la atención judicial se concentre por estas horas en ese punto. También reavivó temores, en especial entre quienes aparecen hoy como los principales involucrados en la frustrada operación narco.

Desde entonces hasta hoy no hubo más exportaciones de bobinas de acero por el puerto local, según la información oficial.