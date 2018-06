Para Mauro Altieri, presidente de Olimpo, los objetivos y la política del club han cambiado

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

En la conferencia de prensa de la semana pasada, el DT Darío Bonjour manifestó que Olimpo, para afrontar la edición 2018-2019 de la B Nacional, va a necesitar entre 6 y 8 refuerzos, que el objetivo a seguir es terminar entre los primeros diez equipos y que la idea pasa por armar un equipo competitivo.

Sin embargo, cuando el presidente Mauro Altieri, hoy en Rusia presenciando el Mundial, habló sobre metas futuras, se refirió a "que la premisa pasa por poner al día la institución tratando de equilibrar las finanzas que actualmente le están produciendo un déficit difícil de controlar".

Y fue más allá: " la política de esta dirigencia en el plano político pasa por nutrir al plantel profesional con futbolistas surgidos de la cantera. Sentimos la necesidad de que el hincha venga a la cancha a ver a un equipo con jugadores propios, y que no ande todo el año preguntando ¿quién es aquel?, ¿de dónde vino ese?. Los chicos que entren a jugar deben sentir la camiseta y representar a Bahía, a la región y al sur de la República Argentina. Es la única forma de sostenerse y de hacer un producto sustentable y agradable para todos, con sentido de pertenencia e identidad", señaló el "Colo".

"Debemos demostrar que Olimpo transita el camino de la formación y de posibles futuras ventas. Ese será el puntapié inicial para que todos confíen en esta institución, y de esa manera podamos cumplimentar con los compromisos que no se han saldado al día de la fecha", argumentó el titular aurinegro.

"Debemos ser un club captador y formador, y en las categorías menores se tienen que potenciar esos chicos que pueden llegar a ser nuestro futuro", añadió.

“Tenemos que mirar hacia las divisiones menores constantemente. Los chicos, con Darío (Bonjour) de entrenador, han rendido, así que es posible armar un proyecto genuino y con pretensiones. Lo que sucede es que existe un plan que va más allá de lo deportivo. No es permanecer o subir sí o sí. El conjunto que conforman la entidad, la economía y el plantel debe representar un producto sustentable y, en la medida que se pueda, que de superávit”, contó el titular olimpiense.

“Lo pasado nos lleva a un destino sin repercusión favorable. Entonces, con nuestras ideas, vamos a trabajar para ascender. Si lo logramos, bienvenido sea, pero la verdad, no es el foco fundamental de nuestra labor. El objetivo es mirar para abajo, saber qué tenemos, tratar de no traer mil refuerzos para no tapar a los chicos, y que esos chicos se entusiasmen con jugar y no con ver todos los partidos desde afuera”.

“El mejor jugador posible no siempre va de la mano con la sustentabilidad del producto, y muchas veces no va de la mano con la cantidad de gente que concurre a la cancha. Generando un club sustentable, capitalizando sponsors, mejorando y con un limite presupuestario, aspiramos a que Olimpo tenga un buen equipo en cancha para volver a Primera lo más rápido posible”.

“A todos, a los hinchas, al periodismo, a los que nos siguen y quieren lo mejor para nosotros, les pedimos paciencia para hacer lo que tenemos que hacer. Alguna vez tiene que ser posible hacer lo que hay que hacer sin la urgencia, la necesidad o la ansiedad por un resultado inmediato que nos lleve a cometer errores que después nos cuesta sudor y sangre pagar”.