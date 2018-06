Con la victoria de La Falda, quedaron armados los playoffs de Segunda

La victoria de La Falda sobre Pacífico dio por finalizada la fase regular del primer tramo en el básquetbol local de segunda división.

La fecha se disputó el pasado viernes, aunque el juego en "La caldera" debió interrumpirse por fallas en el reloj de 24 segundos.

Esta noche, La Falda se impuso por 71 a 58 a Pacífico y accedió a la quinta colocación, relegando al "verde" al sexto puesto.

En ese sentido, recién hoy quedaron armadas las series de cuartos de final, cuya fecha de inicio no fue anunciada por la ABB.

Posiciones finales

Así quedó la tabla: 1°) Argentino, 37 puntos; 2°) Los Andes, 36; 3°) Sportivo, 34; 4°) Velocidad, 33; 5°) La Falda, 32; 6º) Pacífico, 30; 7°) Independiente, 29; 8°) Altense, 28; 9°) Comercial 26; 10°) Whitense, 23; y 11°) Barracas, 21.

Cruces de playoffs

- Argentino (1°) vs Altense (8°)

- Los Andes (2°) vs Independiente (7°)

- Sportivo (3º) vs Pacífico (6º)

- Velocidad (4º) vs La Falda (5º)

Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos; en tanto, las semifinales y la final se disputarán al mejor de cinco encuentros.