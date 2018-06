Los innumerables beneficios de ser un Empleado de Comercio

Desde la llegada de Miguel Aolita a la conducción de la Asociación de Empleados de Comercio el padrón de afiliados se engrosó a partir de los innumerables beneficios y convenios que brindan un sin fin de posibilidades.

Mauro Robles, secretario de Relaciones Institucionales de AECBB detalló las facilidades que tienen los trabajadores para afiliarse, los importantes beneficios con los que cuenta el gremio y los variados convenios que se concretaron en este período.

“Las afiliaciones que manejamos con los empleados de los comercios de Bahía Blanca las hacemos a partir del recibo de sueldo, que se debe presentar en la sede del gremio. Si quieren agregar al grupo familiar también recibimos las anotaciones de la esposa o esposa y sus hijos”, abrió el dirigente gremial.

Las gestiones se realizan de 8 a 20 en calle Rodríguez 55.

“Se presentan certificado de nacimiento y/o certificado de matrimonio y en caso de concubinato se solicita ese trámite. Trayendo el recibo de sueldo se llevan el carnet en el acto. El trámite es sencillo. El beneficio siempre es el mismo, lo único que varía es que el titular tiene un número”, contó.

Robles pidió a los empleados de comercio “que se acerquen porque con los beneficios que nosotros les damos. Diversión para los chicos, entretenimientos para los más grandes y hasta la posibilidad de estudiar”.

“Por ejemplo, desde antes de que nazcan los hijos, con los cursos de preparto, pasando al nacimiento del nene, que le regalamos el bolsón con el ajuar, y hasta los 21 años, el chico está cubierto”, sostuvo.

Beneficios sin límite de edad

Sobre los beneficios que tienen los afiliados, Robles los definió como “innumerables” y brindó un detalle pormenorizado de los mismos:

“Contamos con la Colonia de Vacaciones y la Escuela Polideportiva, salones, festejos de cumpleaños de 15 para las hijas y de 18 para los hijos de los afiliados, con salones gratuitos y también el viaje de boda para los que contraigan matrimonio”, comentó.

Una característica del gremio es la posibilidad de que tanto grandes como chicos disfruten de este abanico de posibilidades.

“No hay límetes de edades, porque por ejemplo en el predio tenemos la pileta donde en el verano está la Colonia para los más chicos y el parque acuático que también disfrutan los más grandes. Este es uno de nuestros 'caballito de batalla', y se hace de marzo a diciembre”, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que uno de los beneficios mayores radica en la “entrega del Kit Escolar para el nivel primario y secundario para los hijos de los afiliados, que son alrededor de 3 mil. Comenzamos la última semana de febrero y la terminamos la primera semana de marzo. Queremos que antes de iniciar las clases, cada chico tenga su bolsón, su kit y su guardapolvo”.

Lugares para disfrutar

Robles sostuvo que “las instalaciones que tenemos en calle Rodríguez son el gimnasio para hacer deportes como vóleibol, básquetbol o fútbol y es el que utiliza la secretaría de Deportes para desarrollar el Polideportivo, también los dos salones y la farmacia sindical que tiene descuentos para afiliados, el estacionamiento y los sorteos que hacemos todos los meses. Por su parte, en el predio ubicado en Aldea Romana hay canchas de fútbol, están las piletas y otros salones. El parque del predio es una maravilla”, describió.

“Tampoco podemos dejar de mencionar el Hospital Privado Raúl Matera, ubicado en calle 9 de Julio al 400 y los dos consultorios externos, que se encuentran en la primera cuadra de calle Vicente López y en Rivadavia y Remedios de Escalada, en Villa Mitre”, añadió.

También se refirió a los diversos eventos que organiza la entidad: Día del niño, Día de la mujer y Día del jubilado y la fiesta del 1º de mayo, por citar algunos.

“Todo esto es siempre reconocido por los afiliados, porque ellos saben que estamos haciendo todo en beneficio de ellos”, expresó.

Robles señaló que la entidad vive el día a día.

“Ahora estamos abocados al festejo del Día del Niño. Después veremos a qué le apuntamos hasta fin de año. Buscamos que al filiado no le falte nada. Proyectamos a futuro, pero nuestro trabajo es diario”, manifestó.

Convenios para aprovechar

El dirigente gremial detalló que “los convenios que hacemos en el gremio permiten descuentos que van desde el 20 por ciento en adelante y muchos de ellos fueron logrados desde la gestión de Miguel Aolita. Vamos creciendo semana a semana”.

“Podemos citar la escuela de canto de Valeria Lynch, casitas de fiestas, el hotel en Monte Hermoso -que fue logrado durante este año-, los viajes turísticos a Villa Carlos Paz (Córdoba), Uspallata (Mendoza), Mar del Plata y San Carlos de Bariloche, descuentos en ópticas y farmacias gremiales y asesoramiento gremial y legal”, expresó.

“También, contamos con gimnasios, canchas de fútbol cinco, escuelas de danzas, la Heladería Grido -que otorga un 20% de descuento a los afiliados que presenta el carnet en Villa Mitre, el Noroeste y el centro-, dos por uno en los cines del Centro -que vamos a intentar ampliar- dos reconocidas pinturerías de la ciudad, comercios de ropa y las termas de Sierra de la Ventana y también tendremos las termas de Carhué”, añadió.

“Y existe la posibilidad de participar en los torneos de deportes que organiza la Secretaría, además de los certámenes intersindicales y los torneos Evita”, culminó.

Los convenios pueden ser averiguados en la web oficial del sindicato: www.aecbb.org.ar.

Robles sostuvo que “mes a mes vamos intentando sumarle beneficios a los afiliados porque nuestro padrón es muy amplio y los mayores convenios que podemos hacer es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Queremos estar cada día más cerca del afiliado, que tengan las comodidades necesarias y disfruten de todo”.

A la vez, dijo que el afiliado “tiene que estar orgulloso de lo que nosotros trabajamos para ellos como también lo que les brindamos”.

Mauro es secretario de Relaciones Institucionales desde el año pasado.

“Comenzé en el área de afiliaciones y hace poco que estoy en este nuevo cargo y me pone muy orgulloso pertenecer al gremio más grande Bahía Blanca y los logros que se obtuvieron desde que Miguel Aolita se hizo cargo de la conducción de esta entidad. Me pone contento acompañar la gestión y estamos seguros que esto no termina acá, porque seguiremos logrando más cosas para los afiliados”, expresó.

Los ganadores del sorteo para los padres mercantiles

La Asociación Empleados de Comercio cada año realiza un sorteo para los padres mercantiles. La modalidad del sorteo es realizarlo en comercios de la ciudad, donde se lleva la urna y empleados del lugar extraen los

cupones. Participan todos los padres afiliados extrayéndose los datos desde el padrón de socios de Empleados de Comercio.

El jueves pasado, se acercaron a Iturria S.A., Vital y Diarco para recibir sus premios.

Los ganadores fueron: Jonathan Andrés Lamberti , Afiliado 46.671; Marcelo Alejandro Pérez, Afiliado 45.070; Luis Ángel Wattson, Afiliado 36.553; Nicolás Villamil, Afiliado 47.982; Emmanuel Scipio, Afiliado 46.619; Walter Lembo López, Afiliado 47.341; Raúl Cipriano Diez , Afiliado 40.392 y Fabio Relén Durand, Afiliado 44.708.

Como premios se entregaron dos teléfonos celulares marca Samsung, un reloj pulsera y cinco camisetas originales de la Selección Argentina de fútbol.